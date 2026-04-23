AXONS ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 2026 ยกระดับ"มาตรฐานคน- สินค้า"

แอ๊กซอน (AXONS) ผู้นำด้านเทคโนโลยี AgriTech และนวัตกรรมเกษตรและอาหารครบวงจร ประกาศยุทธศาสตร์ปี 2026 เป็น “ปีแห่งมาตรฐานคนและสินค้า” มุ่งมั่นนำ AI และเทคโนโลยี ยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร หนุนสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้คู่ค้า ผู้ประกอบการ และพันธมิตร ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ภูมิรัฐศาสตร์ และความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ
นายสรรเสริญ สมัยสุต กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารแบรนด์ AXONS กล่าวว่า แนวโน้มของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร และการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ที่กลายเป็นประเด็นสำคัญของโลก และถูกเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคที่มีการใช้ AI เทคโนโลยี เข้ากับทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทำให้ AXONS ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาดิจิทัลโซลูชันด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนเทคโนโลยีไปสู่คู่ค้า ผู้ประกอบการ พันธมิตร และเกษตรกรให้มากขึ้น ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีเข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้เร็วขึ้น ในต้นทุนที่ต่ำลง ยกระดับทั้งระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
"ที่ผ่านมา AXONS อยู่เบื้องหลังความสำเร็จการเติบโตอย่างยั่งยืนของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ซึ่งมีห่วงโซ่อุปทานผลิตอาหารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยภายใน 1–2 ปีต่อจากนี้ AXONS จะไม่ใช่แค่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ภายในองค์กรเท่านั้น แต่จะผลักดันเทคโนโลยีไปช่วยสนับสนุนคู่ค้า ผู้ประกอบการ พันธมิตร และเกษตรกร" นายสรรเสริญกล่าว
ในปี 2026 AXONS ได้กำหนดยุทธศาสตร์เป็นปีแห่งการยกระดับ "มาตรฐานคน” และ “มาตรฐานสินค้า” เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว AXONS ใช้ AI ช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้า นำความฉลาดของ AI มาผสานในทุกซอฟต์แวร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น ด้วย 5 หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ ง่าย เร็ว ฉลาด เสถียร และปลอดภัย เพื่อให้เทคโนโลยีตอบโจทย์การใช้งานจริงและช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการตลอดห่วงโซ่การผลิต
ขณะเดียวกัน ให้ความสำคัญกับมาตรฐานคน เพื่อยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการผลักดันการใช้ AI ในทุกสายงาน ควบคู่กับการพัฒนาทักษะใหม่ผ่าน AXONS Academy เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมกับโลกการทำงานยุคใหม่ ตลอดจนยกระดับการดูแลบุคลากรผ่าน AXONS Pulse ระบบ People Operating System ที่ช่วยติดตามและดูแลทีมงานได้ทุกวัน ทั้งด้านสุขภาพ ความสุข และความสำเร็จในการทำงาน
ทั้งนี้ AXONS ได้นำกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ดังกล่าว มาถ่ายทอดประสบการณ์จริง ในงาน “AXONS Day 2026: The Rise of Intelligent Future” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 ที่ไอคอนฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้าน AgriTech ที่พร้อมขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน