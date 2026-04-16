AIS เปิดอินไซต์เครือข่ายสงกรานต์ 69 5G โตแรง 86% นักท่องเที่ยวใช้งานโรมมิ่งเพิ่มขึ้น

AIS เปิดอินไซต์พฤติกรรมการใช้งานดิจิทัลของลูกค้าและคนไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2569 โดยนำเทคโนโลยี AI และ Autonomous Network มายกระดับโครงข่ายทั้งมือถือและเน็ตบ้าน เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นตลอดช่วงเทศกาล โดยปีนี้พบว่า “หาดพัทยา จ.ชลบุรี” เป็นจุดเล่นน้ำที่มีการใช้งานดาต้าสูงสุด สะท้อนความนิยมของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ
ขณะเดียวกันแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ TikTok ครองอันดับแอปพลิเคชันยอดนิยม สอดคล้องกับการเติบโตของการรับชมคอนเทนต์รูปแบบวิดีโอสั้น (Short Video) และสตรีมมิ่งที่ขยายตัวต่อเนื่อง สะท้อนพฤติกรรมการรับชมคอนเทนต์ได้ทุกเวลา โดยเฉพาะคอนเทนต์ประเภท “กีฬา” ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบน AIS PLAY
จากการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานตั้งแต่วันที่ 13 – 15 เมษายน 2569 พบสถิติการใช้งานเครือข่ายมือถือและเน็ตบ้านของลูกค้าและคนไทยในช่วงเทศกาลแห่งความสุขที่น่าสนใจ ดังนี้
- ปริมาณ Data 5G ที่ลูกค้าใช้ในช่วงสงกรานต์ มีอัตราการเติบโตของการใช้งานสูงขึ้น 86.7% เมื่อเทียบจากช่วงการใช้งานปกติ
- 5 จุดเล่นน้ำยอดนิยมทั่วประเทศที่มีการใช้งานดาต้าสูงสุด หาดพัทยา จ.ชลบุรี, หาดบางแสน จ.ชลบุรี, หาดแสงจันทร์ จ.ระยอง, ถนนข้าวทิพย์ จ.จันทบุรี และ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
- จังหวัดที่มีการใช้งานดาต้าผ่านมือถือสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, นครราชสีมา, สมุทรปราการ และเชียงใหม่
จังหวัดที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ
- อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย (Inbound Roamer) เติบโตถึง 6.68% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน (YoY) โดยนักท่องเที่ยวจาก จีน, สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง เดินทางเข้ามามากที่สุดตามลำดับ
- ถนนสายหลักที่ประชาชนใช้ในการเดินทางที่มีการใช้งานสูงสุด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 – 15 เมษายน 2569 ได้แก่ ถนนเพชรเกษม, ถนนพหลโยธิน, ถนนสุขุมวิท และถนนมิตรภาพ
- สถานที่ให้บริการขนส่งสาธารณะยอดฮิตที่มีการใช้งานสูงสุด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 – 15 เมษายน 2569 ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์, สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา
- แอปพลิเคชันยอดนิยมที่มีการใช้งานสูงสุดผ่านมือถือ ได้แก่ Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Website และบนเน็ตบ้าน ได้แก่ YouTube, TikTok, AIS Play, Facebook และ Instagram โดยพบว่าประเภทคอนเทนต์ที่มียอดรับชมสูงสุดบน AIS PLAY คือคอนเทนต์กีฬา
- อัตราการเติบโตของการแลกสิทธิเศษในช่วงสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11-15 เมษายน 2569 เพิ่มขึ้น 15% โดย Top 3 อันดับ สิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้คะแนน AIS Points แลกมากที่สุด อันดับ 1 คือ แลกรับส่วนลด Café Amazon, แลกรับเน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 2Mbps นาน 1 วัน และส่วนลด Swensen's ไอศกรีมมะม่วงซันเด