เปิด "โซลูชันตรวจแอลกอฮอล์ผ่านคลาวด์" เชื่อมระบบลงเวลา ปิดช่องโหว่พนักงานเมาแล้วขับ

บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการยานพาหนะ (FMS) และโซลูชัน 5G ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ฮิวแมน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว ระบบตรวจวัดแอลกอฮอล์บนคลาวด์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลงเวลาทำงานอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ (Trac Online Alcohol Checker) โซลูชันในรูปแบบ SaaS รายแรกในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับความปลอดภัย และขานรับกฎหมายความปลอดภัยทางถนนปี 2568 ด้วยมาตรการคุมเข้มเชิงรุก
นายจุน มิโยชิ ประธานบริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จำกัด เปิดเผยว่า โซลูชันดังกล่าวเกิดจากการบูรณาการระหว่างฮาร์ดแวร์ “Trac Online Alcohol Checker” และ “KING OF TIME” แพลตฟอร์มบริหารจัดการเวลาทำงานและเงินเดือนบนคลาวด์ของฮิวแมน เทคโนโลยีฯ
จุดเด่นสำคัญของระบบนี้คือการบังคับใช้มาตรการ No-Check, No-Work ซึ่งออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหากลุ่มพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดยระบบจะบังคับให้พนักงานต้องผ่านกระบวนการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยก่อน ระบบจึงจะอนุญาตให้ทำการลงเวลาเริ่มงานได้
ในอดีต การตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถหรือพนักงานหน้างานมักพบช่องโหว่ด้านการทุจริต เช่น การฝากบุคคลอื่นเป่าเครื่องวัดแทน หรือความล่าช้าในการรายงานผลแบบจดบันทึกด้วยมือที่เอื้อต่อการดัดแปลงข้อมูล
โซลูชันใหม่นี้เข้ามาจัดการปัญหาดังกล่าวด้วยเทคโนโลยีที่รัดกุมยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบถ่ายภาพยืนยันตัวตน ในการบันทึกภาพใบหน้าพนักงานขณะทำการตรวจวัดแบบเรียลไทม์ พร้อมระบุพิกัด GPS เพื่อตรวจสอบและบันทึกสถานที่ที่ทำการทดสอบเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยง ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งขึ้นระบบ Trac Cloud ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบความผิดปกติได้จากทุกที่ทุกเวลา ข้อมูลมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ตามมาตรฐานข้อบังคับ
โมบาย อินโนเวชั่น ตั้งเป้าขยายการใช้งานในกลุ่มลูกค้าธุรกิจโลจิสติกส์เดิมที่มีอยู่ และเตรียมรุกตลาดใหม่ในภาคการผลิตอุตสาหกรรม คลังสินค้า และธุรกิจก่อสร้าง โดยเน้นเจาะกลุ่มสายงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น พนักงานขับรถ พนักงานควบคุมเครื่องจักรขนาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่หน้างานก่อสร้าง ซึ่งองค์กรทุกขนาดสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทุนสร้างระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ซับซ้อน
"ความร่วมมือระหว่าง โมบาย อินโนเวชั่น และ ฮิวแมน เทคโนโลยี ในครั้งนี้ มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคการจัดการความปลอดภัยเชิงรุก โดยเปลี่ยนผ่านจากการเก็บข้อมูลแบบเดิม สู่ระบบดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ เพื่อลดอัตราความสูญเสียบนท้องถนนและร่วมสร้างวินัยสังคมที่รับผิดชอบต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง"