กสทช.ทำลายเราเตอร์เถื่อน 750 รายการ เตือนปชช.อย่าเห็นแก่ของถูกไม่ได้มาตรฐาน

สำนักงาน กสทช.ทำลายเราเตอร์เถื่อน 750 รายการ หลังคดีถึงที่สุด ชี้ไร้มาตรฐาน เสี่ยงกวนคลื่น-ไม่ปลอดภัย เตือนประชาชนอย่าหลงของถูกผิดปกติ เช็กใบรับรองให้ชัวร์ก่อนสั่งซื้อ
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 เม.ย.69 สำนักงาน กสทช. ได้ทำลายของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว จำนวน 750 รายการ ณ กองพันทหารช่างที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
ของกลางที่ทำลายในครั้งนี้ ได้แก่ เครื่อง Wi-Fi Router จำนวน 750 รายการ จากความผิดต่อพระราชบัญญัติศุลกากรและความผิดต่อพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วของกลางจะตกเป็นของสำนักงาน กสทช. ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ตรวจสอบแล้วยังไม่พบว่ามีผู้ประกอบการรายใด
ยื่นแบบรับรองตนเอง (Supplier's Declaration of Conformity : SDoc) เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ จึงยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน กสทช. อีกทั้งยี่ห้อและรุ่นดังกล่าวยังไม่พบการลักลอบจำหน่ายในประเทศไทย ประกอบกับไม่มีข้อมูลผลการตรวจสอบด้านคลื่นความถี่ (Radio Frequency Requirements) ด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements) และด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (Radiation Exposure Test Report) หากนำไปใช้งานอาจก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่ย่านอื่นได้ และไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
การทำลายของกลางในครั้งนี้ ได้ถูกกำจัดอย่างถูกวิธีด้วยการบดทำลาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองพันทหารช่างที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อให้แน่ใจว่าของกลางดังกล่าวจะไม่ถูกนำกลับมาใช้หรือจำหน่ายซ้ำ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และการใช้งานคลื่นความถี่ที่ถูกต้อง
สำหรับประชาชนที่จะเลือกซื้อและใช้งานอุปกรณ์โทรคมนาคม เช่น Wi-Fi Router, กล้องวงจรปิด และโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ควรซื้อจากผู้จำหน่ายที่เชื่อถือได้ โดยเลือกซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตรวจสอบการรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมก่อนซื้อทุกครั้งได้จากเว็บไซต์ https://mocheck.nbtc.go.th กรณีซื้อสินค้าออนไลน์ ควรตรวจสอบรีวิว และความน่าเชื่อถือของผู้ขาย สอบถามเกี่ยวกับใบอนุญาต และการรับรองมาตรฐานก่อนสั่งซื้อ โดยเก็บหลักฐานการสั่งซื้อและการสนทนากับผู้ขายไว้เป็นหลักฐาน และระวังสินค้าราคาถูกผิดปกติ ซึ่งอาจเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ถูกกฎหมาย
นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเน้นย้ำผู้ประกอบการที่จะนำเข้าหรือจำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง