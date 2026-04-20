เปิดวาร์บกองทัพหุ่นยนต์นักวิ่งงานฮาล์ฟมาราธอนจีน ใครเป็นใครเชิญมามุง

รวมกองทัพหุ่นยนต์นักวิ่งงาน Beijing E-Town Half Marathon and Humanoid Robot Half Marathon ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2569 มีหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์จากหลายบริษัทเข้าร่วมแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร รวมกว่า 100 ทีม บนลู่วิ่งคู่ขนานกับนักวิ่งมนุษย์กว่า 12,000 คน
หนึ่งในรายชื่อหุ่นยนต์ที่ปรากฏในงานคือ Honor Lightning และ Energetic Boy โดย Honor แบรนด์สมาร์ทโฟนที่แยกตัวออกมาจาก Huawei ส่งหุ่นยนต์เข้าแข่งขัน 2 รุ่น สำหรับ Honor Lightning คว้าแชมป์ด้วยเวลา 50 นาที 26 วินาที
อีกดาวเด่นคือ Tiangong 1.0 Ultra หนึ่งในหุ่นยนต์ที่ได้รับความสนใจจากนักวิ่งมนุษย์มากที่สุด หลายคนหยุดชูสมาร์ตโฟนถ่ายภาพขณะที่มันวิ่งผ่าน แม้ว่าหลังข้ามเส้นชัยจะวิ่งเข้าชนเจ้าหน้าที่จนเป็นที่ฮือฮา
ยังมีหุ่นยนต์ Unitree H1 โดย Unitree เป็นหุ่นยนต์ที่คุ้นหน้าในวงการโรโบติกส์ เป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความสนใจจากสื่อและผู้ชมอย่างต่อเนื่องตลอดงาน
นอกจากนี้คือหุ่นยนต์ Shandian อีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันที่ปรากฏในภาพข่าวระหว่างการวิ่ง, Mini Pi และ Mini Pi+ โดยบริษัท Gaoqing Electromechanical โดดเด่นด้วยขนาดที่เล็กกว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะ Mini Pi+ ที่มาในชุดคอสตูม เพิ่มสีสันให้กับงานอย่างมาก
หุ่นยนต์ Xingzhe Taishan E1 โดย Yobotocis ก็เป็นอีกหนึ่งในหุ่นยนต์หน้าใหม่ที่เข้าร่วมการแข่งขันปีนี้ ขณะที่ Booster K1 โดย Booster ได้ปรากฏตัวทั้งในช่วงแข่งขันและในภาพชุดก่อนการแข่งขัน
หุ่นยนต์ Noetix N2 โดยบริษัท Noetix Robotics เป็นอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันที่สะท้อนให้เห็นความหลากหลายของบริษัทสตาร์ทอัปด้านโรโบติกส์ที่กำลังผุดขึ้นในจีน และหุ่น GRH150-001 ซึ่งเป้นอีกหุ่นยนต์ที่ล้มระหว่างการแข่งขันและต้องการความช่วยเหลือจากทีมงาน สะท้อนให้เห็นว่าแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้า แต่ความสมบูรณ์แบบยังคงเป็นเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง
นอกจากนี้ยังมี Elf แห่งบริษัท ZeeBot และหุ่นยนต์จาก Agibot ที่วิ่งคู่กันในงาน เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้เป็นเวทีของยักษ์ใหญ่เพียงไม่กี่ราย แต่เปิดกว้างสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่อีกด้วย.