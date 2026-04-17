EGG Digital ฟันธงปี 2026 แบรนด์แห่ใช้ Nano Influencer หลัง AI ช่วยจับคู่ตรงจุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอ้ก ดิจิทัล (EGG Digital) ประกาศความสำเร็จเวทีแจ้งเกิดครีเอเตอร์หน้าใหม่ในแคมเปญ “รีวิวจึ้งแบรนด์อึ้งได้เลย”
รุกขับเคลื่อน Creator Ecosystem เชื่อมแบรนด์และครีเอเตอร์สู่การเติบโตไปพร้อมกัน มั่นใจปี 2026 แบรนด์จะหันมาใช้อินฟลูเอนเซอร์ในหลากหลายสาขาและครอบคลุมทุกขนาด เพราะ AI จะค้นหาและจับคู่แบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์อย่างแม่นยำ

.นางสาวรัฐธีร์ เจริญรัตน์วรกุล ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ MarTech Solution บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวถึงกรณีที่เอ้ก ดิจิทัล ได้เปิดเวทีเดบิวต์ครีเอเตอร์หน้าใหม่ ผ่านแคมเปญ “รีวิวจึ้งแบรนด์อึ้งได้เลย presented by Influmatch.AI” โดยผนึกกำลัง TikTok และแบรนด์ชั้นนำจาก 5 อุตสาหกรรม เปิดให้ครีเอเตอร์หน้าใหม่ได้พิสูจน์ศักยภาพในการสร้างสรรค์คอนเทนต์รีวิวผ่านฟิลเตอร์ เอฟเฟกต์บน TikTok เพื่อชิงรางวัลและโอกาสต่อยอดสู่การร่วมงานกับแบรนด์ดังผ่านแพลตฟอร์ม Influmatch.AI (อินฟลูแมตช์ เอไอ) ว่าตลอดแคมเปญมียอดรับชมคอนเทนต์รวมกว่า 27 ล้านครั้ง และสร้างการเข้าถึงมากกว่า 1.8 ล้านครั้ง ตอกย้ำบทบาทของ Influmatch.AI ในฐานะแพลตฟอร์มที่เชื่อมแบรนด์กับครีเอเตอร์ที่ “ใช่” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล Influencer Marketing กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่แบรนด์ใช้สร้างการรับรู้และผลลัพธ์ทางธุรกิจ ทั้งยังพบว่าในปัจจุบันมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ แต่ยังขาดโอกาสในการเดบิวต์เป็นครีเอเตอร์อย่างจริงจัง เอ้ก ดิจิทัลจึงได้สร้างสรรค์แคมเปญ ‘รีวิวจึ้งแบรนด์อึ้งได้เลย presented by Influmatch.AI’ ขึ้นเพื่อให้ครีเอเตอร์หน้าใหม่ได้แสดงศักยภาพของตัวเอง เพราะเราเชื่อว่า ‘โอกาส’ คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ซึ่งความสำเร็จของครีเอเตอร์ในยุคนี้ ไม่ได้ตัดสินกันที่จำนวนผู้ติดตามเพียงอย่างเดียว แต่ต้องวัดจากศักยภาพในการสร้างการมองเห็นและการมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ เราตั้งใจให้แคมเปญนี้เป็นเวทีให้เหล่าครีเอเตอร์ได้แจ้งเกิดและเติบโต ขณะเดียวกันแบรนด์ก็ได้ครีเอเตอร์ที่มีศักยภาพมาร่วมงานในอนาคต”


“รีวิวจึ้งแบรนด์อึ้งได้เลย” เป็นแคมเปญการตลาดที่อาสามอบสนามจริงให้ครีเอเตอร์หน้าใหม่ได้โชว์ศักยภาพ

แคมเปญนี้ขับเคลื่อนโดย Influmatch.AI แพลตฟอร์มที่ใช้ AI ช่วย “จับคู่” ครีเอเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์กับแบรนด์ได้อย่างแม่นยำ บนความร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง TikTok ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มหลักด้าน Influencer Marketing ของไทย

ด้วยศักยภาพทั้งการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค รวมถึง 5 แบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารออมสิน, อายิโนะโมะโต๊ะ, โอเรียนทอล พริ้นเซส, ซีพีเอฟ และทรูบิสิเนส เหล่าครีเอเตอร์ได้ร่วมสร้างคอนเทนต์รีวิวผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การเงิน อาหาร ความงาม อาหารสำเร็จรูป ไปจนถึงโซลูชันทางธุรกิจ ซึ่งสะท้อนศักยภาพของ Influmatch.AI สามารถรองรับโจทย์การตลาดที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้กับครีเอเตอร์ทุกสาขา

***KPI พุ่ง 500%

สถิติตลอดระยะเวลาแคมเปญนับตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2569 พบว่ามียอดรับชมคอนเทนต์รวมกว่า 27 ล้านครั้ง สูงกว่าเป้าหมาย (KPI) ที่วางไว้กว่า 500% สร้างการเข้าถึง (Reach) มากกว่า 1.8 ล้านครั้ง และสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) กว่า 140,000 ครั้ง พร้อมทั้งมีครีเอเตอร์สมัครเข้าร่วมแพลตฟอร์ม Influmatch.AI เพิ่มขึ้นกว่า 32%


เอ้ก ดิจิทัล ยังเชื่อว่าในปี 2026 ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์จะเข้ามามีบทบาทกับการทำการตลาดดิจิทัลเพื่อผลักดันยอดขายเพิ่มขึ้น โดยแบรนด์จะหันมาใช้อินฟลูเอนเซอร์ในหลากหลายสาขาและครอบคลุมทุกขนาด โดยเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์กลุ่มเล็กอย่าง ไมโคร (Micro) และ นาโน (Nano) ที่คาดว่าจะมีเทรนด์การใช้งานเพิ่มขึ้นเพราะแม้จะมีจำนวนผู้ติดตามไม่มาก แต่สามารถสร้างอัตราการมีส่วนร่วมที่สูง

"ขณะเดียวกัน AI จะก้าวมาเป็น ‘ผู้ช่วยคนสำคัญ’ ในการค้นหาและจับคู่แบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์อย่างแม่นยำ ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลและ Performance คัดเลือกแบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสม ไปจนถึงการวัดผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ เราจึงตั้งเป้าหมายให้แคมเปญนี้และ Influmatch.AI เป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกัน สร้างคุณค่าร่วมกัน และช่วยขับเคลื่อน Creator Ecosystem ที่ทุกฝ่ายสามารถเติบโตไปพร้อมกัน” นางสาวรัฐธีร์ กล่าวทิ้งท้าย.





EGG Digital ฟันธงปี 2026 แบรนด์แห่ใช้ Nano Influencer หลัง AI ช่วยจับคู่ตรงจุด
EGG Digital ฟันธงปี 2026 แบรนด์แห่ใช้ Nano Influencer หลัง AI ช่วยจับคู่ตรงจุด
EGG Digital ฟันธงปี 2026 แบรนด์แห่ใช้ Nano Influencer หลัง AI ช่วยจับคู่ตรงจุด
EGG Digital ฟันธงปี 2026 แบรนด์แห่ใช้ Nano Influencer หลัง AI ช่วยจับคู่ตรงจุด
EGG Digital ฟันธงปี 2026 แบรนด์แห่ใช้ Nano Influencer หลัง AI ช่วยจับคู่ตรงจุด