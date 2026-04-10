YouTube Premium ปรับราคา เริ่มเดือนละ 199 บาท

YouTube ประเทศไทย ประกาศปรับแผนค่าบริการสมาชิก YouTube Premium รอบใหม่ โดยมีการขยับราคาแพ็กเกจขึ้นทั้งแบบรายบุคคลและแบบครอบครัว ซึ่งการปรับโครงสร้างราคาในครั้งนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้งานที่ต้องการรับชมวิดีโอแบบไร้โฆษณาคั่น
โฆษกของ YouTube ระบุว่า เราได้ทำการปรับราคาสำหรับสมาชิก YouTube Premium และ YouTube Music Premium ในประเทศไทย เพื่อให้เราสามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพและฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ต่อไปได้
"เราเชื่อว่าการปรับราคาใหม่นี้สะท้อนถึงคุณค่าของ YouTube Premium ซึ่งช่วยให้สมาชิกสามารถเพลิดเพลินไปกับการรับชมคอนเทนต์บน YouTube แบบไม่มีโฆษณาคั่น พร้อมทั้งการเล่นขณะล็อกหน้าจอและการเล่นแบบออฟไลน์ รวมถึงสิทธิ์ฟังเพลงมากกว่า 100 ล้านเพลงบนแอป YouTube Music ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด”
สำหรับการปรับโครงสร้างราคาในครั้งนี้ แพ็กเกจรายบุคคล (Individual Plan) แบบรายเดือน มีการปรับราคาขึ้นจากเดิม 179 บาท เป็น 199 บาทต่อเดือน โดยมีออปชันเสริมเป็นแพ็กเกจแบบรายปีเสนอขายในราคา 1,999 บาท เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครใช้งานแบบเหมาจ่ายระยะยาว
ในส่วนของ แพ็กเกจครอบครัว (Family Plan) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมเนื่องจากสามารถหารค่าใช้จ่ายและใช้งานร่วมกันได้สูงสุดถึง 6 บัญชี (รวมเจ้าของบัญชี) ได้ปรับราคาขึ้นจากเดิม 359 บาท เป็น 399 บาทต่อเดือน
การปรับขึ้นราคาในครั้งนี้สอดคล้องกับทิศทางของแพลตฟอร์มสตรีมมิงทั่วโลกที่มีการปรับโครงสร้างค่าบริการขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยสิทธิประโยชน์ของ YouTube Premium ยังคงครอบคลุมฟีเจอร์หลักทั้งการรับชมวิดีโอแบบไม่มีโฆษณาคั่น การเล่นวิดีโอในพื้นหลัง (Background Play) ขณะล็อกหน้าจอหรือสลับไปใช้แอปพลิเคชันอื่น การดาวน์โหลดวิดีโอเพื่อรับชมแบบออฟไลน์การเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชัน YouTube Music Premium โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สำหรับผู้ใช้งานใหม่ที่ทำการสมัครสมาชิกนับตั้งแต่วันนี้ จะต้องชำระค่าบริการในอัตราใหม่ทันที ในขณะที่ผู้ใช้งานปัจจุบัน จะเริ่มเห็นการปรับเปลี่ยนราคาในรอบบิลถัดไป ซึ่งทาง YouTube จะมีการส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้ใช้งานล่วงหน้าก่อนการตัดบัตรเครดิตหรือช่องทางชำระเงินที่ผูกไว้