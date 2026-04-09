AIS Business ออกแพ็ก 5G รองรับ WFH 99 บาท/เดือน

AIS Business เดินหน้าสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนและความตึงเครียดในภูมิภาค ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในหลายภาคส่วน จึงพัฒนาโซลูชัน “Work from Anywhere” ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงขององค์กร ครอบคลุมทั้งการใช้งานแอปพลิเคชันสำคัญ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่าย 5G สำหรับการทำงานนอกสถานที่ และการเพิ่มประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ภายในบ้านหรือสำนักงาน รองรับการใช้งานที่ต่อเนื่อง ไม่สะดุด แม้ในช่วงเวลาที่ต้องการความคล่องตัวสูง
อีกทั้งยังรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันที่จำเป็นต่อการทำงาน เช่น Microsoft Office 365 และการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom นับเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการทำงานขององค์กรในปัจจุบัน ช่วยลดข้อจำกัดด้านสถานที่ และยังเพิ่มความพร้อมให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพได้จากทุกที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของภาครัฐที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินงานในรูปแบบ Work From Home (WFH) / Work From Anywhere (WFA) และขอความร่วมมือภาคเอกชนปรับใช้รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น มากยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ AIS Business ยังได้ออกแบบแพ็กเกจด้านการเชื่อมต่อสำหรับลูกค้านิติบุคคล โดยผสานศักยภาพของเครือข่ายมือถือ 5G และอินเทอร์เน็ต AIS Fibre เพื่อรองรับการทำงานที่ยืดหยุ่นอย่างเต็มประสิทธิภาพ ได้แก่
- แพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ต SME 5G Work Anywhere ราคา 99 บาทต่อเดือน รองรับการใช้งาน Microsoft Office 365 และ Zoom บนมือถือได้แบบไม่จำกัด สมัครกด *545*20*207# สำหรับลูกค้านิติบุคคล
- แพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ต SME 5G Work Anywhere ราคา 229 บาทต่อเดือน เพิ่มปริมาณอินเทอร์เน็ต 25GB พร้อมใช้งาน AIS WiFi แบบไม่จำกัด รองรับการทำงานนอกสถานที่ได้อย่างคล่องตัว สมัครกด *545*20*204# สำหรับลูกค้านิติบุคคล
- แพ็กเกจเสริม Speed BOOST ราคา 99 บาทต่อเดือน สำหรับเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต AIS Fibre ได้สูงสุด 1000/500 Mbps พร้อมปรับรูปแบบความเร็วให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน เช่น การประชุมออนไลน์ การอัปโหลดไฟล์ หรือการทำงานหลายระบบพร้อมกันสำหรับลูกค้านิติบุคคล โดยสามารถกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับผ่านทาง https://m.ais.co.th/MYHEpezVid
AIS Business ยังคงมุ่งยกระดับบทบาทจากผู้ให้บริการโครงข่าย สู่การเป็น Trusted Digital Partner ที่พร้อมสนับสนุนองค์กรไทยให้ปรับตัวสู่รูปแบบการทำงานยุคใหม่อย่างมั่นใจ และเสริมความแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงในทุกสถานการณ์