AIS SIAM ปักหมุดคอมมูนิตี้คนรักสัตว์เลี้ยง จัด Pet Club ต่อเนื่องทุกเสาร์ที่สองของเดือนตลอดปี

AIS SIAM จัดงาน “AIS SIAM x SIAM SQUARE PET CLUB” เปิดพื้นที่ใจกลางเมืองครั้งแรกของสยามสแควร์ สร้างคอมมูนิตี้ของคนรักสัตว์เลี้ยง ให้ผู้ปกครองสามารถพาน้องสุนัขมาทำกิจกรรมและใช้เวลาร่วมกันในย่านสยาม
ภายในงานจัดเต็มกิจกรรมสุดพิเศษที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ที่ใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด อาทิ โชว์เดินแบบผู้ปกครองและน้องสุนัข เวทีเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยงตัวจริง พร้อมโซนช้อปสินค้า Pet Gadget สำหรับน้องสุนัข ทั้งอุปกรณ์ Pet Tracker และ AiCAM กล้องอัจฉริยะดูแลสัตว์เลี้ยง และอีกมากมาย
นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านสื่อสารองค์กร AIS กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรม ‘Peturday’ ที่สะท้อนเป้าหมายของ AIS SIAM ในการเป็นพื้นที่ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์ของคนเมือง โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์เลี้ยงที่รักอย่างน้องสุนัข เราตั้งใจเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมและใช้เวลาร่วมกัน พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสัตว์เลี้ยง พร้อมสร้างช่วงเวลาดีๆ ร่วมกับน้องสุนัขอย่างต่อเนื่อง
"เราเชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้จะช่วยสร้างคอมมูนิตี้ของคนรักสัตว์ใจกลางเมือง และยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งผู้เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน”
ภายในงานยังได้รับความร่วมมือจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ มาร่วมเติมเต็มองค์ความรู้ด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงตามหลักวิชาการ พร้อมกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้งวัน อาทิ Pet Healthcare Zone บริการตรวจสุขภาพสุนัขเบื้องต้น, Pet Portrait Studio ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับน้องสุนัข พร้อมแสดงบนจอกลางสยาม และ Pet Collar Workshop กิจกรรม DIY ทำปลอกคอสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวโปรด
รวมถึงบูธสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับสัตว์เลี้ยงจาก AIS และแบรนด์ชั้นนำ อาทิ อุปกรณ์ Pet Tracker สำหรับติดตามตำแหน่งสัตว์เลี้ยงแบบเรียลไทม์ รวมถึงโซลูชันดิจิทัล AiCAM และ Smart IP Camera กล้องอัจฉริยะที่ช่วยให้เจ้าของสามารถติดตามพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงผ่านสมาร์ตโฟนได้อย่างใกล้ชิด ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ในทุกมิติ
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงาน คือการปรากฏตัวของ “เจ้านาย จินเจษฎ์” และ “น้องมีโชค” สองนักแสดงนำจากภาพยนตร์ “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงานอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมโชว์เดินแบบ Green Carpet Walk เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองพาน้องสุนัขร่วมเดินแบบบนพรมเขียว ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักใจกลางสยามสแควร์
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Pet Care Talk เสวนาในหัวข้อ “Growing Together” โดยหมอปิง น.สพ.ภคพล ฟู่เจริญ สัตวแพทย์ประจำคลินิกพฤติกรรมสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ศิริเวช และศิษย์เก่าจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่มาให้ความรู้เรื่องการดูแลพัฒนาการของสุนัขตลอดชีวิตอย่างถูกต้องและครบถ้วน
AIS ยังต่อยอดกิจกรรมผ่านแคมเปญสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ด้วยการใช้คะแนน AIS Points เริ่มต้นเพียง 1 คะแนน ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของคนรักสัตว์เลี้ยงอย่างครบวงจร อาทิ
- ส่วนลดบริการดูแลสัตว์เลี้ยงที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ใช้ 1 คะแนน แลกรับส่วนลด 100 บาท สำหรับบริการอาบน้ำและตัดขน (เฉพาะลูกค้าใหม่) หรือใช้ 1 คะแนน แลกรับส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท สำหรับสินค้าแบรนด์ Dr.Choice ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2570
- ส่วนลดที่พัก Pet-Friendly ใช้ 1 คะแนน แลกรับส่วนลด 100 บาท เมื่อจองห้องพักกับ GO Hotel ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2569
- ร่วมส่งต่อความห่วงใยสู่สังคม ใช้คะแนนเริ่มต้น 20 คะแนน เพื่อร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ หรือมูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2569
พิเศษ! สำหรับลูกค้า AIS รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” ในราคาสุดคุ้ม พร้อมดีลเอ็กซ์คลูซีฟที่ Major Cineplex ใช้เพียง 1 คะแนน แลกรับส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์ 40 บาท หรือใช้ 190 คะแนน แลกรับฟรีป๊อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 – ตลอดโปรแกรมฉาย (หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด)
กิจกรรม “Peturday” เปิดโอกาสให้คนรักสุนัขพาน้องสุนัขมาร่วมสนุกและทำกิจกรรมสุดพิเศษได้ทุกวันเสาร์ที่สอง ของเดือนตลอดทั้งปี ณ AIS SIAM สยามสแควร์ ซอย 7 ติดตามข่าวสารและอัปเดตกิจกรรมใหม่ๆ ได้ที่ Instagram: @aissiam_official