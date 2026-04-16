AMD ชูวิชั่นอนาคตเซิร์ฟเวอร์ ประหยัดพลังงานด้วยหน่วยความจำ LPDDR5X

AMD ฉายภาพล่าสุดในอุตสาหกรรมหน่วยความจำ ยกหน่วยความจำ LPDDR5X ดันอนาคตเซิร์ฟเวอร์ ประหยัดพลังงาน ชี้ LPDDR5X SOCAMM2 ใช้ร่วมกับ EPYC Verano จะช่วยให้ผู้ให้บริการคลาวด์และไฮเปอร์สเกลเลอร์สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานระยะยาว ขณะเดียวกันก็เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ workload AI ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
***ตอบทั้งประสิทธิภาพและพลังงาน
AMD อัปเดตข้อมูลสำคัญของ LPDDR5X ผ่านบทความ “ก้าวต่อไปสู่อนาคต: ยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเซิร์ฟเวอร์ด้วยหน่วยความจำ LPDDR5X” ท่ามกลางกระแสความกังวลเรื่องการขาดแคลนหน่วยความจำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์และผู้พัฒนาโซลูชัน AI กำลังมองหาเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งด้านประสิทธิภาพสูงสุดและการประหยัดพลังงานอย่างคุ้มค่า
AMD ชี้ให้เห็นในบทความนี้ว่า หน่วยความจำไม่ได้เป็นเพียงส่วนประกอบเสริมอีกต่อไป แต่กลายเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดประสิทธิภาพโดยรวม การใช้พลังงาน และความหนาแน่นของการประมวลผล (Compute Density) ในระบบเซิร์ฟเวอร์ยุคใหม่
สำหรับจุดเด่นของเทคโนโลยี LPDDR5X บนฟอร์มแฟกเตอร์ SOCAMM2 เมื่อเทียบกับหน่วยความจำ DDR แบบดั้งเดิมที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ LPDDR5X ถูกออกแบบมาให้ทำงานที่แรงดันไฟต่ำกว่า แต่ยังคงรองรับอัตราการส่งข้อมูลต่อพิน (per-pin data rate) ที่สูงมาก ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เหนือชั้น โดยเฉพาะใน workload ที่ต้องการแบนด์วิดท์สูงอย่าง AI training และ inference
นอกจากนี้ LPDDR5X ยังมอบแบนด์วิดท์การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำที่รวดเร็วขึ้นอย่างมาก ช่วยลด bottleneck และเพิ่มการใช้งานทรัพยากรระบบให้เต็มประสิทธิภาพ
ฟอร์มแฟกเตอร์ SOCAMM2 หรือ Small Outline Compression Attached Memory Module) ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่จาก JEDEC ยังช่วยลดขนาดโมดูลลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับ RDIMM แบบเดิม ทำให้ดาต้าเซ็นเตอร์สามารถเพิ่มความหนาแน่นของเซิร์ฟเวอร์ภายในแร็คเดียวกันได้มากขึ้น โดยไม่ต้องขยายพื้นที่หรือระบบระบายความร้อนเพิ่มเติม
***พร้อมรบปี 2027
ตามแผนของ AMD โปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์ EPYC รุ่นที่ 6 (โค้ดเนม Verano) ที่มีกำหนดเปิดตัวในปี 2027 จะเป็นรุ่นแรกที่รองรับหน่วยความจำ LPDDR5X SOCAMM2 โดยเฉพาะ พร้อมกับการรองรับ DDR5 RDIMM และ MRDIMM แบบมาตรฐานใน SKU อื่น ๆ
ในส่วน Verano จะถูกออกแบบมาเป็น CPU โฮสต์ที่เหมาะสมสำหรับ GPU Instinct รุ่นถัดไปของ AMD โดยการผสานงานกับ LPDDR5X SOCAMM2 จะช่วยดึงประสิทธิภาพต่อวัตต์ของระบบ (Perf/System-Watt) ออกมาได้ในระดับสูงสุด โดยเฉพาะในโซลูชัน AI Rack Scale ของ AMD
ประโยชน์หลักที่จะตามมาคือลดการใช้พลังงานของหน่วยความจำลงอย่างมาก ซึ่งตามข้อมูลจากผู้ผลิตอย่าง Samsung และ Micron ระบุว่าสามารถดีขึ้นกว่า 70% เมื่อเทียบกับ DDR5 แบบดั้งเดิมในบางกรณี อาจเพิ่มแบนด์วิดท์รวมต่อโมดูลสูงสุดถึง 153.6 GB/s หรือมากกว่า
นอกจากนี้ ขนาดโมดูลกะทัดรัด ช่วยให้ระบบมีความหนาแน่นสูงขึ้นและบำรุงรักษาง่ายกว่า เหมาะสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI และดาต้าเซ็นเตอร์ที่ต้องการสมดุลระหว่างประสิทธิภาพ พลังงาน และความยืดหยุ่น
การเคลื่อนไหวของ AMD ในครั้งนี้สะท้อนถึงทิศทางของอุตสาหกรรมที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่สถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์ที่ประหยัดพลังงานแต่ทรงพลังมากขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่ AI กลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก
นักวิเคราะห์คาดว่า การนำ LPDDR5X SOCAMM2 มาใช้ร่วมกับ EPYC Verano จะช่วยให้ผู้ให้บริการคลาวด์และไฮเปอร์สเกลเลอร์สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานระยะยาว ขณะเดียวกันก็เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ workload AI ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก AMD จะทยอยเปิดเผยใกล้กับกำหนดเปิดตัวของ Verano ในปี 2027.