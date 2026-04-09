SECOM ชู “Hybrid Security” รับวิกฤตค่าแรงพุ่ง ติดปีก รปภ. ด้วยเทคโนโลยี

ซีคอม (SECOM) ชูโซลูชัน Hybrid Security เป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการไทยเปลี่ยนค่าใช้จ่าย OT ที่พุ่งสูง ให้กลายเป็นการลงทุนในเทคโนโลยีที่เพิ่มมูลค่าในระยะยาว มั่นใจผสานการทำงานพนักงานรักษาความปลอดภัยและเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงาน รปภ.
นายเอกรัฐ วิภาณุรัตน์ กรรมการบริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ระบุว่า ปัจจุบันธุรกิจรักษาความปลอดภัยกำลังเผชิญความท้าทายรุนแรงจากทั้งการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำต่อเนื่อง และมาตรการใหม่ที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา (OT) สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หากยังยึดโมเดล “Man-Power Only” หรือพึ่งพากำลังคนล้วน ๆ ต่อไป ธุรกิจจะแบกรับต้นทุนที่สูงเกินกำลัง และสูญเสียความสามารถแข่งขันในที่สุด
“หนึ่งในความท้าทายหลักที่ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยกำลังเผชิญ คือภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นผลจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปรับเพิ่มอัตราค่า OT สำหรับบุคลากรด้านความปลอดภัยที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายนนี้ด้วย ดังนั้น หากเรายังยึดติดกับการใช้กำลังคนเพียงอย่างเดียว (Man-Power Only) ธุรกิจจะแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นและสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในที่สุด"
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด หรือ SECOM นั้นเป็นผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานญี่ปุ่น ล่าสุดได้เข้าร่วมเสวนา “กลยุทธ์การรับมือค่าล่วงเวลา (OT)” จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย โดยเผยโซลูชัน Hybrid Security ที่ผสานกำลังคนกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อช่วยผู้ประกอบการไทยลดภาระต้นทุนที่กำลังจะเพิ่มขึ้นอย่างหนักในเดือนเมษายน 2569
นายเอกรัฐ มองว่า Hybrid Security คือ Game Changer ที่จะพลิกโฉมธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากโมเดล Labor Intensive ไปสู่ Technology-Driven โดยหัวใจสำคัญคือการผนึกความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ากับระบบ AI Analytics และเซนเซอร์ตรวจจับระดับสูง
ระบบนี้ไม่เพียงช่วยควบคุมต้นทุนให้คงที่และยั่งยืนในระยะยาว แต่ยังลดความเสี่ยงจาก “Human Error” ที่เกิดจากความเหนื่อยล้าของบุคลากร ด้วยการเฝ้าระวังอัจฉริยะตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้การระงับเหตุการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
บทบาทของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) จึงเปลี่ยนจาก “ผู้เฝ้าสังเกตการณ์” กลายเป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค” ที่ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่เหนือชั้นในยุคดิจิทัล
นายเอกรัฐ เน้นย้ำปิดท้ายว่า การนำ Hybrid Security มาใช้ไม่ได้หมายถึงการลดบทบาทของพนักงานรักษาความปลอดภัย แต่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ทำงานอย่างชาญฉลาด มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น ขณะที่องค์กรและลูกค้าสามารถจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด.