vivo พา V70 บุก X Festival 2026 ชูมือถือถ่ายคอนเสิร์ต กันน้ำ

vivo ย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการถ่ายภาพพอร์ตเทรต ด้วยการเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในงาน X Festival 2026 เทศกาลสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 2569 ณ WAREHOUSE STADIUM RAMA 4 โดยครั้งนี้ vivo ได้ยกทัพสมาร์ทโฟน vivo V70 มาสร้างสีสันและมอบประสบการณ์การถ่ายภาพรูปแบบใหม่ให้กับผู้ร่วมงาน ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘สาดช็อตลูกรักพระเจ้า’ เพื่อยกระดับความสนุกรับเทศกาลสงกรานต์
ตลอด 6 วันของงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักจากผู้เข้าร่วมงานที่หลั่งไหลมาร่วมสนุก พร้อมแวะเวียนเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ภายในบูธกิจกรรม vivo อย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือฟีเจอร์ ‘AI Songkran’ บน vivo V70 ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานได้สนุกกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายพอร์ตเทรตลุคใหม่ ปรับแสงและสีให้ดูโดดเด่น สวยสดใสขึ้นกล้องแม้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศการเล่นน้ำ
อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ภายในงานคือ Photo Booth ตู้ถ่ายภาพสุดโปร ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองประสิทธิภาพกล้องพอร์ตเทรตของ vivo V70 อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมรับภาพถ่ายคุณภาพสูงกลับบ้านทันที สร้างความประทับใจและกลายเป็นหนึ่งในจุดเช็กอินยอดนิยมภายในงาน
นอกจากนี้ vivo ยังเพิ่มความพิเศษให้กับประสบการณ์ภายในบูธด้วย Grooming Station ที่ช่วยให้ผู้ร่วมงานสามารถจัดแต่งลุค เสริมความมั่นใจก่อนกดซัตเตอร์จริง ตอกย้ำคอนเซ็ปต์ ‘เสกช็อตลูกรักพระเจ้า’ ได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกองค์ประกอบ พร้อมทั้งมอบของพรีเมียมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก vivo V70 x POP MART ZSIGA ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม สร้างสีสันและความประทับใจตลอดทั้งงาน
vivo V70 โดดเด่นด้วยนวัตกรรมกล้องพอร์ตเทรตระดับโปร อาทิ กล้องซูม ZEISS Super Telephoto ความละเอียด 50 ล้านพิกเซล ที่สามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างคมชัดในทุกระยะ ผสานพลัง AI อัจฉริยะที่ช่วยยกระดับภาพถ่ายให้สวยงามราวกับถ่ายในสตูดิโอมืออาชีพ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเก็บทุกโมเมนต์สำคัญได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังรองรับการใช้งานในทุกสถานการณ์ด้วยมาตรฐานทนน้ำทนฝุ่นระดับ IP68 และ IP69 มอบความมั่นใจในการใช้งานแม้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศการเล่นน้ำและสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
การเข้าร่วม X Festival 2026 ในครั้งนี้ vivo มุ่งเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์ใช้งานจริง ผ่านกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด พร้อมสร้างโมเมนต์ความประทับใจได้ด้วยตัวเองตลอดทั้งเทศกาล