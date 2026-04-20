ล้มแล้วลุก! ส่องภาพฮิวแมนอยด์จีนหงายท้องหลังแซงนักวิ่งมนุษย์ ในฮาล์ฟมาราธอนปักกิ่ง

19 เมษายน 2569 คือวันที่หุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ที่ผลิตในจีนกว่าหลายสิบตัวได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่บนลู่วิ่งฮาล์ฟมาราธอนกรุงปักกิ่ง ด้วยการแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะความแข็งแกร่งและความสามารถในการนำทางแบบอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยหลายตัวสามารถแซงหน้านักวิ่งมนุษย์ได้อย่างขาดลอย
ย้อนกลับไปในการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว เวทีนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความผิดพลาด หุ่นยนต์ส่วนใหญ่ไม่สามารถวิ่งจนครบระยะทางได้ และแชมป์หุ่นยนต์ในปีนั้นทำเวลาได้ 2 ชั่วโมง 40 นาที ซึ่งนานกว่าแชมป์มนุษย์ถึงสองเท่า
แต่ปีนี้ภาพที่เห็นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จำนวนทีมที่เข้าร่วมพุ่งจาก 20 ทีมเป็นกว่า 100 ทีม และหุ่นยนต์กลุ่มนำสามารถทำเวลาได้ดีกว่านักกีฬามืออาชีพมากกว่า 10 นาที ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ เกือบครึ่งหนึ่งของผู้เข้าแข่งขันวิ่งระยะทาง 21 กิโลเมตรโดยไม่ต้องพึ่งการควบคุมระยะไกล ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นบนลู่วิ่งคู่ขนานแยกจากเส้นทางของนักวิ่งมนุษย์ราว 12,000 คน เพื่อความปลอดภัย
*** Honor คว้าแชมป์
หุ่นยนต์ที่คว้าแชมป์ปีนี้พัฒนาโดย Honor แบรนด์สมาร์nโฟนสัญชาติจีนที่แยกตัวออกมาจาก Huawei ทำเวลาได้ 50 นาที 26 วินาที ซึ่งเร็วกว่าสถิติโลกฮาล์ฟมาราธอนของมนุษย์ที่นักวิ่งชาวยูกันดา เจคอบ คิปลิโม เพิ่งทำไว้ที่กรุงลิสบอนเมื่อเดือนที่แล้ว โดยทีม Honor กวาดทั้งสามอันดับแรก ทุกตัวใช้ระบบนำทางอัตโนมัติ
ดู เสี่ยวตี้ วิศวกรจากทีมชนะเลิศ เปิดเผยว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ใช้เวลาพัฒนาหนึ่งปี ติดตั้งขาความยาว 90–95 เซนติเมตร เพื่อเลียนแบบสัดส่วนของนักวิ่งระดับแนวหน้า พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวที่พัฒนาต่อยอดมาจากเทคโนโลยีในสมาร์ทโฟน โดยยอมรับว่าอุตสาหกรรมนี้ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น แต่มั่นใจว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์จะปรับเปลี่ยนหลายอุตสาหกรรมในที่สุด รวมถึงภาคการผลิต
"การวิ่งเร็วขึ้นอาจดูไม่มีความหมายในแวบแรก แต่มันช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เรื่องอื่น เช่น ความแข็งแรงของโครงสร้างและระบบระบายความร้อน ซึ่งท้ายที่สุดนำไปสู่การใช้งานในภาคอุตสาหกรรมได้" ดูกล่าว
ผู้ชมที่มาร่วมงานส่วนใหญ่มองว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นหลักฐานชัดเจนของความก้าวหน้าด้านโรโบติกส์ของจีน จู เทียนฉี นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์วัย 23 ปี จากมหาวิทยาลัยไปรษณีย์และโทรคมนาคมปักกิ่ง กล่าวว่า ท่าทางการวิ่งของหุ่นยนต์นั้นน่าประทับใจมาก และยืนยันว่ายุคของ AI กำลังมาถึงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง
"ใครที่ยังปฏิเสธ AI อยู่ในตอนนี้ ต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน" จูกล่าวกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ส
แม้ว่าการประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์ของหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ส่วนใหญ่จะยังคงอยู่ในขั้นทดลอง แต่สมรรถนะที่โชว์บนลู่วิ่งวันนั้นชี้ให้เห็นถึงศักยภาพอันมหาศาลในการเข้ามาทดแทนงานอันตราย หรือแม้กระทั่งในสนามรบ อย่างไรก็ตาม ทักษะที่เห็นในการแข่งขันยังห่างไกลจากการนำไปใช้จริงในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องการความคล่องแคล่วของมือ การรับรู้สภาพแวดล้อม และการจัดการงานที่ซับซ้อนกว่าการวิ่งทางตรง
***ล้มแล้วลุก
ในภาพรวม หุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์จีนจาก Honor สามารถทำลายสถิติโลกมาราธอนครึ่งระยะทาง โดยจบการแข่งขันในเวลา 50 นาที 26 วินาที โดยหุ่นยนต์ได้ล้มใกล้เส้นชัยเพียงไม่กี่เมตร จนต้องให้ทีมมนุษย์เข้ามาช่วยอุ้มขึ้น ซึ่งนอกจากหุ่นยนต์ตัวนี้ที่ถูกควบคุมระยะไกล ยังมีหุ่นยนต์ตัวอื่น ๆ วิ่งแบบอัตโนมัติ โดยหุ่นยนต์แทบทุกตัวมีการสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ระหว่างทาง
ไม่ว่าอย่างไร ความสำเร็จของจัดงานฮาล์ฟมาราธอนปักกิ่งรอบนี้ สอดรับกับจีนที่ประกาศชัดว่าต้องการเป็นมหาอำนาจด้านอุตสาหกรรมนี้ โดยออกนโยบายสนับสนุนตั้งแต่เงินอุดหนุนไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐาน และเมื่อต้นปีที่ผ่านมารายการช่วงปีใหม่ของ CCTV ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ที่มีคนดูมากที่สุดของประเทศ ได้นำหุ่นยนต์จาก Unitree กว่าสิบตัวออกมาแสดงกังฟูร่วมกับนักแสดงเด็ก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจีนในการครองความเป็นเจ้าโลกด้านการผลิตหุ่นยนต์แห่งอนาคต.