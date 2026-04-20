AIS ผลักดันหลักสูตร "AI Literacy" ร่วม อว. - จุฬาฯ กระตุ้นคนไทยเข้าใจ AI

AIS ผนึก อว. และจุฬาฯ เปิดคอร์ส "AI Literacy" ภายใต้หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ เรียนฟรีบนแพลตฟอร์ม Thai MOOC และอุ่นใจ CYBER พร้อมเตรียมต่อยอดหลักสูตรให้นิสิต นักศึกษา สามารถสะสมชั่วโมงการเรียนรู้เพื่อนำไปเทียบหน่วยกิตได้ในอนาคต
ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของ AI ต่อการพัฒนาคนและประเทศ ประกอบกับความพร้อมของจุฬาฯ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ จึงได้ระดมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จากหลากหลายศาสตร์มาร่วมสนับสนุนความร่วมมือครั้งนี้
ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบเนื้อหา และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้การเรียนรู้มีความรอบด้าน ลุ่มลึก และสอดคล้องกับการนำไปใช้จริง ควบคู่กับการเปิดโอกาสการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้สำหรับทุกภาคส่วน
โดยความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลภายใต้หลักสูตร ‘อุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy’ ถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน AI และพลเมืองดิจิทัลในรูปแบบที่ยืดหยุ่นและเข้าถึงได้ เพื่อให้การเรียนรู้ด้าน AI ไม่ใช่เพียงโอกาสของบางกลุ่ม แต่เป็น ‘โอกาสของทุกคน’ ในการร่วมกันพัฒนากำลังคนของประเทศ และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง”
สำหรับ หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์ : AI Literacy” ออกแบบมาเพื่อยกระดับความรู้และทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของคนไทย พัฒนาโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จากหลากหลายสาขา ครอบคลุมตั้งแต่ความหมายของ AI การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการใช้งานอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ และมีจริยธรรม เตรียมต่อยอดหลักสูตรให้นิสิตนักศึกษาสามารถสะสมชั่วโมงการเรียนรู้จากคอร์สดังกล่าว เพื่อนำไปเทียบเป็นหน่วยกิตได้ในอนาคต
สายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านสื่อสารองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า ที่ผ่านมา AIS เร่งเสริมการสร้างทักษะดิจิทัลให้คนไทยทุกกลุ่มผ่านแพลตฟอร์ม LearnDi for Thais ตลอดจนการเสริมศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรผ่านหลักสูตรด้าน AI โดยมี AIS Academy เป็นแหล่งความรู้
”ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา AIS เริ่มเห็นแนวโน้มการใช้งาน AI ที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้มองว่าหลักสูตร Digital Literacy อาจไม่เพียงพอแล้ว ต้องยกระดับไป สู่ AI Literacy เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ และยกระดับความรู้ด้าน AI ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ผ่านหลักสูตร ‘อุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy : My AI Buddy’ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการ ‘อุ่นใจไซเบอร์’ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562“
ปัจจุบัน โครงการอุ่นใจไซเบอร์ มีผู้เรียนแล้วกว่า 1.05 ล้านคน โดยเชื่อว่าหลักสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยให้คนไทยใช้งาน AI ได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนุกกับการใช้ AI ในฐานะ ‘บัดดี้’ หรือเพื่อนคู่คิด สามารถอยู่ร่วมกับ AI ได้อย่างมั่นใจ มีความรับผิดชอบ และก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเสริมว่า กระทรวง อว. มุ่งพัฒนากำลังคนของประเทศผ่านระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy” ระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ไปยังนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ
ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนกว่า 1.8 ล้านคนที่อยู่ในระบบการเรียนการสอนของ อว. ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์ : AI Literacy” ได้ฟรี ทุกที่ทุกเวลา ผ่านแพลตฟอร์ม Thai MOOC https://thaimooc.ac.th/instructor/ais/, LearnDi for Thais บนเว็บไซต์ https://aunjaicyber.ais.th/pathway/162 และแอปพลิเคชัน อุ่นใจ CYBER