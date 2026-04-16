ทรู เผย “Mobility Data” ช่วงสงกรานต์ 2569 ไทย-ต่างชาติกระจายเล่นน้ำทั่วไทย เยือนอีสานสูงสุด

ทรู คอร์ปอเรชั่น เผยอินไซต์ “ความสุขเทศกาลสงกรานต์ 2569” ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล “Mobility Data” จากโครงข่ายอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI สะท้อนพฤติกรรมการเดินทางและการใช้งานดิจิทัลของผู้บริโภคแบบเรียลไทม์ พบว่าเทศกาลปีนี้มีการเดินทางกระจายตัวมากขึ้นทั่วประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคอีสานที่เติบโตสูงสุด ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่ครองอันดับหนึ่ง
ขณะเดียวกัน บรรยากาศการท่องเที่ยวและกิจกรรมสงกรานต์ยังคงคึกคักในทุกภูมิภาค โดยลูกค้าทรูและดีแทคสามารถใช้งานมือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการเตรียมความพร้อมโครงข่ายเชิงรุก ทั้งการจัดรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (Cell-On-Wheel: COW) การติดตั้งเสาสัญญาณชั่วคราว (Temporary Site) และการนำ AI Autonomous Network ระดับ 4.0 มาบริหารจัดการแบบเรียลไทม์ เพื่อวิเคราะห์ คาดการณ์ และปรับจูนล่วงหน้า ทำให้สามารถรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นได้อย่างแม่นยำ พร้อมต่อยอดอินไซต์เพื่อวางแผนรองรับสงกรานต์ปีหน้าที่คาดว่าจะคึกคักยิ่งขึ้น
ข้อมูล Mobility Data จากทรู คอร์ปอเรชั่น ช่วงวันที่ 11–15 เมษายน 2569 ระบุว่า 15.5% ของคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 4.5% ของภาคตะวันออกนิยมเดินทางท่องเที่ยว ส่งผลให้การเดินทางออกสู่ภูมิภาคต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดย ภาคอีสานครองแชมป์การเติบโตสูงสุด +12.6% ตามด้วยภาคเหนือ +7% ภาคกลาง +3.6% และภาคใต้ +2.2% สะท้อนเทรนด์การเดินทางกลับภูมิลำเนาและการเติบโตของท่องเที่ยวเมืองรองที่ยังคงได้รับความนิยมเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางหลัก
จาก Mobility Data พบว่า 5 จังหวัดที่มีจำนวนคนเดินทางไปสูงสุดช่วงสงกรานต์ ได้แก่ 1 บุรีรัมย์ 2. อุบลราชธานี 3. ศรีสะเกษ 4. ร้อยเอ็ด 5. นครศรีธรรมราช โดยภาคอีสานครองถึง 4 ใน 5 จังหวัดยอดฮิต ตอกย้ำบทบาทของภูมิภาคในฐานะศูนย์กลางทั้งการท่องเที่ยวและการกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาล
กระแสซอฟต์พาวเวอร์ไทยเทศกาลสงกรานต์ยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Inbound Roamer) เติบโต 2.5% นำโดย 1. จีน 2.มาเลเซีย 3. รัสเซีย 4. ลาว 5. อินเดียขณะเดียวกัน คนไทยยังคงเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น 24.5% โดยจุดหมายยอดนิยม ได้แก่ 1. จีน 2. ลาว 3. มาเลเซีย 4. ญี่ปุ่น 5. ไต้หวัน
คนกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงนิยมเล่นสงกรานต์กลางในพื้นที่ใจกลางเมืองกรุง ส่งผลให้ 5 พื้นที่ครองแชมป์ใช้งานเครือข่ายมือถือเติบโตสูงสุดระหว่าง 11-15 เมษายน 2569 ได้แก่ 1. ถนนข้าวสาร 2. สีลม 3. ICONSIAM 4. สยามสแควร์ 5. เซ็นทรัลเวิลด์ (หมายเหตุ: สีลมจัดงานสงกรานต์ 12-14 เม.ย. ขณะที่พื้นที่อื่นจัดถึง 15 เม.ย.)
