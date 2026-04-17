Huawei ผนึก ศุภาลัย-ION ปักธงบ้านโซลาร์ 1,500 หลังใน 3 ปี รับลดภาษี 2 แสนบ.

Huawei Digital Power นำทัพผนึก ศุภาลัย-ION ปฏิวัติบ้านโซลาร์ไทย ขานรับมาตรการลดหย่อนภาษีสูงสุด 2 แสนบาท เปิด Solar Package ราคาคุ้ม ปักธง 1,500 หลังใน 3 ปี
นายแจ็ค เจิ้ง (Jack Zheng) กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจพลังงานดิจิทัล (Digital Power) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงกรณีที่ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยกลุ่มธุรกิจ Huawei Digital Power ได้เดินหน้าขับเคลื่อนพลังงานสะอาดในภาคที่อยู่อาศัยอย่างจริงจัง ผ่านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI และ บริษัท ไอออน เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ION Energy) ว่าเป็นการเปิดตัว Solar Package มาตรฐานใหม่ที่ออกแบบมาบนรากฐานของความมั่นใจ เพื่อให้ลูกบ้านใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพ
“Huawei เชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนผ่านสู่บ้านพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน ต้องสร้างบนรากฐานของความมั่นใจ ความปลอดภัย และมาตรฐานสูงสุดของอุปกรณ์ ตั้งแต่เทคโนโลยีคุณภาพสูง การดูแลหลังการขายที่ครบวงจร จนถึงการประหยัดพลังงานในระยะยาว เพื่อให้ลูกบ้านใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าทั้งด้านการลดค่าไฟและการขับเคลื่อนสังคมสู่อนาคตสีเขียว”
เป้าหมายของการเปิดตัวครั้งนี้คือผลักดันการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปให้ครอบคลุมกว่า 1,500 หลัง ภายใน 3 ปี บนจุดเด่นด้านความคุ้มค่าด้วยราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดสูงสุดถึง 10% โดย Huawei ตัดสินใจยกระดับความมั่นใจด้วยการอัปเกรดการรับประกันระบบยาวนานกว่ามาตรฐานทั่วไปถึง 3 ปี และบริการแบบ One Stop Service ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง ไปจนถึงการประสานงานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้า (PEA/MEA) ฟรี
Huawei เชื่อว่าแพ็กเกจใหม่จะตอบโจทย์ตรงกับมาตรการภาครัฐที่เปิดโอกาสให้ลูกบ้านนำค่าใช้จ่ายจากการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป (ขนาดไม่เกิน 10 kWp) ไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 200,000 บาท โดยเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ และมาตรการภาษีของภาครัฐกำหนด
จากการคำนวณตัวเลขประหยัดค่าไฟฟ้าเบื้องต้นเฉลี่ยต่อปี ซึ่งอาจแตกต่างกันตามพฤติกรรมการใช้งาน, ขนาดระบบที่ติดตั้ง และสภาพแสงแดดในแต่ละพื้นที่ Huawei เชื่อว่าจะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 20,000 – 30,000 บาท โดยไฮไลท์ว่าการผลักดันบ้านพลังงานสะอาด จะทั้งคุ้มค่าและเข้าถึงได้จริงสำหรับครัวเรือนไทย
นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า Solar Rooftop กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกครัวเรือนเข้าถึงได้ ช่วยบริหารจัดการต้นทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
"ศุภาลัยมุ่งยกระดับที่อยู่อาศัยให้เป็นพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ซึ่งเราทำไม่ได้เพียงลำพัง จึงผนึกกำลังกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกอย่าง ION Energy และ Huawei Digital Power เพื่อผสานความเชี่ยวชาญ เปลี่ยน Solar Rooftop ให้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกครัวเรือนเข้าถึงได้ ช่วยบริหารจัดการต้นทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมขานรับนโยบายรัฐที่มอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ประชาชน”
นางสาวธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เผยข้อมูลเชิงลึกว่าจากข้อมูลภายใน พบว่าลูกบ้านมีความต้องการติดตั้ง Solar Rooftop เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อน แต่ยังกังวลเรื่องความยุ่งยากและการบริการหลังการขาย
"เราจึงพัฒนา Solar Package ร่วมกับพาร์ทเนอร์ เพื่อออกแบบโซลูชันที่ตอบโจทย์เฉพาะลูกบ้านศุภาลัย ปลดล็อกทุกความกังวล และสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาว เรามั่นใจว่าความคุ้มค่าและมาตรฐานบริการครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย 1,500 หลัง และขยายสังคมอยู่อาศัยประหยัดพลังงานในวงกว้างต่อไป”
สำหรับบ้านขนาดใหญ่ที่ใช้พลังงานสูง ยังสามารถใช้สิทธิจากมาตรการส่งเสริมอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง โดยนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนได้สูงสุด 1.5 เท่า โดยอินเวอร์เตอร์ Huawei รุ่น SUN2000-10K-MAP0 เป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับการรับรองเข้าร่วมมาตรการนี้ สะท้อนถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทั้งด้านเทคโนโลยีและสิทธิประโยชน์ทางการเงิน
นายพีรกานต์ มานะกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอออน เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ION Energy) กล่าวว่าตลาดพลังงานกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ Solar Rooftop ไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่กำลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของที่อยู่อาศัย ความร่วมมือครั้งนี้คือการผลักดันบริการแบบครบวงจรผ่านโมเดล One Stop Service ที่ลดความยุ่งยากทุกขั้นตอน ตั้งแต่คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง จนถึงบริการหลังการขาย
"เราจะเดินหน้า Roadshow ในโครงการศุภาลัยทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ Solar กลายเป็นโซลูชันที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น”.