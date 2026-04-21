ทรู ประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 4 - 10 ปี ที่ 2.50 – 3.25% ต่อปี ชูทางเลือกที่มั่นคง เสริมแกร่งพอร์ตลงทุน รับมือตลาดการเงินผันผวน

ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้นำโทรคมนาคมเทคโนโลยีของไทย และได้รับการจัดอันดับติด Top 1% บริษัทที่มีความยั่งยืนที่สุดของโลกจาก S&P Global ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ตามรายงาน Sustainability Yearbook 2026 ตอกย้ำสถานะธุรกิจที่มั่นคงและศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ท่ามกลางภาวะตลาดการเงินผันผวน นำเสนอทางเลือกการลงทุนคุณภาพสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 4 ชุด อายุตั้งแต่ 4 ปี ถึง 10 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ตั้งแต่ 2.50 – 3.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “บวก” (Positive) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 สะท้อนความเชื่อมั่นของพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง รวมถึงบทบาทของทรูในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 30 เมษายน และวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2569 ผ่าน 7 สถาบันการเงินชั้นนำได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย ธ.ยูโอบี บล.เกียรตินาคินภัทร และ บล.เอเซีย พลัส รวมถึงการขายผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายนกุล เซห์กัล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ท่ามกลางภาวะอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ และทิศทางตลาดการเงินที่ผันผวนจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลก ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังคงมุ่งรักษาเสถียรภาพพร้อมบริหารเงินทุนระยะยาวอย่างมีวินัย การเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ทั้ง 4 ชุด อายุ 4 - 10 ปี ถือเป็นส่วนสำคัญในการบริหารโครงสร้างทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เสริมความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินและรองรับแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งนับเป็นโอกาสการลงทุนที่โดดเด่นและพร้อมมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าสม่ำเสมอ ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ หุ้นกู้ทรูไม่เพียงแต่สะท้อนถึงศักยภาพขององค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศที่ได้รับความไว้วางใจมาโดยตลอด แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้ร่วมเติบโตไปกับความสำเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาวอย่างยั่งยืน”
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ระดับ 1.00% ต่อปี สะท้อนแนวโน้มนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ตลาดการเงินและตลาดตราสารหนี้ยังเผชิญความผันผวนจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ในสภาวะดังกล่าว นักลงทุนจึงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงของผลตอบแทนมากยิ่งขึ้น หุ้นกู้ของทรู ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ ‘A+’ แนวโน้ม ‘บวก’ จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่และสม่ำเสมอในระยะกลางถึงยาว ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดในปัจจุบัน จึงคาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา”
หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 4 ชุด โดยมีอายุหุ้นกู้ให้เลือกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระและให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพื่อนำเงินที่ได้ไปไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระ ตามแผนการบริหารการเงินของบริษัทฯ โดยหุ้นกู้ที่ออกเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 30 เมษายน และวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2569 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และมีรายละเอียดของหุ้นกู้ดังนี้
1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี
2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.60% ต่อปี
3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00%ต่อปี
4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ต่อปี และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ตั้งแต่หุ้นกู้ครบปีที่ 5 เป็นต้นไป
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่
1.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking
2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02 888 8888 กด 869 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอป CIMB Thai
5. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 285 1555
6. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 4004
7. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 165 5555 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปฯ Dime! และรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet สามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการสมัคร TrueMoney Wallet Application และวิธีการจองซื้อ ได้ที่เว็บไซต์ www.truemoney.com หรือติดต่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร. 1240 กด 6