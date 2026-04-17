DJI Osmo Pocket 4 อัปเกรดเซนเซอร์ 1 นิ้ว พร้อมเมมในตัว

DJI เปิดตัว DJI Osmo Pocket 4 กล้องกิมบอลจิ๋วพกพาง่ายที่สานต่อความสำเร็จ รอบนี้อัปเกรดสเปกที่ตอบโจทย์คอนเทนต์ครีเอเตอร์และสาย Vlog ขั้นสุด ชูจุดเด่นเซนเซอร์ภาพขนาด 1 นิ้ว พร้อมเซอร์ไพรส์ด้วยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในตัวถึง 107GB ช่วยให้พร้อมลุยถ่ายงานได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งการ์ดหน่วยความจำ
จุดเด่นหลักของ Osmo Pocket 4 คือการนำเซนเซอร์ CMOS ขนาด 1 นิ้วมาจับคู่กับรูรับแสง f/2.0 ช่วยให้เก็บรายละเอียดภาพและแสงได้ดีเยี่ยมแม้ในสภาวะแสงน้อย นอกจากนี้ยังรองรับ วิดีโอ 4K/240fps บันทึกฟุตเทจ Slow-motion ระดับ Ultra HD ได้เนียนตา
รองรับการบันทึกภาพโทนสีภาพยนตร์ มาพร้อม Dynamic Range กว้างถึง 14 stops และโปรไฟล์สี D-Log 10-bit ให้สีสันสมจริง โทนสีผิวดูเป็นธรรมชาติ และยืดหยุ่นสูงในการทำ Post-production สลับระยะซูมแบบ Lossless ที่ 1× และ 2×
อัปเดตเทคโนโลยีกันสั่น 3 แกน ผสานเข้ากับระบบติดตามอัจฉริยะเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่ทำให้การถ่ายทำแบบคนเดียว (Solo Creator) เป็นเรื่องง่าย ด้วย ActiveTrack 7.0 ติดตามวัตถุหรือบุคคลได้อย่างแม่นยำแม้จะซูมภาพไปที่ระยะ 4× Intelligent AutoFocus & Subject Lock ล็อกเป้าหมายให้ชัดตลอดเวลา และสามารถตั้งค่าเพื่อให้กล้องจำและให้ความสำคัญกับตัวแบบหลักที่ลงทะเบียนไว้ได้
DJI ปรับปรุงการควบคุมฮาร์ดแวร์ให้เป็นมิตรกว่าเดิม ครีเอเตอร์สามารถเริ่มถ่ายงานได้ทันทีเพียงแค่ หมุนหน้าจอ นอกจากนี้ยังมาพร้อมฟีเจอร์เด่นด้านการใช้งาน ได้แก่ พื้นที่เก็บข้อมูล 107GB ถ่ายฟุตเทจได้จุใจโดยไม่ต้องง้อ SD Card พร้อมรองรับการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงสุดถึง 800MB/s
พร้อมเพิ่มปุ่มซูมเฉพาะ และปุ่ม Preset ที่ตั้งค่าลัดได้ตามสไตล์การใช้งาน พร้อมก้านจอยสติ๊กแบบ 5D ที่ช่วยให้แพนกล้องหรือพลิกหน้ากล้องได้สมูทขึ้น แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานสูงสุด 240 นาที (ที่ความละเอียด 1080p/24fps) และรองรับ Fast Charge จาก 0-80% ในเวลาเพียง 18 นาที
ตัวกล้องยังมีลูกเล่นเพิ่มความสนุกอีกมากมาย ทั้ง Slow Shutter Video สำหรับถ่าย Motion blur แนว Film Tone สำหรับเกรดสีสไตล์ฟิล์มคลาสสิก ไปจนถึง In-Camera Beautify ปรับผิวเนียนจบหลังกล้อง ด้านระบบเสียง ตัวกล้องมีไมโครโฟนในตัวที่เก็บเสียงได้คมชัด และรองรับการเชื่อมต่อเข้ากับ OsmoAudio Ecosystem อย่าง DJI Mic 2, Mic 3 และ Mic Mini ได้โดยตรง รองรับการบันทึกเสียงถึง 4 ช่องสัญญาณ
DJI Osmo Pocket 4 เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ผ่าน DJI Experience Store และตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ก่อนวางจำหน่ายในวันที่ 22 เมษายน 2569 โดย Osmo Pocket 4 Standard Combo ราคา 15,500 บาท (อุปกรณ์ในกล่อง: ตัวกล้อง, สายชาร์จ USB-C PD, เคสป้องกัน, สายคล้องข้อมือ, ด้ามจับพร้อมเกลียว 1/4" และกระเป๋าพกพา) และ Osmo Pocket 4 Creator Combo ราคา 18,900 บาท (เพิ่ม เลนส์ Wide-Angle, ตัวส่งสัญญาณ DJI Mic 3 พร้อมคลิปแม่เหล็กและกันลม, ไฟเสริม Attachable Fill Light, ขาตั้งกล้องขนาดเล็ก และกระเป๋าเก็บอุปกรณ์อเนกประสงค์)