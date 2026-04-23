Google Cloud Next 26 ชู "Agentic Enterprise" ศูนย์กลาง AI องค์กร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Google Cloud ประกาศความพร้อมช่วยยกระดับองค์กรทั่วโลกสู่ "Agentic Enterprise" พลิกโฉม AI จากแชทบอตถาม-ตอบ สู่ "AI Agents" ที่สามารถคิด วิเคราะห์ และลงมือทำแทนมนุษย์ได้ พร้อมโชว์เคสความสำเร็จจากแบรนด์ระดับโลก และอาเซียนที่ใช้งานจริงแล้วกว่า 75%

ซุนดาร์ พิชัย ซีอีโอของ Google และ Alphabet ให้ข้อมูลถึงการเติบโตของการใช้งาน AI ในภาคธุรกิจว่า ในไตรมาสแรกของปี 2026 มีผู้ใช้งาน Gemini Enterprise แบบมีค่าใช้จ่ายเติบโตขึ้นถึง 40% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

“องค์กรต่างๆ ก้าวข้ามคำถามที่ว่า จะสร้าง Agent ได้หรือไม่? ไปสู่คำถามที่ว่า จะบริหารจัดการ Agent นับพันตัวได้อย่างไร? จึงเป็นที่มาของการเปิดตัว Gemini Enterprise Agent Platform ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการ สำหรับองค์กรยุคใหม่"


โธมัส คูเรียน ซีอีโอของ Google Cloud กล่าวเสริมว่า แพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่แค่การรวมบริการเข้าด้วยกัน แต่เป็นระบบแบบ End-to-end ที่ปรับแต่งมาแบบเฉพาะทาง (Vertically Optimized Stack) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล บุคลากร และแอปพลิเคชันเข้าด้วยกัน สร้างเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะที่รองรับการขยายขนาดการทำงาน และให้ประสิทธิภาพสูงสุด


ปัจจุบัน ลูกค้า Google Cloud กว่า 75% นำผลิตภัณฑ์ AI ไปขับเคลื่อนธุรกิจแล้ว โดยมีการประมวลผลผ่านโมเดลของ Google ทะลุ 1.6 หมื่นล้านโทเคน (Tokens) ต่อนาที เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น Google Cloud ได้เปิดตัวทั้ง ชิปประมวลผลรุ่นที่ 8 แบ่งเป็น TPU 8t ที่มุ่งเน้นการฝึกสอนโมเดล ช่วยลดเวลาการพัฒนาจากหลายเดือนเหลือเพียงไม่กี่สัปดาห์

พร้อมกับ TPU 8i สำหรับการใช้งาน (Inference) ที่ขยายหน่วยความจำ SRAM บนชิปเพิ่มขึ้น 3 เท่า ช่วยให้ AI Agents ตอบสนองต่อคำสั่งแบบมัลติสเต็ปได้ทันที โดยชิปทั้งสองรุ่นให้ประสิทธิภาพต่อราคา (Performance-per-dollar) ดีขึ้นถึง 80%


นอกจากนี้ ยังมีสถาปัตยกรรมข้อมูลใหม่ที่มาพร้อม Cross-Cloud Lakehouse ช่วยให้องค์กรเข้าถึงข้อมูลข้ามคลาวด์ (AWS, Azure) ได้แบบ Zero-copy ผสานการทำงานกับ Lightning Engine for Apache Spark ที่ประมวลผลแบบเรียลไทม์ได้เร็วกว่าระบบโอเพนซอร์สทั่วไปถึง 4.5 เท่า และมี Knowledge Catalog สร้างแผนผังความรู้เพื่อปูพื้นฐานข้อมูลให้ AI เข้าใจบริบทธุรกิจอย่างลึกซึ้ง


แพลตฟอร์มนี้ให้สิทธิ์เข้าถึงโมเดลชั้นนำกว่า 200 รุ่น นำโดยโมเดลเรือธง Gemini 3.1 Pro, โมเดลสำหรับสร้าง UI/ภาพความละเอียดสูง Nano Banana 2, โมเดลสร้างดนตรี/เสียงระดับโปร Lyria 3 รวมถึงรองรับโมเดลจากพันธมิตรล่าสุดอย่าง Claude Opus 4.7

ท่ามกลางภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ซับซ้อน Google Cloud ได้ยกระดับแพลตฟอร์มความปลอดภัยด้วย Agentic Defense อาทิ ระบบตรวจจับภัยคุกคามที่ช่วยลดเวลาวิเคราะห์จาก 30 นาทีเหลือเพียง 60 วินาที, Dark Web Intelligence ที่วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความแม่นยำ 98%

รวมถึงการบูรณาการระบบกับ Wiz ที่แบ่ง AI Agents ออกเป็น Red, Blue และ Green Agent เพื่อทดสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขช่องโหว่แบบอัตโนมัติ รวมถึงกระดับระบบ reCAPTCHA เดิม สู่ Google Cloud Fraud Defense เพื่อยืนยันตัวตนและป้องกันภัยจากบอท AI สแกมเมอร์ในเส้นทางอีคอมเมิร์ซ

สุดท้ายในรูปแบบการทำงานผ่าน Google Workspace Intelligence ชั้นข้อมูลอัจฉริยะที่เชื่อมโยงบริบททั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยมีฟีเจอร์ใหม่อย่าง AI Inbox ใน Gmail, Ask Gemini ใน Chat และ Google Drive Projects ที่สามารถจัดการไฟล์และสร้างคอนเทนต์ระดับโปรใน Docs โดยเลียนแบบสไตล์และน้ำเสียงของผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

