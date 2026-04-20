True5G เปิดแคมเปญ “True Love, True Connection” ตอกย้ำโครงข่ายสุดแข็งแกร่ง พร้อมส่งต่อทุก 'สัญญาณรัก'

ท่ามกลางกระแสการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นแต่ความเร็วแรง ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้สร้างปรากฏการณ์สวนกระแสในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ด้วยการตั้งคำถามที่ทรงพลังต่อสังคมว่า “คุณใช้เวลากับคนที่รักคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไร?” ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดล่าสุดที่สร้างกระแสตอบรับจากคนไทยอย่างล้นหลาม ปิดเทศกาลสงกรานต์ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม พร้อมกระตุกให้คนไทยในยุคดิจิทัลที่มักเชื่อมต่อกับโลกทั้งใบ แต่กลับหลงลืมคนใกล้ตัว ได้หันกลับมาดูแลและมอบเวลาให้กับคนข้างๆ อย่างแท้จริง

ในยุคที่ผู้คนใช้ชีวิตผูกติดกับหน้าจอและเทคโนโลยี AI แคมเปญ True Love, True Connection ได้ฉายภาพสะท้อน (Insight) ของสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างคมคาย ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ไม่ได้ขายความล้ำสมัยของเทคโนโลยี แต่กลับนำเสนอเรื่องราวธรรมดาที่แสนพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นมื้ออาหารเดิมๆ อย่างข้าวหน้าเป็ด หรือการกลับบ้านให้เร็วขึ้นเพื่อเซอร์ไพรส์คนที่รอคอย True5G ได้เปลี่ยนจุดโฟกัสของการสื่อสารจาก "ความเร็วของสัญญาณ" ไปสู่ "ความหมายของการสื่อสาร" เพื่อย้ำเตือนว่า สัญญาณที่ดีที่สุดไม่ได้มีไว้แค่เชื่อมต่อ แต่มีไว้เพื่อเชื่อมโยงความรู้สึกและรักษาความสัมพันธ์ของครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของสังคม


คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์ และการสื่อสาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "วันนี้เราอยู่ในยุคที่โลกหมุนเร็วขึ้น เทคโนโลยีทำให้เราเชื่อมต่อกับคนไกลได้ในเสี้ยววินาที แต่ในขณะเดียวกัน เราอาจกำลังละเลยคนใกล้ตัว ทรู ในฐานะผู้นำด้านโทรคม-เทคโนโลยี เราจึงต้องการสร้างจุดเปลี่ยน โดยใช้แคมเปญ True Love, True Connection นี้เป็นตัวแทนส่งข้อความถึงคนไทยทุกคนว่า เทคโนโลยีควรเป็นสะพานเชื่อมความรัก ไม่ใช่กำแพงกั้นความสัมพันธ์ เสียงตอบรับอย่างอบอุ่นจากแคมเปญนี้ เป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่เครือข่ายที่เร็วที่สุด แต่คือแบรนด์ที่เข้าใจและพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความหมายดีๆ ให้กับชีวิตทุกๆ คน"

“ความสำเร็จของแคมเปญนี้คือการเปลี่ยนมุมมองจากการเน้นขาย "ความเร็วแรงของเครือข่าย" มาเป็นการสร้าง "ความหมายทางจิตใจ" เพื่อตอกย้ำว่าแบรนด์ใส่ใจความสัมพันธ์ของผู้คนอย่างแท้จริง นำร่องด้วยโฆษณาชุด “รัก” คือการสื่อสารที่มีความหมายที่สุดนี้ช่วยสะท้อนพฤติกรรมของคนยุคดิจิทัลได้อย่างตรงจุด เป็นเหมือนเสียงเตือนให้เราลดละจากการจ้องหน้าจอ แล้วหันกลับมาใส่ใจพูดคุยกับคนรอบข้างในชีวิตจริงให้มากขึ้น ซึ่งการเล่าเรื่องที่เข้าถึงอารมณ์นี้เอง ทำให้เกิดกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยม มีการพูดถึงและแชร์ต่อกันอย่างล้นหลามบนโลกออนไลน์ จนก้าวขึ้นเป็นแคมเปญสงกรานต์ที่เข้าไปนั่งในใจคนไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ”


ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงทุกความรู้สึกและทุกความสัมพันธ์ ร่วมทบทวนความหมายของความรักและรับชมภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ย้อนหลังได้ทาง YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kRyM_8c7Y_c




True5G เปิดแคมเปญ "True Love, True Connection" ตอกย้ำโครงข่ายสุดแข็งแกร่ง พร้อมส่งต่อทุก 'สัญญาณรัก'
