Google สานต่อแคมเปญ 'Safer Songkran' กระตุ้นภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์คนไทย

Google ประเทศไทย ประกาศเดินหน้าแคมเปญ Safer Songkran ขยายขอบเขตการทำงานด้านความปลอดภัยออนไลน์ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทวีความซับซ้อนและมักพุ่งสูงขึ้นในช่วงเทศกาล โดยปีนี้มุ่งเน้น 3 แกน ให้ความรู้ทางดิจิทัล, อัปเกรดฟีเจอร์ความปลอดภัยบนอุปกรณ์ และส่งเสริมนวัตกรรมในประเทศ
ราฟาเอล ซิสโลว์สกี Country Manager ของ Google ประเทศไทย ย้ำว่า ท่ามกลางยุคที่ผู้คนพึ่งพาอินเทอร์เน็ต การตระหนักรู้ถึงภัยออนไลน์เป็นเรื่องสำคัญสูงสุด การร่วมมือกับทุกภาคส่วนในครั้งนี้ ตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงการพัฒนาระบบนิเวศของแอปพลิเคชันให้ปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้น (Secure by Default) เป็นการตอกย้ำพันธกิจของ Google ที่ต้องการให้คนไทยท่องโลกออนไลน์ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยอย่างแท้จริง
เปิดตัวเกม "Be Scam Ready" จำลองสถานการณ์จริงเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพ
Google จับมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี), ศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) และ True เปิดตัวเกมอินเทอร์แอคทีฟ "Be Scam Ready" ที่จะจำลองกลวิธีของมิจฉาชีพ เช่น การสร้างความตื่นตระหนก หรือการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อฝึกให้ผู้ใช้สังเกตและป้องกันตนเอง
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอาเซียนผ่านทุน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Google.org โดยมีเป้าหมายส่งมอบเครื่องมือนี้ให้คนไทยถึง 400,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งงานวิจัยระบุว่าการเล่นเกมนี้เพียง 10-15 นาที ช่วยให้ผู้ใช้สังเกตกลลวงได้ดีกว่าการดูวิดีโอทั่วไปและจดจำได้นานถึง 21 วัน
2. อัปเกรดฟีเจอร์กันสแกมบน Android และยกระดับการยืนยันตัวตนนักพัฒนาแอป ในฝั่งของดีไวซ์และแอปพลิเคชัน Google ได้นำ AI เข้ามาช่วยตรวจจับกลโกงอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
Circle to Search & Google Lens ผู้ใช้ Android สามารถกดปุ่มโฮมค้างไว้แล้ว "วง" ข้อความที่น่าสงสัย หรือแคปหน้าจอไปเปิดใน Google Lens เพื่อให้ระบบ AI ประเมินและวิเคราะห์ว่าข้อความนั้นเข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่ พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้น
Google Play Protect หลังจากเปิดตัวฟีเจอร์ป้องกันกลโกงในไทยไปเมื่อปีที่แล้ว ปัจจุบันสามารถบล็อกความพยายามในการติดตั้งแอปเสี่ยงไปแล้วกว่า 10 ล้านครั้ง จากแอปอันตรายกว่า 103,000 แอป
มาตรการใหม่ (เริ่ม ก.ย. 2569) Google จะบังคับใช้ การยืนยันนักพัฒนาแอป Android (Android Developer Verification) โดยนักพัฒนาทุกคนในไทยที่เผยแพร่แอปผ่าน Google Play และช่องทางอื่นๆ จะต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตน เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีที่แฝงตัวมาปล่อยแอปอันตราย
3. ดันเด็กไทยพัฒนานวัตกรรมต้าน Romance Sca
อีกหนึ่งรูปแบบคือการประกาศผลโครงการ Securing Digital Trust: Thailand Anti-Scam Ideathon 2026 ที่ Google ร่วมกับดีอี และตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) สนับสนุนให้นักศึกษานำ AI ของ Google (เช่น Vertex AI และ Gemini API) มาสร้างเกราะป้องกันไซเบอร์
รางวัลชนะเลิศตกเป็นของทีม ThunderPermanent จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กับผลงานแพลตฟอร์ม "Luxurer (รักชัวร์เร๊อะ?)" ซึ่งใช้ AI ตรวจจับภาษาและรูปแบบการสนทนาที่เข้าข่าย Romance Scam หรือการหลอกให้รัก โดยระบบจะแจ้งเตือนระดับความเสี่ยงให้ผู้ใช้ทราบแบบเรียลไทม์บนโซเชียลมีเดีย