EGG Digital ฟันธงปี 2026 แบรนด์แห่ใช้ Nano Influencer หลัง AI ช่วยจับคู่ตรงจุด

เอ้ก ดิจิทัล (EGG Digital) ประกาศความสำเร็จเวทีแจ้งเกิดครีเอเตอร์หน้าใหม่ในแคมเปญ “รีวิวจึ้งแบรนด์อึ้งได้เลย”
รุกขับเคลื่อน Creator Ecosystem เชื่อมแบรนด์และครีเอเตอร์สู่การเติบโตไปพร้อมกัน มั่นใจปี 2026 แบรนด์จะหันมาใช้อินฟลูเอนเซอร์ในหลากหลายสาขาและครอบคลุมทุกขนาด เพราะ AI จะค้นหาและจับคู่แบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์อย่างแม่นยำ
.นางสาวรัฐธีร์ เจริญรัตน์วรกุล ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ MarTech Solution บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวถึงกรณีที่เอ้ก ดิจิทัล ได้เปิดเวทีเดบิวต์ครีเอเตอร์หน้าใหม่ ผ่านแคมเปญ “รีวิวจึ้งแบรนด์อึ้งได้เลย presented by Influmatch.AI” โดยผนึกกำลัง TikTok และแบรนด์ชั้นนำจาก 5 อุตสาหกรรม เปิดให้ครีเอเตอร์หน้าใหม่ได้พิสูจน์ศักยภาพในการสร้างสรรค์คอนเทนต์รีวิวผ่านฟิลเตอร์ เอฟเฟกต์บน TikTok เพื่อชิงรางวัลและโอกาสต่อยอดสู่การร่วมงานกับแบรนด์ดังผ่านแพลตฟอร์ม Influmatch.AI (อินฟลูแมตช์ เอไอ) ว่าตลอดแคมเปญมียอดรับชมคอนเทนต์รวมกว่า 27 ล้านครั้ง และสร้างการเข้าถึงมากกว่า 1.8 ล้านครั้ง ตอกย้ำบทบาทของ Influmatch.AI ในฐานะแพลตฟอร์มที่เชื่อมแบรนด์กับครีเอเตอร์ที่ “ใช่” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล Influencer Marketing กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่แบรนด์ใช้สร้างการรับรู้และผลลัพธ์ทางธุรกิจ ทั้งยังพบว่าในปัจจุบันมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ แต่ยังขาดโอกาสในการเดบิวต์เป็นครีเอเตอร์อย่างจริงจัง เอ้ก ดิจิทัลจึงได้สร้างสรรค์แคมเปญ ‘รีวิวจึ้งแบรนด์อึ้งได้เลย presented by Influmatch.AI’ ขึ้นเพื่อให้ครีเอเตอร์หน้าใหม่ได้แสดงศักยภาพของตัวเอง เพราะเราเชื่อว่า ‘โอกาส’ คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ซึ่งความสำเร็จของครีเอเตอร์ในยุคนี้ ไม่ได้ตัดสินกันที่จำนวนผู้ติดตามเพียงอย่างเดียว แต่ต้องวัดจากศักยภาพในการสร้างการมองเห็นและการมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ เราตั้งใจให้แคมเปญนี้เป็นเวทีให้เหล่าครีเอเตอร์ได้แจ้งเกิดและเติบโต ขณะเดียวกันแบรนด์ก็ได้ครีเอเตอร์ที่มีศักยภาพมาร่วมงานในอนาคต”
“รีวิวจึ้งแบรนด์อึ้งได้เลย” เป็นแคมเปญการตลาดที่อาสามอบสนามจริงให้ครีเอเตอร์หน้าใหม่ได้โชว์ศักยภาพ
แคมเปญนี้ขับเคลื่อนโดย Influmatch.AI แพลตฟอร์มที่ใช้ AI ช่วย “จับคู่” ครีเอเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์กับแบรนด์ได้อย่างแม่นยำ บนความร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง TikTok ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มหลักด้าน Influencer Marketing ของไทย
ด้วยศักยภาพทั้งการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค รวมถึง 5 แบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารออมสิน, อายิโนะโมะโต๊ะ, โอเรียนทอล พริ้นเซส, ซีพีเอฟ และทรูบิสิเนส เหล่าครีเอเตอร์ได้ร่วมสร้างคอนเทนต์รีวิวผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การเงิน อาหาร ความงาม อาหารสำเร็จรูป ไปจนถึงโซลูชันทางธุรกิจ ซึ่งสะท้อนศักยภาพของ Influmatch.AI สามารถรองรับโจทย์การตลาดที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้กับครีเอเตอร์ทุกสาขา
***KPI พุ่ง 500%
สถิติตลอดระยะเวลาแคมเปญนับตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2569 พบว่ามียอดรับชมคอนเทนต์รวมกว่า 27 ล้านครั้ง สูงกว่าเป้าหมาย (KPI) ที่วางไว้กว่า 500% สร้างการเข้าถึง (Reach) มากกว่า 1.8 ล้านครั้ง และสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) กว่า 140,000 ครั้ง พร้อมทั้งมีครีเอเตอร์สมัครเข้าร่วมแพลตฟอร์ม Influmatch.AI เพิ่มขึ้นกว่า 32%
เอ้ก ดิจิทัล ยังเชื่อว่าในปี 2026 ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์จะเข้ามามีบทบาทกับการทำการตลาดดิจิทัลเพื่อผลักดันยอดขายเพิ่มขึ้น โดยแบรนด์จะหันมาใช้อินฟลูเอนเซอร์ในหลากหลายสาขาและครอบคลุมทุกขนาด โดยเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์กลุ่มเล็กอย่าง ไมโคร (Micro) และ นาโน (Nano) ที่คาดว่าจะมีเทรนด์การใช้งานเพิ่มขึ้นเพราะแม้จะมีจำนวนผู้ติดตามไม่มาก แต่สามารถสร้างอัตราการมีส่วนร่วมที่สูง
"ขณะเดียวกัน AI จะก้าวมาเป็น ‘ผู้ช่วยคนสำคัญ’ ในการค้นหาและจับคู่แบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์อย่างแม่นยำ ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลและ Performance คัดเลือกแบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสม ไปจนถึงการวัดผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ เราจึงตั้งเป้าหมายให้แคมเปญนี้และ Influmatch.AI เป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกัน สร้างคุณค่าร่วมกัน และช่วยขับเคลื่อน Creator Ecosystem ที่ทุกฝ่ายสามารถเติบโตไปพร้อมกัน” นางสาวรัฐธีร์ กล่าวทิ้งท้าย.