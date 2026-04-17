อีลอน มัสก์ โผล่เล่น TikTok เปิดบัญชี Instagram ขยายฐานผู้ชมสู่คู่แข่ง

บัญชีผู้ใช้ที่ผ่านการยืนยันตัวตนในชื่อ "อีลอน มัสก์" (Elon Musk) ของมหาเศรษฐีเจ้าของแพลตฟอร์ม X (Twitter เดิม) โผล่ขึ้นบน 2 แพลตฟอร์มคู่แข่ง จุดชนวนคำถามถึงทิศทางใหม่ของกลยุทธ์การสื่อสารส่วนตัว
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา อีลอน มัสก์ ได้ผูกโยงตัวเองเข้ากับแพลตฟอร์ม X อย่างแนบแน่น ไม่ว่าจะเป็นในฐานะเจ้าของ ผู้ใช้งานตัวยง หรือกระบอกเสียงหลักที่มีผู้ติดตามนับร้อยล้านบัญชี แต่ล่าสุดมีสัญญาณที่น่าจับตามองว่า มัสก์อาจกำลังก้าวออกจากบ้านตัวเองเป็นครั้งแรก
การที่บัญชีผู้ใช้ที่มีเครื่องหมายยืนยันตัวตนและใช้ชื่อของมัสก์ปรากฏขึ้นทั้งบน TikTok และ Instagram พร้อมกัน ส่งผลให้เกิดกระแสตั้งคำถามในวงการเทคโนโลยีว่า นี่คือการขยายฐานผู้ชมโดยเจตนา หรือเป็นเพียงการทดสอบช่องทางใหม่ โดยบน TikTok บัญชี @elonmusk ได้เผยแพร่วิดีโอแรกแล้วตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 เมษายน 2026 ที่ผ่านมา วิดีโอตัดต่อภาพมัสก์พูดถึงอนาคต สลับกับฟุตเทจจรวด SpaceX และผลิตภัณฑ์ Tesla
ขณะที่บน Instagram บัญชี elonmusk ปรากฏพร้อมภาพโปรไฟล์เดียวกัน แต่ยังไม่มีการโพสต์เนื้อหาใดเลย
*** TikTok 5 วัน 2.9 ล้านวิว
วิดีโอแรกบน TikTok มีลักษณะเป็นการนำเสนอภาพรวมของวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีและอวกาศ ตัดต่อคล้ายกับสื่อโปรโมตขององค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้มีเสียงมองว่าเป้าหมายที่แท้จริงอาจไม่ใช่แค่การสื่อสารส่วนตัว แต่เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับบริษัทในเครือของมัสก์ ทั้ง SpaceX และ Tesla ในกลุ่มผู้ใช้อายุน้อยที่ TikTok ครองตลาดอยู่
วิดีโอบน TikTok นี้มีคำบรรยายว่า First TikTok. Ad astra 🚀 ได้รับการกดไลค์ 1.86 แสนครั้ง แสดงความเห็น 2.17 หมื่นครั้ง เบ็ดเสร็จรวมผู้ติดตาม 1.48 แสน Followers
ไม่แน่ นี่อาจเป็นสัญญาณว่ามัสก์ยอมรับแล้วว่า X คือโลกใบเดิมที่แคบเกินไป ส่วนนี้มีสิ่งที่ทำให้ประเด็นนี้น่าสนใจเป็นพิเศษ นั่นคือบริบทของความสัมพันธ์อันตึงเครียดระหว่างมัสก์กับ Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Instagram มาอย่างยาวนาน
มัสก์เคยวิพากษ์วิจารณ์ระบบนิเวศของ Meta อย่างเปิดเผยหลายครั้ง และยังมีกรณีที่ได้ท้าชก มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ผ่านโซเชียลมีเดีย การปรากฏตัวบนแพลตฟอร์มในเครือ Meta จึงถือเป็นเรื่องที่ผิดปกติจากภาพลักษณ์เดิมอย่างชัดเจน
ในมุมมองเชิงกลยุทธ์ TikTok และ Instagram ดึงดูดผู้ใช้คนละกลุ่มกับ X อย่างเห็นได้ชัด หากมัสก์ตั้งใจขยายตัวตนดิจิทัลของตัวเองไปยัง 2 แพลตฟอร์มนี้จริง ย่อมหมายความว่าเสียงของมัสก์ รวมถึงแบรนด์ของบริษัทในเครือ จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลต่อการรับรู้สาธารณะต่อ Tesla, SpaceX และโครงการอื่น ๆ ของมัสก์ในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อกังขาว่าบัญชีเหล่านี้เป็นของมัสก์จริงหรือไม่ เนื่องจากทีมสื่อสารของเขายังไม่ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการ ในระหว่างนี้ วงการเทคโนโลยีและผู้ติดตามข่าวโซเชียลมีเดียต่างจับตาดูความเคลื่อนไหวบัญชีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด.
