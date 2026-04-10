“จักรกฤษณ์ อุไรรัตน์” นั่งนายกสมาคมโทรคมนาคมฯ

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) เปิดผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 16 วาระปี พ.ศ. 2569 - 2572 โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ท่ามกลางความท้าทายของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่กำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
การเข้ารับตำแหน่งครั้งนี้ เกิดขึ้นในช่วงที่อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญ จากโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร สู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี 5G และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
นายจักรกฤษณ์ กล่าวว่า “การทำงานของสมาคมฯ ในวาระใหม่นี้ จะมุ่งเน้นการเป็น “กลไกกลาง” ในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางนโยบาย และผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม”
“5G และ AI จะเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาว สมาคมฯ จะเร่งผลักดันให้เกิดการนำไปใช้จริงในภาคส่วนต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรม ธุรกิจ และบริการ”
ทั้งนี้ สมาคมฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ และการสร้างระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) ที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมในระยะยาว