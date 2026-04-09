อาลีบาบา คลาวด์ จับมือ "ซีพี แอ็กซ์ตร้า" ชู AI ยกระดับการตลาด-สต็อกให้แม็คโคร-โลตัส

ซีพี แอ็กซ์ตร้า จับมือ อาลีบาบา คลาวด์ ลงนาม MoU เร่งทรานส์ฟอร์มองค์กรด้วย AI ปลูกฝังวัฒนธรรม “Think AI First ลุยนำโมเดล AI ด้านภาษาอย่าง Qwen และโมเดลสร้างวิดีโอ Wan มาเสริมศักยภาพให้ซีพี แอ็กซ์ตร้า ครอบคลุมทั้งการตลาด การจัดการสินค้า และการบริหารสต็อก
นายธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่ง บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ แต่คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานทุกคนสามารถใช้ AI ได้อย่างมั่นใจและนำไปประยุกต์ในงานประจำวัน
“สำหรับซีพี แอ็กซ์ตร้า AI ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี แต่เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญในทุกวันนี้ ความร่วมมือกับอาลีบาบา คลาวด์ จึงไม่ใช่เพียงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ แต่คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนใช้ AI ได้อย่างมั่นใจและนำไปประยุกต์ในงานประจำวัน การจัดตั้ง AI Task Force จะช่วยทำให้วิสัยทัศน์นี้กลายเป็นแผนงานที่ชัดเจน มีการกำกับดูแล และวัดผลได้จริง”
การจัดตั้ง AI Task Force นั้นเป็นแนวคิดน่าสนใจ เพราะบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CP AXTRA เป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีกยักษ์ใหญ่อย่างแม็คโครและโลตัส มีสาขากว่า 2,700 แห่ง มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ รวม 10 ประเทศ ขณะที่ อาลีบาบา คลาวด์ คือธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลและหน่วยงานหลักด้านปัญญาประดิษฐ์ของอาลีบาบา กรุ๊ป ซึ่งตั้งเป้าขับเคลื่อนการนำ AI มาใช้อย่างครอบคลุมทั่วองค์กร การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการดำเนินงานค้าปลีกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการนำโมเดล AI ชั้นนำของอาลีบาบา คลาวด์ อย่าง Qwen (โมเดลภาษาขนาดใหญ่) และ Wan (โมเดลสร้างวิดีโอ) มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักในการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยครอบคลุมทั้งการสร้างคอนเทนต์การตลาด การจัดการสินค้า การวางแผนคำสั่งซื้อ และการบริหารสต็อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเด่นสำคัญของความร่วมมือนี้คือ การปลูกฝังแนวคิด Think AI First ให้ฝังรากลึกในทุกระดับขององค์กร เป็นการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือหลักในการปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ
เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดตั้ง AI Task Force ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากอาลีบาบา คลาวด์ และทีมธุรกิจของซีพี แอ็กซ์ตร้า เพื่อกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ พัฒนาโซลูชัน AI เฉพาะทาง และสร้าง proof-of-concept ที่สอดคล้องกับบริบทธุรกิจค้าปลีกจริง
นางสาวชาร์ลีน สวัสดี กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย อาลีบาบา คลาวด์ กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการช่วยองค์กรไทยปลดล็อกศักยภาพ AI ให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรม
“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับซีพี แอ็กซ์ตร้า ในช่วงเวลาที่การทรานส์ฟอร์มด้วย AI กำลังเป็นปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจ องค์กรสมัยใหม่ต้องการทั้งโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการนำ AI ไปใช้ในวงกว้าง ด้วยโมเดล AI, โครงสร้างคลาวด์ และความเชี่ยวชาญจากอาลีบาบา คลาวด์ เราพร้อมสนับสนุนให้ซีพี แอ็กซ์ตร้า มีความคล่องตัวสูงและเติบโตอย่างยั่งยืน”
ในภาพใหญ่ ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงกระแสการนำ AI มาใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมค้าปลีกไทยที่กำลังเร่งตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบัน อาลีบาบา คลาวด์ เน้นนำเสนอแพลตฟอร์ม AI คู่กับการให้บริการคลาวด์ ที่เป็นธุรกิจหลักขององค์กร โดย Qwen มาจากชื่อภาษาจีน Tongyi Qianwen ที่เป็นตระกูลโมเดลด้านภาษาขนาดใหญ่ และเป็น multimodal AI models ที่พัฒนาโดยอาลีบาบา เปิดตัวในปี 2023
ก่อนหน้านี้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) อย่าง Qwen เป็นข่าวดังเมื่ออาลีบาบา คลาวด์ ในฐานะพันธมิตรเทคโนโลยีหลักของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ได้นำโซลูชัน AI และคลาวด์มาใช้อย่างเต็มรูปแบบในการแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาว Milano Cortina 2026 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โอลิมปิกที่นำเทคโนโลยี LLM มาใช้งานจริง เพื่อยกระดับทั้งประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และประสบการณ์ดิจิทัลของมหกรรมกีฬา จุดเด่นสำคัญของการใช้งาน Qwen คือระบบจัดการขนส่ง (TMS) บนคลาวด์ ช่วยเคลื่อนย้ายบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกว่า 80,000 คน ทั่วพื้นที่แข่งขันกว่า 22,000 ตารางกิโลเมตร ผ่านแอปพลิเคชันที่ให้ข้อมูลเรียลไทม์ Real-Time 360º Replay
นอกจากนี้ AI ของอาลีบาบา คลาวด์ ยังผลิตวิดีโอไฮไลต์ให้ผู้ถือลิขสิทธิ์สื่อถึง 4,198 รายการ ช่วยยกระดับการถ่ายทอดสดและการรีเพลย์มุมมองรอบทิศ
ในอีกด้าน Qwen ถูกนำมาใช้ขับเคลื่อนระบบต่าง ๆ เช่น Olympic AI Assistant, NOC AI Assistant และแชทบอทวิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน รวมถึงด้านความยั่งยืน ที่ช่วยวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานและการปล่อยคาร์บอนแบบเรียลไทม์ทั่วทุกสนามแข่งขัน พร้อมพัฒนาแชทบอทอัจฉริยะเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นต้นแบบสำหรับการจัดโอลิมปิกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต.