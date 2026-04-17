มาไทย พ.ค. Insta360 ‘Luna’ กิมบอลเลนส์คู่

ชิงพื้นตลาดครีเอเตอร์กันสุดๆ เมื่อ Insta เริ่มเผยข้อมูล Insta 360 Luna กล้องกิมบอลเลนส์คู่ ที่จะเคลมเป็นรุ่นแรกของวงการ ตัดหน้า Osmo Pocket 4 Pro ที่มีการปล่อยข้อมูลออกมาก่อนหน้านี้ เบื้องต้น Insta 360 Luna มีโอกาสขายในไทยช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้
ข้อมูลที่ออกมาเผยว่า Insta360 ยังทำงานร่วมกับผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพอย่าง Leica ทำให้กล้องกิมบอลเลนส์คู่รุ่นนี้มีโอกาสที่จะคงความโดดเด่นทั้งในด้านคุณภาพของภาพ โทนสีสไตล์ Leica และประสิทธิภาพของเลนส์ มีให้เลือก 2 สีคือ สีดำ และสีขาว
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ กระแสข่าวที่ระบุว่า Insta360 อาจยังคงพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพระดับตำนานอย่าง Leica จากภาพหลุดบางส่วน จะเห็นได้ชัดว่าด้านหน้าตัวเครื่องยังคงมีสัญลักษณ์วงกลมสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์อยู่เช่นเดิม และหากความร่วมมือดังกล่าวยังดำเนินต่อเนื่อง ก็มีโอกาสที่รุ่นนี้จะโดดเด่นยิ่งขึ้นทั้งในด้านคุณภาพของภาพ โทนสีสไตล์ Leica และประสิทธิภาพของเลนส์
การเพิ่มเลนส์เทเลโฟโต้ จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการถ่ายภาพ ทั้งการถ่ายเซลฟี่ ภาพบุคคล ไปจนถึงการถ่ายระยะไกล รวมถึงฟีเจอร์ระดับสูงอย่างการบันทึกวิดีโอ 8K, 10-bit i-Log, เซนเซอร์ขนาด 1 นิ้ว และระบบกันสั่นที่ขับเคลื่อนด้วย AI
แหล่งข่าวยังระบุเพิ่มเติมว่า Insta360 Luna มีแผนเตรียมเข้าทำตลาดในประเทศไทยภายในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยคาดว่าจะเริ่มปล่อยภาพและวิดีโอตัวอย่างออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนเปิดตัว พร้อมเผยคุณภาพวิดีโอตัวอย่างวิดีโอที่แคปมาให้รับชมกัน