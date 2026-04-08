Google Chrome อัปเดต "แท็บแนวตั้ง" และ "โหมดการอ่าน"

กูเกิล (Google) ปล่อยอัปเดต 2 ฟีเจอร์ใหม่บนเบราว์เซอร์ Chrome ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบการทำงานให้ราบรื่น และช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดึงศักยภาพความโปรดักทีฟ (Productivity) ออกมาได้สูงสุด
สำหรับผู้ที่ต้องเปิดหน้าเว็บทำงานพร้อมกันหลายสิบแท็บ ปัญหาคลาสสิกที่มักพบคือแท็บจะหดสั้นจนอ่านชื่อไม่ออก Chrome ได้เพิ่มทางเลือกใหม่ให้ผู้ใช้สามารถสลับการแสดงผลแท็บมาไว้ที่ด้านข้างของหน้าต่างเบราว์เซอร์ได้แล้ว
เพียงคลิกขวาบริเวณพื้นที่ว่างบนแถบหน้าต่าง Chrome แล้วเลือกคำสั่ง “Show Tabs Vertically” (แสดงแท็บในแนวตั้ง) การย้ายแท็บมาไว้ด้านข้างจะช่วยให้คุณสามารถอ่านชื่อหน้าเว็บเพจได้เต็มประโยค และบริหารจัดการกลุ่มแท็บ (Tab groups) ได้ง่ายขึ้นแม้จะเปิดไว้เป็นจำนวนมาก เลย์เอาต์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานแบบ Multitasking โดยเฉพาะ ช่วยประหยัดเวลาและรับรองได้ว่าคุณจะไม่พลาดหรือทำแท็บสำคัญหายไปท่ามกลางดงแท็บอีกต่อไป
อีกฟีเจอร์ยอดฮิตสำหรับผู้ที่ต้องการสมาธิขั้นสุดอย่าง โหมดการอ่าน (Reading Mode) ได้รับการอัปเกรดให้ดียิ่งขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซแบบเต็มหน้าจอ ด้วยการคลิกขวาบนหน้าเว็บเพจที่กำลังเปิดอยู่ แล้วเลือก “Open in reading mode” (เปิดในโหมดการอ่าน) ระบบจะทำการล้างสิ่งรบกวนทางสายตาบนหน้าเว็บเพจออกทั้งหมด และเปลี่ยนหน้าเว็บที่ดูวุ่นวายให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือที่เน้นเฉพาะตัวอักษร มอบประสบการณ์การอ่านที่สะอาดตาและช่วยให้จดจ่อกับเนื้อหาได้อย่างเต็มที่
ผู้ใช้งานเบราว์เซอร์ Chrome สามารถลองประสบการณ์การท่องเว็บที่ตอบโจทย์ทั้งการจัดการงานที่ซับซ้อนและการอ่านที่ต้องการสมาธิได้แล้ว โดยจะทยอยอัปเดตให้ใช้งานกัน