NTT DATA ชี้ถึงเวลาองค์กรไทย ต้องเริ่มนำ Agentic AI ช่วยสร้างการเติบโต

NTT DATA ขยับองค์กรมุ่งสู่การเป็น Agent First Strategy หลังเห็นแนวโน้มภาคองค์กรธุรกิจกว่า 90% ลงทุนทางด้าน AI และสัดส่วนการใช้งาน AI ในองค์กรของพนักงานในไทยพุ่งสูงกว่า 72% สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก 22% พร้อมให้คำแนะนำองค์กรธุรกิจในการนำ Agentic AI เข้าไปช่วยเสริมศักยภาพในองค์กร
ธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ เอ็นทีที ดาต้า (NTT DATA) กล่าวถึงความท้าทายของภาคธุรกิจในวันนี้ไม่ใช่การเริ่มต้นใช้ AI แต่คือการขยายการใช้งาน AI เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้และยั่งยืน การทรานส์ฟอร์มที่ประสบความสำเร็จต้องตั้งอยู่บนรากฐานดิจิทัล ผสานเทคโนโลยี ข้อมูล และศักยภาพของบุคลากรเข้าด้วยกัน
การทำงานของ NTT DATA คือเข้าไปช่วยในการจัดลำดับความสำคัญในการลงทุนทางด้าน AI ให้แก่องค์กรธุรกิจ ผ่านการวิเคราะห์ในมุมของการสร้างมูลค่าของโปรเจกต์ หรือผลลัพธ์ที่จะได้ในระยะยาวตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ เพื่อให้ได้งบลงทุนทางด้านไอทีที่เหมาะสม
“หลายวิกฤตที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าเศรษฐกิจดี หรือไม่ดี องค์กรธุรกิจยังต้องลงทุนทางด้านไอที ทั้งลงทุนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทาย ไปจนถึงการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในยุคของ AI ที่เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจได้”
ขณะเดียวกัน ยังมีข้อมูลชี้ว่าองค์กรที่เป็นผู้นำด้าน AI มีโอกาสสร้างการเติบโตของรายได้มากกว่า 10% สูงกว่าองค์กรทั่วไปถึง 2.5 เท่า และมีแนวโน้มรักษาอัตรากำไรในระดับ 15% ขึ้นไปได้สูงกว่า 3.6 เท่า ส่วนความท้าทายสำคัญก็คือการขยายการใช้งาน AI ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม ความปลอดภัย และธรรมาภิบาลที่เหมาะสม
ปัจจุบัน เทรนด์ของการใช้งาน AI ในองค์กรจะก้าวสู่แนวทางของ AI Agents ซึ่งสามารถทำงานแบบอัตโนมัติ มีเป้าหมาย และปรับตัวได้ เพราะองค์กรกำลังก้าวไปสู่รูปแบบ “AI-Native Enterprise” พร้อมให้ความสำคัญกับการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible AI) โดยเน้นความปลอดภัย ความโปร่งใส และการกำกับดูแลที่เหมาะสม ควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อรองรับความเสี่ยงจากการใช้งาน AI
ในระยะยาว NTT DATA จะวางเป้าหมายที่จะขยายบริการที่ปรึกษา เพื่อการเป็นพันธมิตรด้านดิจิทัลระยะยาวให้กับองค์กรไทย เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในภาคธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการลงทุนพัฒนาบุคลากร จากความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา โครงการฝึกงาน และโครงการพัฒนาทักษะและการยกระดับทักษะใหม่
“เอ็นทีที เชื่อว่าองค์กรที่จะเติบโตได้พื้นฐานมาจากบุคลากร ที่จะต้องเติบโตไปพร้อมกัน ผ่านการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร เร่งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดิจิทัลและ AI และสร้างความเชี่ยวชาญภายในองค์กร ให้พร้อมสำหรับการทรานส์ฟอร์มอย่างต่อเนื่องในโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากยิ่งขึ้น