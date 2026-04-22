AIS ออกแคมเปญ Earth Day ทิ้ง E-Waste รับส่วนลดซื้ออุปกรณ์เสริมมือถือ

AIS ตระหนักถึงปัญหา “E-Waste” ที่กลายเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องเร่งจัดการ ไม่เพียงเพราะเป็นขยะที่ย่อยสลายยากและอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารอันตรายสู่ดิน น้ำ และอากาศ แต่ยังสะท้อนถึงการสูญเสียทรัพยากรมีค่าที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง AIS จึงชวนคนไทยร่วมฉลองวันคุ้มครองโลก (Earth Day) 22 เมษายนนี้ กับแคมเปญ “E-Waste Save Money: ทิ้งปุ๊บ ลดปั๊บ” เชิญชวนลูกค้านำขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งานหรือชำรุดมาทิ้งอย่างถูกวิธี เพื่อเปลี่ยน “ขยะที่ถูกละเลย” ให้กลายเป็น “ส่วนลดที่มีมูลค่า”
โดยสามารถนำ E-Waste มาทิ้งได้ที่ AIS Shop กว่า 70 สาขาทั่วประเทศ และรับส่วนลด 100 บาทต่อ 1 ชิ้น สำหรับซื้อสินค้าแบรนด์ LINK UP อุปกรณ์เสริมมือถือคุณภาพจากเอไอเอส ตอกย้ำบทบาทการเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระบบนิเวศ (Ecosystem Enabler) ผ่าน “AIS HUB of E-Waste” ศูนย์กลางการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่มุ่งผลักดันให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเก็บหรือทิ้งไม่ถูกวิธี สู่การนำเข้าสู่ระบบรีไซเคิลอย่างเป็นรูปธรรม
ทิ้งปุ๊บ ลดปั๊บ ดูแลโลกได้ง่าย สะดวกและคุ้มค่า ผ่านขั้นตอนง่ายๆ เพียงนำ E-Waste มาทิ้งที่จุดรับใน AIS Shop สาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ พร้อมถ่ายภาพขณะทิ้ง จากนั้นลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์โดยกรอกข้อมูล แนบรูปถ่ายให้ครบถ้วน และแสดงข้อมูลที่ลงทะเบียนสำเร็จที่จุดชำระเงิน เพื่อรับส่วนลดทันที 100 บาทต่อ 1 ชิ้น สำหรับซื้อสินค้าใหม่ LINK UP ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2569
AIS เชื่อว่าการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้เกิดจากความตระหนักรู้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยการออกแบบระบบที่ทำให้สิ่งที่ดีต่อโลก เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายและคุ้มค่า จึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน เพราะเพียง “ทิ้งถูกวิธี” ก็สามารถ “ช่วยดูแลโลก” และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนได้จริง รายละเอียดเพิ่มเติม https://sustainability.ais.co.th/th/update/e-waste/865/e-waste-save-money