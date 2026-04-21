กูเกิลเปิดตัว "Gemini in Chrome" ในไทย AI ฝังในเบราว์เซอร์ สั่งานได้ทันที

กูเกิล (Google) ประกาศเปิดใช้งาน "Gemini in Chrome" สำหรับผู้ใช้งานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ยกระดับการท่องเว็บด้วยโมเดล AI อย่าง Gemini 3.1 ที่ฝังตัวมาในเบราว์เซอร์ ชูจุดเด่นวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกข้ามแท็บ การสรุปวิดีโอ YouTube แบบอินเทอร์แอคทีฟ และการเชื่อมต่อกับบริการต่างๆ ของ Google ในที่เดียว
การมาของ Gemini in Chrome จะช่วยลดความซับซ้อนในการสลับแท็บ ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งาน AI ผ่านปุ่ม "Ask Gemini" บริเวณมุมขวาบนของเบราว์เซอร์ ระบบจะทำการเปิดแผงด้านข้างเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาบนหน้าเว็บเพจที่กำลังใช้งานอยู่ได้ทันทีแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังรองรับโหมด Live Conversation ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สั่งการและโต้ตอบด้วยเสียง เพิ่มความคล่องตัวในการค้นหาข้อมูล
จุดเด่นสำคัญของ Gemini เวอร์ชันนี้คือความสามารถในการประมวลผลข้อมูลหลากหลายรูปแบบ (Multimodal) และดึงข้อมูลจากหลายแหล่งพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็น YouTube Interactive Summarization ที่เหนือกว่าการสรุปเนื้อหาทั่วไป ด้วยการสร้าง Timestamp ประเด็นสำคัญในวิดีโอ เมื่อผู้ใช้คลิกที่เวลาบนแถบแชท วิดีโอหลักจะกระโดดข้ามไปยังช่วงเวลานั้นทันที
รวมถึงการนำ Visual Context มาช่วยทำความเข้าใจและอธิบายบริบทของรูปภาพบนหน้าเว็บได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคำบรรยายใต้ภาพ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ บุคคล หรือรายละเอียดเชิงลึก และยังรองรับการประมวลผลข้อมูลจากหลายแท็บร่วมกัน เช่น การดึงสเปกสมาร์ทโฟนจากเว็บไซต์มาสร้างเป็น "ตารางเปรียบเทียบ" ในแผงด้านข้างได้ทันที
ความแตกต่างสำคัญของ Gemini in Chrome คือการทำงานร่วมกับบริการของกูเกิลอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถดึงข้อมูลส่วนตัว (ภายใต้ความยินยอมของผู้ใช้) มาประมวลผลร่วมกันได้ เช่น ให้ร่างอีเมลสรุปข้อมูลจากหน้าเว็บเพจ พร้อมกดส่งผ่าน Gmail ได้โดยตรงจากแผงด้านข้าง หรือประเมินแผนการเดินทางบนเว็บเพจ นำไปเช็กกับตารางนัดหมายในปฏิทิน หรือวิเคราะห์ความเหมาะสมของสถานที่อิงจากไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน
นอกจากนี้ Chrome ยังได้ผนวก Nano Banana 2 เครื่องมือสร้างและปรับแต่งรูปภาพไว้ในตัว ผู้ใช้สามารถสั่งให้สร้างภาพใหม่จากภาพบนหน้าเว็บได้ทันที เช่น การนำภาพเฟอร์นิเจอร์มาจำลองจัดวางในห้องสไตล์ต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนสั่งซื้อ
อย่างไรก็ตาม กูเกิลให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและมีการควบคุมความปลอดภัยอย่างรัดกุม โดย AI จะไม่ทำงานในโหมดไม่ระบุตัวตนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านข้อมูล ถ้ามีคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การส่งอีเมลหรือเพิ่มตารางนัดหมาย ระบบจะบังคับให้ผู้ใช้ต้องกดยืนยันด้วยตนเองทุกครั้ง
Gemini in Chrome เริ่มทยอยปล่อยอัปเดตให้ใช้งานแล้วสำหรับผู้ใช้ Mac, Windows และ Chromebook Plus ในประเทศไทย รวมถึงกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก โดยปัจจุบันรองรับการสั่งงานมากกว่า 50 ภาษา สำหรับผู้ใช้งานบนสมาร์ทโฟน Android และ iOS สามารถเรียกใช้งานฟีเจอร์ AI ได้ผ่านแอปพลิเคชันโดยตรง