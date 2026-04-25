เครื่องเดียวเอาอยู่! HUAWEI MatePad Mini นิยามใหม่ของแท็บเล็ตสายไลฟ์สไตล์ พกพาง่าย ดีไซน์บางเฉียบ พร้อมเปลี่ยนทุกไอเดียให้เกิดขึ้นได้ทุกที่ แบบ All in Mini

เคยไหมซื้อแท็บเล็ตมาเพราะคิดว่าจะได้ใช้บ่อย แต่สุดท้ายกลับทิ้งไว้ที่บ้าน เพราะขนาดที่ใหญ่และเทอะทะเกินไปสำหรับการพกพาในชีวิตประจำวัน แต่จะดีแค่ไหนถ้ามีแท็บเล็ตที่หยิบใช้ได้ง่ายดายพอๆ กับสมาร์ทโฟน และไม่ใช่แค่ "พกได้" แต่ "อยากพก" ไปทุกที่ นี่คือแนวคิดที่เป็นจุดเริ่มต้นของ HUAWEI MatePad Mini ที่มาพร้อมนิยามใหม่ของคำว่า "พกพา" ไม่ใช่แค่ด้วยดีไซน์บางเฉียบ แต่ยังเป็นครั้งแรกที่หัวเว่ยนำ Flexible OLED PaperMatte มามอบประสบการณ์เหนือระดับ ในแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน กับคอนเซ็ปต์ Think, Create, Flow – All in Mini
เพราะความบางและเบา เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานไปเลย
สิ่งแรกที่สัมผัสได้ตั้งแต่ถือขึ้นมาคือความแตกต่าง เพราะ HUAWEI MatePad Mini มาพร้อมดีไซน์บางเฉียบเพียง 5.2 มม. และน้ำหนักเบาแค่ 260 กรัม บนหน้าจอขนาด 8.8 นิ้ว ที่ออกแบบมาให้ถือใช้งานได้ด้วยมือเดียวแบบสบายๆ ไม่ใช่แค่พกได้ แต่เป็นแท็บเล็ตที่คุณ "อยากพก" ไปด้วยในทุกที่ เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น เปิดอ่านเอกสารระหว่างเดินทาง นั่งจิบกาแฟแล้วสเก็ตช์ไอเดีย หรือหยิบขึ้นมาดูคอนเทนต์สั้นๆ ระหว่างวัน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องรู้สึกว่ากำลังแบกอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ติดตัวอีกต่อไป และกลายเป็นแท็บเล็ตที่คุณจะหยิบใช้บ่อยที่สุดโดยไม่รู้ตัว
ประสบการณ์ที่ตาและมือจะรู้สึกได้ทันที กับ Flexible OLED PaperMatte ครั้งแรกในไซส์มินิ
อีกหนึ่งจุดที่ทำให้ HUAWEI MatePad Mini ไม่เหมือนใคร คือหน้าจอ ซึ่งเป็นครั้งแรกของหัวเว่ยที่นำ Flexible OLED PaperMatte มาใส่ในแท็บเล็ตขนาดเล็ก ผลลัพธ์คือประสบการณ์ที่แตกต่างตั้งแต่แรกเห็น เริ่มจากความละเอียดระดับ 2.5K (343 PPI) จอรีเฟรชเรต 120Hz ลื่นไหล และความสว่างสูงสุด 1800 nits ใช้งานกลางแจ้งได้สบาย พร้อมเทคโนโลยีลดแสงสะท้อน แต่สิ่งที่ว้าวจริงๆ คือความรู้สึกเวลาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านให้ฟีลเหมือนอ่านบนกระดาษ การเขียนได้อย่างแม่นยำ ควบคุมง่าย และการวาดที่ได้ texture ที่ใกล้เคียงของจริง พูดง่ายๆ คือ เหมือนเอา “กระดาษ” กับ “จอ OLED” มารวมกันในเครื่องเดียว
เครื่องมือของคนมีไอเดีย พร้อมใช้ได้ทั้งวันแบบไม่สะดุด
HUAWEI MatePad Mini ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแค่ “ทำงาน” แต่เพื่อให้คุณ “เริ่มต้นไอเดียได้ทันที” ด้วยแอป GoPaint ที่มาพร้อมเครื่องมือระดับโปร ทั้ง Intelligent Color Card ฟีเจอร์แอนิเมชัน และหัวแปรงหลากหลาย ไม่ว่าคุณจะสายวาด สายครีเอทีฟ หรือสายจดไอเดียต่าง ๆ แอป Notes ก็เปลี่ยนทุกโมเมนต์ให้เป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างสรรค์ได้อย่างง่ายดาย พร้อมเสริมทัพด้วยฟีเจอร์ AI อัจฉริยะที่เน้นการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ ช่วยจัดระเบียบโน้ต แปลงลายมือ และทำให้การจดบันทึกลื่นไหลยิ่งขึ้น ให้คุณคิด ครีเอท และสร้างโฟลว์ได้ต่อเนื่องจริงๆ
