ทรู ดึงศักยภาพเครือข่าย x IoT พลิกวิถีการดูแลสัตว์เลี้ยงยุคดิจิทัล

ทรู คอร์ปอเรชั่น ผสานพลังเครือข่าย ทรูออนไลน์ กับ เทคโนโลยี IoT ผ่าน TrueX ยกระดับชีวิตในบ้านให้สมาร์ท สะดวกสบาย และครบครันยิ่งขึ้น ช่วยให้การดูแลบ้าน ครอบครัว และสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องง่าย ล่าสุด เจาะตลาดกลุ่มคนรักสัตว์ ประเดิมร่วมมือกับ ออริจิ้น กรุ๊ป สร้างมาตรฐานใหม่ของที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว ชูจุดเด่นนวัตกรรมล้ำสมัยที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาและความกังวลของคนรักสัตว์โดยเฉพาะ ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เหล่า Pet Parents ดูแลสัตว์เลี้ยงได้อย่างสบายใจยิ่งขึ้น อาทิ TrueX Smart Pet Tracker อุปกรณ์ติดตามอัจฉริยะระบบ Cellular ที่ช่วยติดตามสัตว์เลี้ยงได้แม่นยำทุกที่ทั่วไทย เหนือกว่าระบบ Bluetooth ทั่วไป และ TrueX Smart CCTV Camera 4 Pro AI กล้องวงจรปิด AI ที่สามารถตรวจสอบและแยกพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงได้อย่างชาญฉลาด พร้อมระบบช่วยดูแลสุขภาพ และแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินแบบเรียลไทม์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และอีกหลากหลายอุปกรณ์ อาทิ เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ เครื่องให้อาหารถาดหลุมวน และน้ำพุสำหรับสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ ที่ช่วยให้ Pet Parents อยู่ไกลสัตว์เลี้ยงแค่ไหนก็ไร้กังวล เติมเต็มความสุขให้กับทั้งคนและสัตว์เลี้ยง
ฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านโฮมคอนเนคทิวิตี้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นนำอัจฉริยภาพทางเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน เราพัฒนาและสร้างสรรค์บริการที่เป็นมากกว่าการเชื่อมต่อ (Beyond Connectivity) เพื่อเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ ทุกการใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัว รวมถึงสัตว์เลี้ยงในบ้านที่เป็นสมาชิกคนสำคัญในยุคปัจจุบัน วันนี้ ทรูออนไลน์ และ TrueX มุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันอัจฉริยะเพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยยุคใหม่ โดยเฉพาะ segment ใหม่ที่เป็นกลุ่ม Pet Parents ดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเสมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว เราศึกษาข้อมูลและพบว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงส่วนมากมีความกังวลหลักๆ 4 เรื่อง คือ การปล่อยให้สัตว์เลี้ยงต้องอยู่บ้านโดยลำพัง ปัญหาสัตว์เลี้ยงสูญหายที่พบสถิติสูงถึง 13 ตัวต่อวัน, ความเสี่ยงจากภาวะฮีทสโตรกในสภาพอากาศร้อนของเมืองไทย และข้อจำกัดของกล้องวงจรปิดทั่วๆไปที่ยังมีฟังก์ชันไม่ตอบโจทย์การใช้งานเพียงพอ TrueX จึงนำศักยภาพอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง มาผสานกับเทคโนโลยี IoT เพื่อพัฒนาโซลูชันที่ช่วยคลายความกังวลเหล่านี้สำหรับคนรักสัตว์ได้ตรงจุดและเห็นผลจริง”
พชร แหวนทองคำ หัวหน้าสายงานดิจิทัลโฮม กล่าวเพิ่มเติมว่า “วิสัยทัศน์ของ TrueX มุ่งสร้างสรรค์โซลูชันภายใต้ 3 แนวคิดหลัก คือ Advanced Capability การคัดสรรเทคโนโลยี IoT ที่ดีที่สุดทั่วโลก, Data Utilization การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ภายใต้ความยินยอมของผู้ใช้งานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ Meaningful Insight เพื่อสร้างโซลูชันที่ตอบโจทย์ความกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย โดย TrueX ช่วยจัดการและยกระดับการใช้ชีวิต ด้วยระบบนิเวศบ้านอัจฉริยะ ที่ทุกอุปกรณ์ทำงานร่วมกันอย่างลงตัวไร้รอยต่อ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในบ้าน รวมถึงสัตว์เลี้ยง อาทิ
TrueX Smart Camera 4 Pro AI: กล้องวงจรปิด AI ความคมชัดระดับ 2K พร้อมระบบ Pet Motion Detection ที่ชาญฉลาด แจ้งเตือนเฉพาะเมื่อมีความเคลื่อนไหวของสัตว์เลี้ยงเท่านั้น ลดการแจ้งเตือนที่มากเกินไปหรือการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด (False Alarm) พร้อมฟีเจอร์ Activity Zone ป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้าพื้นที่อันตราย และ บริการเสริม AI Album ที่สรุปโมเมนต์สำคัญในแต่ละวันให้เจ้าของดูได้ทันทีโดยไม่ต้องไล่ดูวิดีโอย้อนหลังยาวๆ ที่สำคัญ คือ การเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่มั่นใจได้ในระบบความปลอดภัยขั้นสูง ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลหาย แม้ถูกโจรกรรม
TrueX Smart Pet Tracker (อุปกรณ์ติดตามสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ) เหนือกว่า Tracker ทั่วไปที่ใช้ระบบ Bluetooth ซึ่งมีระยะจำกัดเพียง 5-10 เมตร ด้วย ระบบ Cellular (ซิมการ์ด) ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ว่าสัตว์เลี้ยงจะหลุดไปที่ไหน หรือแม้แต่ถูกขโมย ก็สามารถติดตามเส้นทาง (Trajectory Tracking) ได้แม่นยำ พร้อมระบบ Virtual Fencing แจ้งเตือนทันทีเมื่อออกนอกเขตที่กำหนด และระบบตรวจจับสุขภาพผ่าน Activity Score (จำนวนก้าว) เพื่อเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยล่วงหน้า
นอกจากนี้ TrueX ยังมอบประสบการณ์ไร้รอยต่อผ่านแอปพลิเคชัน โดยรวมหลากหลายบริการไว้ในที่เดียว สามารถควบคุมทุกอุปกรณ์อัจฉริยะเพียงปลายนิ้วสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟ ควบคุมอุณหภูมิ หรือแม้แต่ดูแลบ้าน สามารถทำได้ผ่านสมาร์ทโฟน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดในแอปฯ เดียว อาทิ การปรับการใช้พลังงานให้เหมาะสมผ่านการตั้งระบบอัตโนมัติ เช่น การตั้งค่าการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิถึงจุดที่กำหนด หรือการเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติเมื่อเข้า-ออกจากบริเวณบ้าน ให้คุณดูแลสัตว์เลี้ยงและคนที่คุณรัก เพิ่มความสะดวกสบาย และลดการใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น พร้อมมีทีมงานช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน” คุณพชร กล่าวสรุป