NASA แจกภาพ Artemis II ความละเอียดสูง โหลดฟรีตั้งเป็น Wallpaper มือถือและคอม

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ ของสหรัฐอเมริกา (National Aeronautics and Space Administration) หรือ NASA เพิ่งเผยแพร่ภาพถ่ายความละเอียดสูงจากภารกิจ Artemis II ชุดใหม่ที่สวยงามน่าทึ่ง ไม่ว่าจะเป็นภาพโลกจากอวกาศ ภาพพื้นผิวดวงจันทร์ด้านไกล หรือภาพภายในยานอวกาศ Orion ล่าสุดมีการเปิดให้ภาพเหล่านี้เข้าถึงได้ง่ายสำหรับประชาชนทั่วไป โดยทุกคนสามารถเปลี่ยนหน้าจอทุกอุปกรณ์ให้กลายเป็นหน้าต่างสู่อวกาศของจริงได้
เหตุที่ทำให้ภาพพื้นหลังของ Artemis II น่าสนใจกว่าภาพพื้นหลังทั่วไป คือการเป็นสิ่งที่สื่อถึงภารกิจที่มนุษย์กลับไปโคจรรอบดวงจันทร์เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 50 ปีได้ ภาพจาก Artemis II มีความละเอียดสูงพอสำหรับหน้าจอทุกขนาด ตั้งแต่ Full HD จนถึง 8K ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำไปใช้เป็น wallpaper ทั้งบนอุปกรณ์มือถือ, คอมพิวเตอร์ Windows และ Mac
*** Artemis II คืออะไร?
Artemis II เป็นภารกิจสำคัญของ NASA ที่ส่งมนุษย์ 4 คน ได้แก่ ผู้บัญชาการ Reid Wiseman, นักบิน Victor Glover, ผู้เชี่ยวชาญภารกิจ Christina Koch และนักบินอวกาศจากแคนาดา Jeremy Hansen บินรอบดวงจันทร์ด้วยยาน Orion ชื่อ Integrity โดยไม่ลงจอด แต่ทำการบินผ่าน (lunar flyby) เพื่อทดสอบระบบทุกอย่างก่อนภารกิจลงจอดจริงในอนาคต
ภารกิจนี้ทำลายสถิติระยะห่างจากโลกที่มนุษย์เคยไปถึง โดยอยู่ห่างไกลสุดถึง 252,756 ไมล์ (ประมาณ 406,771 กิโลเมตร) แซงหน้า Apollo 13 เมื่อปี 1970 และเพิ่งเสร็จสิ้นการบินผ่านดวงจันทร์ด้านไกลเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2026 ที่ผ่านมา
ภาพที่ NASA ปล่อยออกมานั้นไม่เพียงสวยงาม แต่ยังบันทึกช่วงเวลาประวัติศาสตร์ เช่น Earthset, Earthrise และสุริยุปราคาจากอวกาศที่ลูกเรือได้เห็นด้วยตาตนเอง
***วิธีตั้งภาพ Artemis II เป็นพื้นหลังเดสก์ท็อป
1. ดาวน์โหลดภาพจากคลังของ NASA ด้วยการเข้าไปที่แกลเลอรีภาพอย่างเป็นทางการของ NASA ทั้ง Artemis II Lunar Flyby และ Artemis II Wallpapers ภาพส่วนใหญ่มีหลายความละเอียดให้เลือก สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันสูงสุดเพื่อให้ภาพคมชัดที่สุดบนหน้าจอของเครื่อง
2. ตั้งเป็นพื้นหลังบน Windows PC สามารถเปิดโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดภาพไว้ ซึ่งปกติอาจเป็นโฟลเดอร์ชื่อ Downloads จากนั้นคลิกขวาที่ไฟล์ภาพ แล้วเลือก Set as desktop background ภาพจะเปลี่ยนทันที
