กางแผน ‘บราเดอร์’ อยู่เคียงข้างคุณ ในทุกช่วงจังหวะชีวิต (Cyber Weekend)

การมีสินค้าในไลน์อัปที่หลากหลาย ไม่ใช่เฉพาะเครื่องพิมพ์เอกสาร แต่ยังรวมถึงเครื่องพิมพ์ฉลาก เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์สิ่งทอ และจักรเย็บผ้า ทำให้ ‘บราเดอร์’ ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถนำเสนอออกมาในรูปแบบของการเป็น “ผู้ให้บริการโซลูชันครบวงจร”
จากแนวคิดใหม่นี้ อยู่เคียงข้างคุณในทุกช่วงจังหวะชีวิต (At Your Side, Every Side of Life) ทำให้ ‘บราเดอร์ (Brother)’ ปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารที่ชัดเจนขึ้น ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการเอกสารระดับองค์กร ธุรกิจโฮมออฟฟิศ ไปจนถึงงานอดิเรกที่สร้างรายได้ พร้อมนำเทคโนโลยี AI และบริการหลังการขายมาตรฐานสากลมาเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน
ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ให้ข้อมูลว่า การปรับกลยุทธ์ในปีนี้ บราเดอร์จะมุ่งเป้าไปที่การยกระดับประสบการณ์ลูกค้า ให้สอดรับกับรูปแบบการทำงานและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
“เราไม่ได้มองเพียงแค่การขายสินค้า แต่ต้องการออกแบบโซลูชันที่ช่วยให้ลูกค้าทำงานได้ง่ายขึ้น ใช้ชีวิตได้คล่องตัวขึ้น และสามารถเปลี่ยนไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ หรือความชื่นชอบส่วนตัวให้กลายเป็นโอกาสใหม่ ๆ ได้ในทุกวัน”
โซลูชันของบราเดอร์ในยุคต่อไปจะถูกออกแบบจาก "การใช้งานจริง" (Use Case) เพื่อเข้าไปแก้ Pain Point ลดความซับซ้อน และเพิ่มความคล่องตัวให้ครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ประกอบการ SMEs สายการผลิต ธุรกิจอาหาร หรือแม้แต่กลุ่มเฮลท์แคร์ที่ต้องการความแม่นยำสูง
ดันกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่เครื่องพิมพ์ ขยายรายได้
แม้ว่าผู้บริโภค และภาคธุรกิจ จะเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งจากสงคราม และราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น และอาจกระทบต้นทุนค่าขนส่งต่าง แต่ทางบราเดอร์ ยังยืนยันที่จะยังคงราคาสินค้าไว้เช่นเดิม ไม่มีการปรับราคาขึ้นแต่อย่างใด
ขณะเดียวกัน ยังมองว่าในภาพรวมตลาดยังคงส่งสัญญาณบวกอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาบราเดอร์เติบโตสวนทางกับภาพรวมตลาดที่หดตัว โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ เครื่องพิมพ์ A3 และเครื่องพิมพ์อิงค์แทงก์
อย่างไรก็ตาม ปีนี้บราเดอร์จะเน้นหนักไปที่การเพิ่ม Customer Lifetime Value หรือการสร้างความผูกพันระยะยาว ผ่านโซลูชันที่แบ่งตามมิติการใช้ชีวิต เปิดทางให้ลูกค้า 1 ราย สามารถเข้าถึงโซลูชันการใช้งานต่างๆ ได้กว้างขึ้น แบ่งตามประเภท และรูปแบบการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น
1.Work & Enterprise ด้วยเครื่องพิมพ์ที่รองรับงานพิมพ์ปริมาณมากและการจัดการเอกสารดิจิทัลที่เน้นความเสถียรและต่อเนื่อง 2.Home & Organization โซลูชันจัดระเบียบการใช้งานเครื่องพิมพ์ภายในบ้านและสำนักงานสำหรับผู้ประกอบการทั่วไป
3.Production & Specialized Uses (Non-Print) ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องพิมพ์ฉลาก เครื่องพิมพ์สิ่งทอ และจักรเย็บผ้า ซึ่งสามารถต่อยอดการใช้งานเฉพาะทางได้หลากหลาย เช่น การจัดระเบียบสายสัญญาณ (Cable Management), การพิมพ์บาร์โค้ดในสายการผลิต (PLC) และงานฉลากในโรงพยาบาล และ 4. Creativity & Passion สนับสนุนสายคราฟต์และงาน DIY ให้ต่อยอดโปรเจกต์ส่วนตัวสู่การสร้างรายได้
ยกระดับบริการหลังการขายแบบไร้รอยต่อ
อีกส่วน ที่บราเดอร์ ให้ความสำคัญเสมอมาคือเรื่องของงานบริการ เพื่อใช้ในการรักษาฐานลูกค้า ซึ่งในช่วงตั้งแต่ปี 2025 จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องไปถึงปี 2027 บราเดอร์ ได้นำแนวคิด CoSE (Center of Service Excellence) มายกระดับประสบการณ์ในทุกจุดบริการที่สื่อสารกับลูกค้า
บราเดอร์ตั้งเป้าให้งานบริการเป็นมากกว่าการซ่อมแซม แต่เป็นการยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยควบคุมต้นทุนให้ลูกค้าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันศูนย์บริการลูกค้าของบราเดอร์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 18295-1:2017 และรางวัล Call Center ดีเด่นจาก สคบ. ซึ่งเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพความรวดเร็วและแม่นยำในการแก้ปัญหา
ใช้ AI ขับเคลื่อนองค์กร คู่ขนานไปกับความยั่งยืน
สำหรับในมิติของการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืน บราเดอร์ ได้เตรียมนำ เทคโนโลยี AI เข้ามาปรับใช้ในทุกส่วนงาน เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการภายในองค์กร ทำให้พนักงานสามารถโฟกัสกับงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างเต็มศักยภาพ
สิ่งสำคัญสำหรับ บราเดอร์ ในยุคที่มี AI เข้ามาช่วย คือการเติบโตที่แท้จริง ต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีควบคู่ความรับผิดชอบ เพื่อดูแลทั้งธุรกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตไปพร้อมกัน
นอกจากนี้ บราเดอร์ยังคงเดินหน้ากิจกรรม CSR อย่างเข้มข้น ทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนชุมชน และส่งเสริมด้านสุขภาพ เพื่อสร้างอีโคซิสเต็มทางธุรกิจที่โปร่งใส แข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับทุกภาคส่วน
จากแนวทางทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงก้าวสำคัญของบราเดอร์ ประเทศไทย ที่พร้อมทรานส์ฟอร์มจากการเป็นเพียงแบรนด์จำหน่ายสินค้าไอที สู่การเป็น "พาร์ทเนอร์" ทางเทคโนโลยีที่เข้าใจและพร้อมสนับสนุนทั้งผู้บริโภค และผู้ประกอบการในยุคที่ต้องหาทางสร้างโอกาสใหม่อยู่เสมอ