นอกจากความสามารถด้านครีเอทีฟแล้ว การใช้งานในชีวิตประจำวันก็สำคัญไม่แพ้กัน HUAWEI MatePad Mini รองรับการทำงานแบบครบจบในเครื่องเดียว ตั้งแต่เปิดไฟล์ PDF แก้ไข เซ็น และส่งได้ทันที ใช้งานเอกสารผ่าน WPS Office 3.0 ที่ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งาน รวมถึงการทำงานหลายอย่างพร้อมกันด้วย Split-screen อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือ “ความคุ้มค่า” เพราะหลายแอปที่จำเป็นถูกใส่มาให้แบบไม่ต้องจ่ายเพิ่ม พร้อมแบตเตอรี่ 6400mAh ที่ใช้งานได้ยาวนาน ดูวิดีโอต่อเนื่องสูงสุด 15.5 ชั่วโมง และรองรับ 66W SuperCharge ให้คุณพกเครื่องออกจากบ้านตั้งแต่เช้า ใช้ทำงาน สร้างไอเดีย และเสพคอนเทนต์ได้ทั้งวัน แบบไม่ต้องพะวงเรื่องแบตเตอรี่
บอกเลยว่า HUAWEI MatePad Mini ไม่ใช่แค่แท็บเล็ตอีกหนึ่งรุ่นในตลาด แต่คืออุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนวิธีการใช้งาน จากเดิมที่ต้อง “คิดก่อนหยิบ” เป็น “หยิบแล้วเริ่มได้ทันที” รองรับทุกจังหวะของไอเดียที่เกิดขึ้นระหว่างวัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเดินทาง หรือโมเมนต์เงียบ ๆ ของตัวเอง เพราะเมื่อมีอุปกรณ์ที่พร้อมในทุกสถานการณ์ การสร้างสรรค์ก็เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบ “All in Mini”
เตรียมเป็นเจ้าของ HUAWEI MatePad Mini ก่อนใคร! สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2569 ถึง 30 พฤษภาคม 2569 ในราคาเพียง 18,990 บาท พร้อมรับสิทธิพิเศษและของสมนาคุณ รวมมูลค่าสูงสุดถึง 22,130 บาท ได้แก่ HUAWEI M-Pencil 3rd Generation มูลค่า 4,490 บาท, เคส HUAWEI MatePad Mini Folio สีเขียว มูลค่า 1,990 บาท, HUAWEI SuperCharge 66W Adapter มูลค่า 1,690 บาท พร้อมแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาให้ใช้งานฟรี ได้แก่ WPS Office 3.0 มูลค่า 3,990 บาท, HUAWEI Notes มูลค่า 1,990 บาท และ GoPaint App มูลค่า 1,990 บาท นอกจากนี้ยังได้รับบริการ Warranty & Services มูลค่า 3,990 บาท ซึ่งครอบคลุมการเปลี่ยนแบตเตอรี่ฟรี 1 ครั้ง ภายใน 3 ปี และบริการ Deep Cleaning สำหรับหน้าจอ PaperMatte จำนวน 2 ครั้งต่อปี (แนะนำให้เคลมสิทธิ์ภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ และสามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้บริการ Deep Cleaning ได้ภายในระยะเวลา 1 ปีแรกเท่านั้น) และสำหรับลูกค้าที่ต้องการอัปเกรด ยังมีโปรโมชันเก่าแลกใหม่ รับส่วนลดเพิ่มอีก 2,000 บาท จากราคาประเมิน สามารถสั่งจองได้ผ่านหน้าร้าน HUAWEI Experience Store ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ และช่องทางออนไลน์อย่าง HUAWEI Store, Lazada, Shopee และ TikTok Shop
ติดตามข่าวสารและอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล่าสุดจากหัวเว่ยได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Huawei Mobile TH หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า คอมมูนิตี้ และบริการต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน My HUAWEI ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน AppGallery