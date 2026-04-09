HMD กางแผนธุรกิจปี 2569 ด้วยกลยุทธ์ Multi-Brand จาก Nokia – HMD

HMD ประเทศไทย มองเทรนด์โทรศัพท์มือถือนำด้วย AI Agent แบตเตอรี่ต้องอึดและชาร์จไว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมโซเชียลดีท็อกซ์ ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ Multi-Brand อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมขยายพอร์ตโฟลิโอสินค้าครอบคลุมตั้งแต่ มือถือปุ่มกด สมาร์ทโฟน และกลุ่มสินค้าอุปกรณ์เสริม เตรียมเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แนวคิด “ความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภควัยเด็ก” พร้อมร่วมส่งเสริม Social Detox เพื่อสร้างสมดุลการใช้งานดิจิทัลในชีวิตประจำวัน ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อได้อย่างเหมาะสม และมีแผนนำมือถือปุ่มกด สมาร์ทโฟน รวมทั้งหูฟัง จากแบรนด์ Nokia HMD และ HMD Dub เข้ามาวางขายอย่างต่อเนื่อง
ภราดร รามบุตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เอชเอ็มดี โกลบอล (HMD) กล่าวเกี่ยวกับเทรนด์โทรศัพท์มือถือในปี 2569 ว่า จากการที่ผู้บริโภคใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ขณะที่ AI ก็เข้ามีส่วนในชีวิตของผู้คนเช่นกัน แนวโน้มการมี Super app ที่มี AI agent ในโทรศัพท์มือถือจึงเป็นหนึ่งในเทรนด์สำคัญ ซึ่งส่งผลให้แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องให้ความสำคัญกับความอึดของแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้ทั้งวัน รวมทั้งจะต้องรองนับการชาร์จไว เพื่อการใช้งานต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ต่างหันมาคำนึงถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ขณะเดียวกัน พบว่ามีกลุ่มผู้บริโภคที่ตั้งใจพักหรือการพยายามลด ละ เลิก โซเชียลมีเดียชั่วคราว เพื่อคืนสมดุลให้กับจิตใจและชีวิต
สำหรับแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ HMD ในปี 2569 นี้ จะสอดคล้องกับเทรนด์ ไม่ว่าจะเป็น แนวคิด Super App – AI Agent ที่กำลังเปลี่ยนบทบาทของ “โทรศัพท์มือถือ” จากอุปกรณ์สื่อสาร มาเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่เข้าใจผู้ใช้และจัดการชีวิตดิจิทัลให้แบบอัตโนมัติ ซึ่ง HMDมีความมุ่นมั่นที่จะนำ AI เข้ามาเป็นฟีเจอร์หนึ่งของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยังจะเป็นสมาร์ทโฟนที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น ตามที่ได้รางวัลจาก EcoValid อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือเป็นโทรศัพท์ที่ซ่อมแซมง่าย
ขณะที่แนวทางการพัฒนาแบตเตอรี่โทรศัพท์ของ HMD จะใช้การออกแบบตามมาตรฐานยุโรปที่มีความปลอดภัย ทนทาน ตอบโจทย์การใช้งาน จำนวนการชาร์จต่อโทรศัพท์ 1 เครื่องจำนวนสูง แบตเตอร์รี่เพียงพอ และการประมวลผลให้ทำงานได้ครบวันหรือมากกว่า และรองรับการชาร์จไวในบางรุ่น ขึ้นอยู่กับการลักษณะการใช้งานของผู้บริโภค
สำหรับ HMD ประเทศไทย ในปีนี้ เพื่อเดินหน้าตามกลยุทธ์ Multi-brand เต็มรูปแบบ โดยเตรียมเปิดตัวกลุ่มสินค้าใหม่ ที่เน้นความปลอดภัยสำหรับกลุ่มเยาวชน และส่งเสริม Social Detox สำหรับผู้บริโภค ในกลุ่มมือถือแบบกดปุ่ม หรือ Feature phone จะยังคงมีผลิตภัณฑ์เข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจากแบรด์ Nokia และจะมีมาจากแบรนด์ HMD มาจำหน่ายเพิ่มเติมในปีนี้ ส่วนกลุ่มสมาร์ทโฟน ก็จะยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยต่อยอด DNA ความคงทน มาตรฐานยุโรป และความคุ้มค่า นอกจากโทรศัพท์มือถือแล้ว HMD ยังคงทำตลาดแบรนด์ HMD Dub กลุ่มสินค้าหูฟัง TWS ที่เน้น คุณภาพเสียง ใช้งานได้ทุกสถานะการณ์ ในราคาที่จับต้องได้ เพื่อตอบความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย
“ปีนี้เรายังคงตอกย้ำกลยุทธ์ Multi-brand พร้อมทัพสินค้าอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มวัย มุ่งเน้นให้อุปกรณ์มีความยั่งยืน ซ่อมแซมง่าย โดยใช้วัสดุรีไซเคิล เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายลดคาร์บอนตามแนวทาง Net-Zero ในอนาคต ผนวกกับความยั่งยืน (Sustainability) เป็นหัวใจของธุรกิจ นอกจากนี้ HMD ยังคงจับมือกับ FC Barcelona ต่อเนื่อง สำหรับลูกค้าแฟนฟุตบอลสามารถรอติดตามอัพเดทกิจกรรมใหม่ ๆ ตลอดทั้งปีได้” นายภราดร กล่าว
ในปี 2568 ที่ผ่านมา HMD ประเทศไทย ได้เปิดตัว มือถือสมาร์ทโฟน 2 รุ่น ได้แก่ HMD Arc และ HMD Aura2 ที่ยังคงคุณภาพแบบแบรนด์ยุโรป ในราคาที่เข้าถึงได้ และได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคมากมาย และเปิดตัว HMD Crest 5G มือถือ 5G หน้าจอ OLED กล้อง 50 ล้าน ที่ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 5,000 บาท โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าที่อยากได้ประสบการณ์ 5G จากสินค้าคุณภาพ นอกจากนี้ HMD ยังจับมือกับ FCB ซึ่งเป็นพันธมิตรจากทีมระดับโลก และมีการจัดกิจกรรมพิเศษกับลูกค้า FCB ในประเทศไทย ดึงความสนใจจากกลุ่มแฟนบอลที่หลากหลาย