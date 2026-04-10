'กสทช.' ลุยรื้อถอนสายสื่อสารย่านเยาวราช ดันลงดินด้วยโมเดล Single Last Mile

กสทช.ผนึกการไฟฟ้า-ท้องถิ่น-โอเปอเรเตอร์ รื้อสายสื่อสารย่านเยาวราช 0.60 กม. ดันโมเดล Single Last Mile เร่งฝังสายลงดินตามแผนปี 68-69 ครอบคลุมทั่วประเทศ
นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) สายงานกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. และพันธมิตรจากหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการตรวจรื้อถอนสายสื่อสาร หลังจากที่ได้เริ่มดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารร่วมกัน ในพื้นที่ย่านเยาวราชเมื่อวันที่ 10 ก.พ.69 ที่ผ่านมา ตามแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ.2568-2569 ซึ่งแผนดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยวันนี้จะเริ่มตรวจการรื้อถอนสายสื่อสารบริเวณถนนเยาวราช ฝั่งใต้ (ถนนทรงสวัสดิ์ ถึง ถนนราชวงศ์) ระยะทาง 0.60 กิโลเมตร
"สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เร่งดำเนินการจัดระเบียบและนำสายสื่อสาร ลงใต้ดินอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักในการปรับปรุงทัศนียภาพเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสื่อสารแก่ประชาชน เพื่อเป็นไฮไลต์สำคัญในปี 2569 พลิกโฉมเยาวราชสู่ Single Last Mile เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของโครงข่ายสูง การใช้โครงข่ายสายปลายทางร่วมกัน จะทำให้ลดการซ้ำซ้อนของสายสื่อสาร และเป็นการใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งย่านเยาวราชเป็นพื้นที่สำคัญ เป็นย่านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปัจจุบันโครงการได้รุดหน้าเข้าสู่การดำเนินงานในพื้นที่โซน 4 อย่างเต็มรูปแบบ โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณ แยกทรงสวัสดิ์ ไปจนถึง แยกราชวงศ์ ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของย่านเยาวราช" นายสุทธิศักดิ์ กล่าว
แผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องความสวยงามของบ้านเมือง แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงด้านอัคคีภัยและสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Smart City อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส รวดเร็ว และกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด