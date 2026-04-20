เอซุส เปิดตัว Zenbook A14 แบตอึดทะลุ 33 ชม.

เอซุส เปิดตัว Zenbook A14 และ Zenbook A16 นำชิปใหม่ Snapdragon X2 Elite Extreme มาใช้ โดดเด่นด้านการประมวลผล AI ที่สูงถึง 80 TOPS พร้อมกราฟิกระดับโปรและการจัดการพลังงานที่ยอดเยี่ยม ทำให้สามารถพกพาออกไปทำงานได้ยาวนานข้ามวันโดยไม่ต้องง้ออะแดปเตอร์
สำหรับรุ่นเรือธงอย่าง Zenbook A16 ได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการพื้นที่หน้าจอขนาดใหญ่ แต่ยังคงพกพาสะดวก ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุพรีเมียม ‘เซราลูมินัม’ (Ceraluminum) สีเบจ (Zabriskie Beige) ที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อรอยขีดข่วนเป็นพิเศษ ให้ผิวสัมผัสหรูหรา
โดยแม้จะมีหน้าจอขนาด 16 นิ้ว แต่ตัวเครื่องกลับมีน้ำหนักเพียง 1.2 กิโลกรัมเท่านั้น ซึ่งเบากว่าโน้ตบุ๊ก 14 นิ้วหลายรุ่นในตลาด ประสิทธิภาพจัดเต็มด้วยโปรเซสเซอร์ Snapdragon X2 Elite Extreme พร้อมระบบระบายความร้อนขั้นสูง c]tระบบเสียง 6 ลำโพงรองรับ Dolby Atmos
ในขณะที่ Zenbook A14 มุ่งเน้นไปที่ความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งและระยะเวลาการใช้งาน ตัวเครื่องใช้วัสดุ Ceraluminum เช่นเดียวกัน โดยมีน้ำหนักรวมต่ำกว่า 1 กิโลกรัม จุดเด่นที่สุดของรุ่นนี้คือความประหยัดพลังงาน รองรับการเล่นวิดีโอแบบออฟไลน์ได้สูงสุดถึง 33 ชั่วโมง
Zenbook A14 RAM 32GB SSD 1TB ทำงานบน Snapdragon X2 Elite เริ่มวางจำหน่ายแล้วในราคา 53,990 บาท ส่วน Zenbook A16 RAM 48GB SSD 1TB บนชิป Snapdragon X2 Elite Extreme ราคา 56,990 บาท