เปิดตัว Samsung Browser for Windows ดึงประสบการณ์มือถือสู่พีซี

ซัมซุง เปิดตัว Samsung Browser for Windows นำประสบการณ์การใช้งานเบราว์เซอร์บนมือถือยอดนิยมมาสู่ PC พร้อมความสามารถในการใช้งานข้ามอุปกรณ์แบบไร้รอยต่อ รวมถึง Agentic AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ประสบการณ์ท่องเว็บไซต์ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
การมาของ Samsung Browser for Windows จะช่วยให้ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน Galaxy สลับการใช้งานหน้าเว็บไซต์จากหน้าจอมือถือที่เปิดค้างไว้ มาใช้งานต่อเนื่องบนหน้าจอ PC ได้อย่างไร้รอยต่อ1 ซึ่งรวมถึงการซิงค์ข้อมูลรายชื่อเว็บที่บันทึกไว้ และประวัติการใช้งาน
นอกจากนี้ เมื่อผสานการทำงานร่วมกับ Samsung Pass ที่คอยจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวบนมาตรฐานความปลอดภัย จะช่วยให้เสริมในเรื่องการล็อกอินใช้งาน จนถึงการกรอกข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Autofill) แบบข้ามอุปกรณ์ เมื่อทำการเชื่อมต่อด้วยบัญชีเดียวกัน
พร้อมกันนี้ ซัมซุง ยังได้เปิดตัวผู้ช่วย AI ตัวใหม่ที่ติดตั้งมาใน Samsung Browser ด้วยการนำ Agentic AI มาช่วยเสริมประสบการณ์ใช้งานเว็บไซต์ ผ่านความร่วมมือกับ Perplexity ทำให้ AI บน Samsung Browser ซึ่งถูกออกแบบมาให้เข้าใจภาษา และบริบทของหน้าเว็บที่กำลังใช้งาน รวมถึงการเข้าใช้งานเว็บไซต์ข้ามแท็บ ทำให้การค้นหาเนื้อหาและสั่งการต่างๆ ทำได้ง่ายขึ้น
ผู้ช่วย AI บน Browser ใหม่นี้ ไม่ได้นำมาใช้เฉพาะการตอบคำถามจากเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์เท่านั้น แต่ยังช่วยจัดการแท็บ เข้าถึงประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ และช่วยให้ทำงานได้ต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องออกจาก Browser
เข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง พร้อมตอบสนองแบบครอบคลุม: Samsung Browser ถูกออกแบบให้เข้าใจบริบทเฉพาะเจาะจงของหน้าเว็บไซต์ที่กำลังใช้งาน เพื่อนำเสนอโซลูชันที่เกี่ยวข้องและปรับให้เหมาะสมที่สุด ตัวอย่างเช่น ระหว่างที่วางแผนไปเที่ยวกรุงโซล ผู้ใช้สามารถขอให้ Browser สร้างแผนการเดินทาง 4 วัน โดยอ้างอิงจากหน้าเว็บไซต์ที่กำลังเปิดอยู่ โดย Samsung Browser จะทำการวิเคราะห์เนื้อหาและสร้างแผนงานที่เป็นระบบ ซึ่งสามารถนำไปจัดระเบียบและปรับแต่งในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างง่ายดาย
ค้นหาได้รวดเร็ว และแม่นยำขึ้น - ด้วยการประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง (Advanced Natural Language) บน Samsung Browser ช่วยให้ผู้ใช้สามารถท่องเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อย่างการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการโดยไม่ต้องไปค้นหาจากหน้าเว็บไซต์จำนวนมากด้วยตัวเอง ยิ่งไปกว่านั้น Samsung Browser ยังรองสามารถเข้าใจเนื้อหาในวิดีโอ ทำให้สามารถค้นหาเฉพาะข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ และเริ่มเล่นวิดีโอจากวินาทีนั้นได้ทันที
เข้าถึงหน้าเว็บจากประวัติการเข้าชม - จากเดิมที่จะพิมพ์คำค้นหา หรือเลื่อนดูวันที่ย้อนหลังในประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ บน Samsung Browser ผู้ใช้สามารถค้นหาได้ผ่านคำสั่งเสียง เพื่อค้นหาเว็บไซต์ได้ทันที อย่างเช่น สมาร์ทวอทช์รุ่นดูไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
รับรู้บริบทข้ามแท็บ - ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องคลิกเปิดดูแท็บต่างๆ ทีละแท็บเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลอีกต่อไป Samsung Browser สามารถสรุปและเปรียบเทียบเนื้อหาจากหลายๆ แท็บได้พร้อมกันในคราวเดียว ทำให้การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันในหน้าจอเดียวเป็นเรื่องง่าย
Samsung Browser for Windows จะเปิดให้ผู้ใช้งานอุปกรณ์บนระบบปฏิบัติการ Windows 11 และ Windows 10 (เวอร์ชัน 1809 ขึ้นไป) โดยฟีเจอร์ Agentic AI ใน Samsung Browser ทั้งบน Windows และ Android5 ได้เปิดให้ใช้งานแล้วในเกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา ก่อนขยายไปยังตลาดอื่นๆ ในอนาคต ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Samsung Browser ได้ที่ browser.samsung.com