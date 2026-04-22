ทรู ชวนทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ 2026 รู้ผลลด GHG เรียลไทม์ พร้อมแลกสิทธิพิเศษจาก 10 แบรนด์ดัง

ในวันที่ขยะอิเล็กทรอนิกส์กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของโลก “การตัดสินใจเล็กๆ ของผู้บริโภค” จึงมีพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าที่เคย เนื่องในวันคุ้มครองโลก 2569 หรือ Earth Day 2026 ภายใต้แนวคิด “Our Power, Our Planet” ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าขับเคลื่อนบทบาทเทคคอมปานีไทยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำกว่า 10 แบรนด์ ยกระดับ โครงการ “E-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” สู่ Digital Ecosystem ครบจบบน True App เป็นครั้งแรก ที่เชื่อมต่อทุกขั้นตอนของการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การค้นหาจุดทิ้ง E-Waste ใกล้ตัวแบบเรียลไทม์ การนำไปทิ้งได้อย่างสะดวก ไปจนถึงการ “รู้ผลทันที” ว่าช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากน้อยเพียงใด พร้อมเลือกรับสิทธิประโยชน์โดนใจจากพันธมิตรชั้นนำ เปลี่ยน “การทิ้ง” ให้กลายเป็น “การมีส่วนร่วม” ที่วัดผลได้จริง
ยกระดับจากออนทัวร์…สู่ประสบการณ์ดิจิทัลครบจบบน True App
ในปี 2026 นี้ โครงการ “E-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” ก้าวสู่มิติใหม่ จากรูปแบบสัญจรส่งรถรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปยังแลนด์มาร์คต่างๆ สู่ แพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ทำให้การทิ้ง E-Waste เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นอีก ผ่าน True App แพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อผู้ใช้งานกับจุดทิ้งทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ทรูช็อป ทรูแบรนด์ดิ้งช็อป ทรูสเฟียร์ ทรูสเปซ และศูนย์บริการดีแทค ช่วยลดข้อจำกัดด้านการเข้าถึง และเปลี่ยนการจัดการ E-Waste ให้เป็นเรื่อง “ง่ายและเกิดขึ้นได้ในทุกวัน” พร้อมกันนี้ ทรู ยังเพิ่มมิติของความสนุกและความสุขให้ทุกการทิ้งมีความหมายมากยิ่งขึ้น กับแคมเปญ Drop for Rewards ผนึกกับพันธมิตรชั้นนำถึง 10 แบรนด์ดัง ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ช้อปปิ้ง และบริการต่างๆ ให้ลูกค้าทรู-ดีแทค สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ที่โดนใจได้ทันที
อีกหนึ่งไฮไลท์ของปีนี้ คือฟีเจอร์ “บันทึกผลการดูแลสิ่งแวดล้อม” ที่ช่วยให้ผู้ใช้งาน “เห็นผลลัพธ์ของการกระทำได้ทันที” โดยระบบจะแสดงปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (GHG) จากการทิ้ง E-Waste แต่ละครั้ง พร้อมแปลงผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ อีกทั้ง ยังสามารถแชร์ต่อบนโซเชียลมีเดีย เพื่อส่งต่อพลังเล็กๆ ที่ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมได้
3 สเต็ป “E-Waste ทิ้งถูกที่…ดีต่อใจ” ครบจบบน True App เปลี่ยนการทิ้งให้มีความหมาย
ทรู ได้ออกแบบประสบการณ์การใช้งานให้เข้าใจง่าย เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้ในชีวิตประจำวัน ผ่าน 3 ขั้นตอน ได้แก่
1. เปิด True App ค้นหาจุดรับทิ้ง E-Waste ใกล้ฉัน ได้แก่ ทรูช็อป ทรูแบรนด์ดิ้งช็อป ทรูสเฟียร์ ทรูสเปซ และศูนย์บริการดีแทคทั่วประเทศ
2. นำ E-Waste เช่น โทรศัพท์มือถือเก่า แท็บเล็ต สายชาร์จ หูฟัง แบตเตอรี่มือถือ และแบตเตอรี่สำรอง (พาวเวอร์แบงค์) ไปทิ้งที่จุดให้บริการที่สะดวก พร้อมถ่ายรูป ระบุจำนวนและรายละเอียดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาทิ้ง เพื่อให้ระบบนำไปคำนวณและแสดงผลการลดก๊าซเรือนกระจก (GHG) ได้ทันที
3. สแกน QR Code ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ ณ จุดทิ้งถูกที่…ดีต่อใจ เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรแบรนด์ดัง
อ่านรายละเอียดแคมเปญและสิทธิพิเศษจากพันธมิตรชั้นนำกว่า 10 แบรนด์ อาทิ DUNKIN’, OfficeMate, SCG HOME Online, Oriental Princess, Spa Cenvaree, PAUL, Sukishi Korean Charcoal Grill, TrueCoffee, OneOne และ SF Cinema ได้ที่ https://true.th/campaign/e-waste ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2569