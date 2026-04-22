'กสทช.' อนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พร้อมเพิกถอนใบอนุญาตรายขาดคุณสมบัติ และรับเลขหมาย 4 หลักคืน
เมื่อวันที่ 22 เม.ย.69 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 12/2569 ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 21-22 เม.ย.69 ณ สำนักงาน กสทช. โดย 2 วันนี้มีวาระที่ผ่านการพิจารณารวมทั้งสิ้น 22 วาระ จาก 53 วาระ
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 21-22 เม.ย. มีการประชุม กสทช. โดยมีวาระที่น่าสนใจ คือ วาระการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ วาระการอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และวาระการขอคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก
วาระที่ 5.3 การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด จอหอ เคเบิลทีวี กรณีขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้รับใบอนุญาต ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด จอหอ เคเบิลทีวี โดยให้มีผลนับแต่วันที่สิ้นสภาพนิติบุคคล (22 ธ.ค.68) เนื่องจากขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้รับใบอนุญาตฯ โดยปรากฏข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ว่ามีสถานะ "เลิก" นิติบุคคล และไม่ปฏิบัติตามข้อ 12 (6) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการติดตามบังคับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และการนำส่งเงินเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) พร้อมทั้งให้บันทึกประวัติการกระทำความผิดดังกล่าว
วาระที่ 5.9 การอนุญาตให้บริษัท กานต์มณี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ช่องรายการ VIP TV ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมการประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ช่องรายการ VIP TV และเห็นควรอนุญาตให้บริษัท กานต์มณี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประกอบกิจการฯ โดยกำหนดให้มีอายุใบอนุญาต 10 ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ
วาระที่ 6.4 และวาระที่ 6.5 การขอคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1495 ของบริษัท โมโน ช้อปปิ้ง จำกัด และหมายเลข 1249 ของบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด ที่ประชุม กสทช. อนุมัติรับคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1495 ของบริษัท โมโน ช้อปปิ้ง จำกัด และหมายเลข 1249 ของบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด โดยการคืนเลขหมายจะมีผลเมื่อ กสทช. มีมติรับคืนเลขหมายและผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายได้รับแจ้งมติจาก กสทช. แล้ว