6 ขั้นตอนเขียนชื่อด้วยแผนที่โลก เจาะลึกเครื่องมือ "Your Name in Landsat" จาก NASA

ในโอกาสวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2026 องค์การนาซา (NASA) ได้เปิดตัวประสบการณ์ออนไลน์สุดล้ำ Your Name in Landsat แจ้งเกิดเครื่องมืออินเทอร์แอคทีฟที่ช่วยให้ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถพิมพ์ชื่อของตัวเอง แล้วรอดูว่าชื่อนั้นถูกสะกดคำด้วยภาพถ่ายดาวเทียมจากภูมิประเทศจริงบนพื้นโลก ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำที่คดเคี้ยว เนินเขาที่โค้งงอ หรือชายฝั่งที่มีรูปร่างคล้ายตัวอักษร
ผู้ใช้เพียงพิมพ์ชื่อลงในระบบ จากนั้นระบบจะสร้างและแสดงกราฟิกที่สะกดชื่อนั้นด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์จากภาพถ่าย Landsat โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทันที หากเลื่อนเมาส์ไปวางบนแต่ละตัวอักษร ระบบจะแสดงชื่อสถานที่และพิกัดบนโลกที่ตัวอักษรนั้นมาจาก และยังสามารถพิมพ์ชื่อซ้ำหลายครั้งเพื่อรับภาพที่ต่างออกไปได้อีกด้วย
ภาพดาวเทียมที่ใช้ในฟีเจอร์นี้มาจากคลังข้อมูลของ Landsat ที่ครอบคลุมระยะเวลากว่า 50 ปี โดยรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ NASA Earth Observatory, NASA Worldview, USGS EarthExplorer และ ESA Sentinel Hub
***ผงาดโครงการ Landsat: มรดกกว่าครึ่งศตวรรษแห่งการจับตาดูโลก
โครงการ Landsat เริ่มต้นขึ้นในปี 2515 เมื่อนาซาปล่อยดาวเทียม Earth Resources Technology Satellite ขึ้นสู่วงโคจร ซึ่งต่อมาได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น Landsat 1 ในปี 2518 ปัจจุบัน Landsat 9 ซึ่งเป็นดาวเทียมดวงล่าสุดในซีรีส์นี้ ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
โครงการ Landsat ซึ่งดำเนินการร่วมกันระหว่างนาซาและ USGS (สำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ) ถือเป็นคลังบันทึกภาพดาวเทียมพื้นผิวโลกที่ยาวนานและต่อเนื่องที่สุดในโลก ข้อมูลที่รวบรวมมาตลอดกว่า 50 ปีถูกนำไปใช้โดยนักวิทยาศาสตร์ ผู้กำหนดนโยบาย และผู้บริหารทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก
ข้อมูล Landsat ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้าน ตั้งแต่การวัดความเร็วของธารน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาไปจนถึงการติดตามการทำลายป่าในลุ่มแม่น้ำอเมซอน รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ การหดตัวของธารน้ำแข็ง สุขภาพของแนวปะการัง การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และสภาวะทางการเกษตร
***มากกว่าความสวยงาม ภารกิจนี้มีความหมาย
นาซาออกแบบฟีเจอร์นี้ให้ตรงกับวันคุ้มครองโลกซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี โดยมีเจตนาที่ลึกกว่าการเป็นของเล่นสนุกของชาวโซเชียลทั่วโลก ภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของสภาพแวดล้อมบนโลก และอาจช่วยจุดประกายความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในผู้ที่ได้ใช้งาน
ตั้งแต่เปิดตัวโครงการ Landsat สะสมภาพถ่ายมาแล้วกว่า 10 ล้านภาพ ภาพเหล่านี้ไม่เพียงแสดงสภาพปัจจุบันของพื้นผิวโลก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพในอดีต ยังเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นธารน้ำแข็งที่ค่อย ๆ หดหาย หรือการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ผู้สนใจสามารถทดลองใช้ฟีเจอร์ Your Name in Landsat ได้ที่เว็บไซต์ NASA Science (science.nasa.gov) ได้ โดยทำตาม 6 ขั้นตอนง่าย ๆ ด้านล่างได้เลย
ขั้นตอนที่ 1: เข้าเว็บไซต์
เปิดเบราว์เซอร์แล้วไปที่เว็บไซต์ NASA Science ที่ลิงก์ science.nasa.gov/mission/landsat/outreach/your-name-in-landsat
ไม่ต้องสมัครสมาชิก ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ สามารถเริ่มใช้งานได้ฟรีทันที
ขั้นตอนที่ 2: พิมพ์ชื่อ หรือคำที่ต้องการ
เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บแล้ว จะพบช่องกรอกข้อความอยู่ด้านบนของหน้า พิมพ์ชื่อ (หรือคำใดก็ได้) ลงในช่องนั้น แล้วกด Enter หรือคลิกปุ่มค้นหา
ปัจจุบัน ระบบรองรับเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A–Z) เท่านั้น
ขั้นตอนที่ 3: แสดงผล
ระบบจะสร้างกราฟิกที่สะกดชื่อหรือคำที่กรอกไปด้วยภาพถ่ายดาวเทียม Landsat แต่ละตัวอักษรมาจากภูมิประเทศจริงบนโลก เช่น แม่น้ำที่คดเคี้ยว เนินเขา ชายฝั่ง หรือโครงสร้างทางธรรมชาติที่มีรูปร่างคล้ายตัวอักษรนั้น ๆ
ขั้นตอนที่ 4: สำรวจรายละเอียดแต่ละตัวอักษร
เมื่อเลื่อนเมาส์หรือแตะที่ตัวอักษรแต่ละตัว ระบบจะแสดงชื่อสถานที่และพิกัดบนโลก ที่ตัวอักษรนั้นถูกถ่ายภาพมา เช่น อาจเป็นหุบเขาในแอฟริกา หรือชายฝั่งในแปซิฟิก
ขั้นตอนที่ 5: ลองพิมพ์ชื่อซ้ำเพื่อรับภาพใหม่
หากต้องการเห็นมุมมองที่แตกต่างออกไป ให้พิมพ์ชื่อเดิมซ้ำอีกครั้ง ระบบจะสุ่มภาพดาวเทียมชุดใหม่มาให้ทุกครั้ง เพราะมีภาพจากคลังข้อมูลกว่า 50 ปี ให้เลือกสรรได้ไม่รู้จบ
ขั้นตอนที่ 6: ดาวน์โหลดและแชร์
เมื่อได้ภาพที่ถูกใจแล้ว สามารถคลิกปุ่ม Export หรือ Download เพื่อบันทึกภาพลงเครื่อง แล้วนำไปแชร์บนโซเชียลมีเดียได้ทันที.
This Earth Day, see your name written in landscapes captured by Landsat: https://t.co/kcP12dhsI2 pic.twitter.com/z2Ubn42iY1— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) April 22, 2026