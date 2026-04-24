เปิดตัว OPPO Find X9 Ultra ราคาเริ่ม 54,999.

ออปโป้ ประเทศไทย (OPPO) ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงซีรีส์ใหม่ OPPO Find X9 Ultra และ OPPO Find X9s ชูจุดเด่นด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่พัฒนาร่วมกับ Hasselblad พร้อมเปิดตัวอุปกรณ์สวมใส่รุ่นใหม่ ได้แก่ หูฟังไร้สาย OPPO Enco Clip2, OPPO Enco Air5 Pro และสมาร์ทวอทช์ OPPO Watch X3
สำหรับ OPPO Find X9 Ultra สมาร์ทโฟนเรือธง เน้นกล้องระดับโปร มาพร้อมกล้อง Hasselblad Master 5 ตัว ไฮไลท์คือกล้องเทเลโฟโต้ 50MP ที่ซูมออปติคอลได้ 10 เท่า และกล้องหลักคู่เซนเซอร์ 200MP รองรับการบันทึกวิดีโอ 8K และ O-Log2
ตัวเครื่องสีสีน้ำตาล Tundra Umber มากับฝาหลังวัสดุหนัง แรงบันดาลใจจากกล้อง Hasselblad X2D พร้อมกับสีส้ม Canyon Orange ให้เลือก แบตเตอรี่ ความจุ 7050mAh รองรับชาร์จไว 100W SUPERVOOC โดยรุ่นความจุ 512GB ราคา 54,999 บาท และรุ่น 1TB ราคา 69,999 บาท
ส่วน OPPO Find X9s สมาร์ทโฟนสำหรับสายคอนเทนต์และ Vlog มากับกล้องหลัง Hasselblad 3 ตัว ความละเอียด 50MP พร้อมฟีเจอร์ Free Zoom (1-3x) รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 60fps Dolby Vision และสามารถสลับกล้องหน้า-หลังได้ทันทีขณะบันทึกวิดีโอ
Find X9s มี 3 สีให้เลือก ได้แก่ สีส้ม Sunset Orange, สีม่วง Lavender Sky และสีเทา Midnight Grey แบตเตอรี่ความจุ 7025mAh รองรับชาร์จไว 80W SUPERVOOC วางจำหน่ายในรุ่นความจุ 256GB ราคา 29,999 บาท และรุ่น 512GB ราคา 34,999 บาท
ทั้งสองรุ่นทำงานบนระบบปฏิบัติการ ColorOS 16 พร้อมฟีเจอร์ AI เช่น AI Bill Manager จัดการรายจ่าย, AI Menu Translation แปลและวิเคราะห์ส่วนผสมอาหาร และรองรับการอัปโหลดภาพและวิดีโอความละเอียดสูงลง Instagram (เฉพาะรุ่น Ultra)
นอกจากนี้ ยังเปิดตัวอุปกรณ์เสริมอย่าง OPPO Enco Clip2 หูฟังโอเพนเอียร์แบบ Ear Cuff ปรับจูนเสียงโดย Dynaudio กันน้ำ IP55 แบตเตอรี่ใช้งานได้ 40 ชั่วโมง ในราคา 5,999 บาท OPPO Enco Air5 Pro หูฟังไร้สาย มีระบบตัดเสียงรบกวน 55dB รองรับ Hi-Res Audio และฟีเจอร์ AI Translate แบตเตอรี่ใช้งานได้ 54 ชั่วโมง ราคา 2,999 บาท
ส่วน OPPO Watch X3 สมาร์ทวอทช์ตัวเรือนไทเทเนียม จอคริสตัลแซฟไฟร์ สว่าง 3,000 นิต ชิป Snapdragon W5 พร้อมผู้ช่วย Google Gemini แบตเตอรี่ 16 วัน ทนทานระดับ Military-Grade และกันน้ำลึก 5ATM ในราคา 13,999 บาท
โดยจะเปิดพรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 เมษายน 2569 มีโปรโมชัน Trade-up นำเครื่องเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 22,000 บาท ผู้ที่สั่งจอง OPPO Find X9 Ultra และ X9s จะได้รับ E-VIP Card (ประกันจอแตกและเลนส์กล้อง), สิทธิ์เปลี่ยนเครื่องใหม่ฟรี 1 ครั้ง (ภายใน 180 วัน) และ Gift Box พิเศษ