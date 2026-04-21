AIS PLAY คว้าสิทธิ์ถ่ายบาสหญิง WNBA เริ่มพฤษภาคมนี้

AIS PLAY ประกาศความร่วมมือระยะยาวกับ สมาคมบาสเกตบอลหญิงแห่งชาติ หรือ WNBA (Women’s National Basketball Association) มาให้รับชมได้ทุกที่ผ่าน AIS PLAY ภายใต้ความร่วมมือนี้ AIS PLAY แพลตฟอร์มสตรีมมิงของ AIS จะถ่ายทอดสดการแข่งขัน WNBA และอีเวนต์สำคัญของลีกให้แฟนกีฬาชาวไทยได้รับชม เริ่มตั้งแต่ฤดูกาลที่ 30 ของลีก ซึ่งจะเปิดฉากในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม ตามเวลาประเทศไทย
ความร่วมมือครั้งนี้ต่อยอดจากการที่ AIS มีความร่วมมือกับ NBA อยู่ก่อนแล้ว และนับเป็นการขยายการเข้าถึงคอนเทนต์ WNBA ที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งการแข่งขัน กิจกรรม และรายการพิเศษต่างๆ ของลีก ลูกค้า AIS จะสามารถรับชมการแข่งขัน WNBA ฤดูกาลปกติและรอบเพลย์ออฟ รวมถึงอีเวนต์สำคัญ ได้แก่ WNBA All-Star และ WNBA Draft อีกทั้ง AIS PLAY ยังจะถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศ WNBA Finals ในฤดูกาล 2026, 2027 และ 2029 โดยบางเกมและอีเวนต์จะมีเสียงบรรยายภาษาไทยเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม
นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ AIS กล่าวว่า WNBA นับเป็นจุดสูงสุดของวงการบาสเกตบอลหญิงระดับโลก ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมนักกีฬาชั้นแนวหน้า แต่ยังเป็นลีกที่ทรงอิทธิพลและมีบทบาทสำคัญในการยกระดับมาตรฐานวงการกีฬาหญิงในระดับสากล
"การได้ร่วมมือกับ WNBA จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ AIS PLAY ในการส่งมอบ สุดยอดประสบการณ์กีฬาระดับพรีเมียม ที่แฟนๆ ชาวไทยรอคอย เราตั้งใจที่จะทลายข้อจำกัดด้านการรับชม เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเกมระดับโลกนี้ได้อย่างเต็มอรรถรสและถูกลิขสิทธิ์ ซึ่งสิ่งนี้ยังเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ของเราในการก้าวข้ามขีดจำกัด สู่การเป็นแพลตฟอร์มที่รวมทุกความบันเทิงเพื่อทุกคน"
โคลี เอดิสัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเติบโตของ WNBA กล่าวว่า ความร่วมมือกับ AIS เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ WNBA และกีฬาบาสเกตบอลหญิงกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับโลก เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ AIS เพื่อนำความตื่นเต้นของ WNBA มาใกล้ชิดแฟนกีฬาชาวไทยมากยิ่งขึ้น ในโอกาสครบรอบฤดูกาลที่ 30 และในอนาคตต่อไป
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ AIS ในการนำเสนอคอนเทนต์กีฬาระดับโลกที่หลากหลาย ครอบคลุม และถูกลิขสิทธิ์ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลของผู้บริโภคชาวไทยในทุกมิติ แฟนบาสเกตบอลสามารถรับชมการแข่งขัน WNBA ได้ทางช่อง PLAY Sports ช่อง 55, 56 และ 57 บน AIS PLAY แบบเอ็กซ์คลูซีฟ (Exclusive) จำนวน 125 เกม ตลอดฤดูกาล โดยรับชมผ่านช่อง AIS PLAY จำนวน 95 เกม และ Prime Video อีก 30 เกมต่อฤดูกาล เพียงเลือกสมัคร 1 ใน 3 แพ็กเกจมัดรวบคอนเทนต์เพื่อคอกีฬา
- NBA ราคา 249 บาทต่อเดือน (ไม่รวม VAT) ดูสดทุกเกมสำคัญ ทั้งฤดูกาลปกติ รอบเพลย์ออฟ และอีเวนต์พิเศษ ผ่าน AIS PLAY แพ็กเกจนี้ยังมาพร้อม Prime Video ให้คุณเข้าถึงความบันเทิงระดับโลก พร้อมชมการแข่งขันในฤดูกาลปกติ และเกมใหญ่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ สมัครกด *678*23# โทรออก
- PLAY SPORTS ราคา 599 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) เปิดทางสู่คอนเทนต์กีฬาระดับโลกและช่องพรีเมียม อาทิ กอล์ฟ (PGA Tour, LPGA Tour, DP World Tour), เทนนิส ATP Tour, ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, อเมริกันฟุตบอล NFL, บาสเกตบอล NBA รวมถึงคอนเทนต์บันเทิงจาก Prime Video และ Monomax ลูกค้ามือถือสมัครกด *678*88# โทรออก
- PLAY ULTIMATE+SPORTS ราคา 1,499 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) ครบจบในแพ็กเดียว ทั้งคอนเทนต์กีฬาแบบเต็มอิ่ม อาทิ กอล์ฟ (PGA Tour, LPGA Tour, DP World Tour), เทนนิส ATP Tour, ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, อเมริกันฟุตบอล NFL, บาสเกตบอล NBA มาพร้อมสิทธิ์รับชมสตรีมมิงแอปชั้นนำอย่าง Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, iQIYI, Viu, WeTV, Monomax และ oneD ครบถ้วนทั้งกีฬาและความบันเทิงในแพ็กเดียว ลูกค้ามือถือสมัครกด *678*1# โทรออก สมัครได้ที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment/ais-play/play-ultimate