ขณะที่ 5 จังหวัดใช้ดาต้ามากสุด ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 2. ชลบุรี 3. สมุทรปราการ 4. ปทุมธานี และ 5. สมุทรสาคร
ทั้งนี้ พฤติกรรมการใช้งานมือถือในช่วงสงกรานต์ยังคงนิยมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง สะท้อนการแชร์ประสบการณ์แบบเรียลไทม์ตลอดเทศกาล สำหรับ 5 อันดับนิยมสูงสุดของลูกค้าทรูมูฟ เอช ได้แก่ 1. Facebook 2. YouTube 3. TikTok 4. WhatsApp 5. LINE ขณะที่ลูกค้าดีแทคนิยมใช้งาน 5 อันดับสูงสุด ได้แก่ 1. Facebook 2. YouTube 3. WhatsApp 4. TikTok 5. LINE
โครงข่ายทรู คอร์ปอเรชั่นรองรับความสุขช่วงสงกรานต์ทั่วไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
นายคูรัม อัชฟาค หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเครือข่าย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ข้อมูลจากการใช้งานมือถือไม่ได้สะท้อนให้เห็นเพียงการเดินทางของผู้คนในช่วงเทศกาล แต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่ทั้งการใช้ชีวิต การเดินทาง และการสื่อสารเกิดขึ้นพร้อมกันแบบเรียลไทม์ ทั้งในเมืองหลัก เมืองรอง และระหว่างเส้นทางคมนาคม ทรูจึงนำ AI และระบบ Autonomous Network ช่วยบริหารจัดการโครงข่ายอย่างชาญฉลาด รองรับทุกรูปแบบของการจัดงานสงกรานต์ ทั้งแบบเรียลไทม์ การปรับโหลดในพื้นที่หนาแน่น และการดูแลคุณภาพสัญญาณตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งาน 5G 4G และ WiFi รวมถึงเน็ตบ้านได้อย่างต่อเนื่อง แรง เร็ว และมีเสถียรภาพ รองรับทุกกิจกรรมตลอดเทศกาลสงกรานต์”
การใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ มาจากการวางแผนเชิงรุกและเสริมศักยภาพโครงข่ายอย่างครบวงจร ทั้งจากที่ทรูส่งทั้งรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (Cell-On-Wheel หรือ COW) และติดตั้งเสาสัญญาณชั่วคราว (Temporary Site) เข้าประจำการในจุดจัดงานสำคัญทั่วประเทศ พร้อมขยายสัญญาณภายในอาคารด้วยระบบ IBC (In-Building Coverage) ในศูนย์การค้าและพื้นที่เมือง รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เลือกใช้เวลาในเมืองมากขึ้น ไม่ว่าจะเดินห้าง ดูหนัง หรือทำกิจกรรมกับครอบครัว
ขณะเดียวกัน ทรูนำ AI ที่ได้รับการรับรอง Autonomous Network ระดับ 4.0 จาก TM Forum มาบริหารโครงข่ายผ่านระบบ Intent-Based Operation (IBO) ซึ่งทำงานเสมือนทีมปฏิบัติการอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง คาดการณ์และปรับจูนเครือข่ายล่วงหน้า รองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างแม่นยำ
นายคูรัม กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่นยังดูแลคุณภาพเครือข่ายตลอดเส้นทางคมนาคมหลักทั่วประเทศ เพื่อรองรับประชาชนที่ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาและกลับเข้ากรุงเทพฯ โดยเฉพาะกลุ่มที่วางแผนหยุดยาวต่อเนื่องถึงวันที่ 19 เมษายน 2569”
ทรู คอร์ปอเรชั่น จะนำข้อมูลเชิงลึกจาก Mobility Data และพฤติกรรมการใช้งานในปีนี้ ไปวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อยกระดับการวางแผนโครงข่าย เพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นของลูกค้าในอนาคต โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญรวมถึงสงกรานต์ ซึ่งเชื่อว่าจะคึกคักและยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยเฉพาะพื้นที่ไฮไลต์อย่างสีลม สยามสแควร์ ข้าวสาร และภูมิภาคต่างๆ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ที่มีแนวโน้มดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง