'ไชยชนก' ดัน ปณท ผนึกพาณิชย์ ลุย 'ไทยช่วยไทย' ลดค่าครองชีพ

'ไชยชนก' ดันไปรษณีย์ไทย จับมือพาณิชย์ปั้น 'ไทยช่วยไทย' ใช้เครือข่ายไปรษณีย์ทั่วประเทศกระจายสินค้าราคาถูก ยกระดับโลจิสติกส์เพื่อสังคม ลดค่าครองชีพ-หนุนรายได้ฐานรากลดแพง
นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดีอีได้มอบหมายให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าโครงการกระจายสินค้าราคาประหยัด "ไทยช่วยไทย" เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน และกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยอาศัยเครือข่ายไปรษณีย์ไทยเป็นกลไกหลักในการกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
โครงการดังกล่าวจะกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยใน 2 ช่องทาง ได้แก่ การจำหน่ายปลีก ณ ที่ทำการไปรษณีย์ให้กับประชาชนโดยตรง และการจำหน่ายส่งให้กับรถเร่ หรือรถพุ่มพวง เพื่อนำไปจำหน่ายต่อในชุมชน โดยมีกลุ่มสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภครวมประมาณ 10 รายการ พร้อมตั้งเป้ากระจายสินค้าไปสู่รถเร่ประมาณ 3,800 คัน และขยายตลาดชุมชนเพิ่มเติมกว่า 1,000 แห่ง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง
นายไชยชนก กล่าวว่า โครงการจะเริ่มดำเนินการในต้นเดือน พ.ค.69 โดยระยะแรกจะเริ่มจำหน่ายสินค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมประมาณ 120 แห่ง ก่อนขยายต่อไปยังพื้นที่ระดับอำเภอทั่วประเทศในระยะถัดไป
นอกจากนี้ กระทรวงดีอียังเตรียมนำสินค้า OTOP และ SMEs เข้าจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ThailandPostMart เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าประมาณ 2,000 ราย ควบคู่กับอีก 5 แพลตฟอร์ม ได้แก่ Shopee, Lazada, TikTok, LINE MAN และ Grab โดยกรมการค้าภายในจะสนับสนุนส่วนลดค่าขนส่ง 100 บาทต่อคำสั่งซื้อ และยกเว้นค่าธรรมเนียม GP เป็นกรณีพิเศษ
ขณะเดียวกัน ยังได้ร่วมดำเนินโครงการกล่องผลไม้ DIT ด้วยการจัดทำกล่องผลไม้จำนวน 300,000 กล่อง และสนับสนุนตะกร้าผลไม้จำนวน 35,000 ใบ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร และเร่งกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว
"ได้มอบนโยบายให้ไปรษณีย์ไทยเป็นหน่วยงานในการช่วยเหลือประชาชน โดยยึดการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก แม้อาจมีผลกระทบต่อรายได้ขององค์กรบ้างบางส่วน" นายไชยชนก กล่าว
ด้าน ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยในฐานะโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศ มีความพร้อมสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยจะใช้เครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศเป็นกลไกเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ พร้อมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีราคาต่ำกว่าท้องตลาด อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช น้ำยาซักผ้า และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ดร.ดนันท์ กล่าวว่า โครงการนี้มีเป้าหมายครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศกว่า 4 ล้านคน สะท้อนบทบาทของไปรษณีย์ไทยที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการขนส่ง แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และเปิดทางให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงตลาดออนไลน์มากขึ้น โดยในส่วนของการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม จะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมประมาณ 2,000 ราย รวมสินค้ากว่า 600,000 รายการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และขยายช่องทางการตลาดให้กับร้านค้า OTOP และ SMEs ทั่วประเทศ
"ไปรษณีย์ไทยมุ่งมั่นในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ที่ไม่เพียงให้บริการด้านการขนส่ง แต่ยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยโครงการไทยช่วยไทย ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน" ดร.ดนันท์ กล่าว