หากภาพยืดหรือไม่พอดีกับหน้าจอ ให้พิมพ์คำว่า desktop background ในช่องค้นหาของ Windows แล้วเลือก Choose your desktop background เมื่อเปิดเมนูในส่วน Choose a fit ให้ลองเลือก Fill ก่อนเพื่อขยายภาพให้เต็มจอโดยรักษาอัตราส่วน หรือเลือก Fit หากต้องการให้ภาพทั้งหมดโชว์โดยไม่ตัด ซึ่งอาจมีขอบดำด้านข้าง
สามารถลองสลับ 2 โหมดนี้เพื่อหาที่เหมาะสมที่สุดกับภาพแต่ละภาพ
3. ตั้งเป็นพื้นหลังบน Mac
หลังดาวน์โหลดภาพเสร็จ สามารถคลิกขวาที่ไฟล์เลือก Set Desktop Image ซึ่งภาพจะเปลี่ยนทันที
หากต้องการปรับแต่งเพิ่มเติม ให้ไปที่ System Settings เลือก Wallpaper สามารถเลือกโหมด Fill หรือ Fit ได้ และยังควบคุมได้ว่าต้องการใช้ภาพเดียวกันกับทุกจอ หรือแตกต่างกันในแต่ละ Space
***วิธีเปลี่ยนภาพพื้นหลังบนหน้าจอมือถือ
การเปลี่ยนภาพสามารถทำได้ทั้งบนหน้าจอล็อก (Lock Screen) และหน้าจอหลัก (Home Screen) โดยแยกกันหรือตั้งทั้งคู่ก็ได้
สำหรับบน iPhone (iOS 18 / iOS 19) วิธีที่เร็วที่สุดคือการตั้งค่าจากหน้าจอ Lock Screen ให้แตะหน้าจอค้างไว้ประมาณ 1–2 วินาที จนภาพสั่นหรือแสดงแกลเลอรี จากนั้นแตะปุ่มรูปเครื่องหมายบวก + เพื่อเพิ่มภาพพื้นหลังใหม่ ที่มุมล่างขวา
จากนั้นเลือก รูปภาพ หรือ ภาพพื้นหลัง ที่ต้องการ สามารถเลือกจากคลังรูปภาพ หรือเลือกภาพจาก Artemis II ที่ดาวน์โหลดมา สามารถปรับแต่งได้ตามชอบ เช่น เปลี่ยนสีฟิลเตอร์, ตำแหน่งภาพ, ความสว่าง เมื่อแตะคำว่าเสร็จสิ้น (Done) มุมขวาบน สามารถเลือกว่าจะใช้ภาพนี้กับ หน้าจอหลักด้วย หรือ เฉพาะหน้าจอล็อก ก็ได้
อีกวิธีคือการทำผ่านการตั้งค่า (Settings) สามารถไปที่การตั้งค่า (Settings) เลือกภาพพื้นหลัง (Wallpaper) แล้วแตะเพิ่มภาพพื้นหลังใหม่ (+) แล้วทำตามขั้นตอนด้านบน
ในส่วนอุปกรณ์ Android วิธีมาตรฐานที่ทำได้คล้ายกันทุกยี่ห้อ คือการเลือกจากหน้าจอหลัก สามารถแตะพื้นที่ว่างบน หน้าจอหลัก ค้างไว้ แล้วเลือกวอลเปเปอร์ หรือ "วอลเปเปอร์และสไตล์" จากนั้นเลือกเปลี่ยนวอลเปเปอร์ หรือภาพพื้นหลัง เพื่อเลือกรูปภาพจากแกลเลอรี หรือภาพ Artemis II ที่ดาวน์โหลดมา สามารถเลือกว่าจะตั้งเป็นหน้าจอหลักเท่านั้น หรือหน้าจอล็อกเท่านั้นก็ได้
เพียงเท่านี้ ภาพจาก Artemis II ไม่ว่าจะเป็น Earth ที่ลับขอบฟ้าด้านหลังดวงจันทร์ หลุมอุกกาบาตขนาดยักษ์ หรือมุมมองสุริยุปราคาที่มนุษย์บนโลกไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน ล้วนแล้วแต่ทำให้หน้าจออุปกรณ์ดูพรีเมียมและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจจากอวกาศ อาจจะทำให้รู้สึกเหมือนกำลังนั่งทำงานอยู่บนยาน Orion ที่กำลังโคจรรอบดวงจันทร์จริงๆ ก็ได้.