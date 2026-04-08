AIS ผนึก ReelShort เปิดแพ็กซีรีส์แนวตั้ง 39 บาท/เดือน

AIS 5G ตอกย้ำผู้นำโครงข่ายอัจฉริยะ ที่ตอบโจทย์ทุกดิจิทัลไลฟ์สไตล์ เดินหน้าเชื่อมต่อทั้งโครงข่ายและคอนเทนต์เข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ พร้อมบุกเบิกประสบการณ์ซีรีส์สั้นแนวตั้งในไทย ผ่านความร่วมมือกับ ReelShort แพลตฟอร์มซีรีส์สั้นแนวตั้งระดับโลก เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล ด้วยคอนเทนต์ที่ดูง่าย จบไว และรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมเปิดตัวแพ็กเกจ “5G ReelShort” สำหรับลูกค้ารายเดือนและเติมเงิน ที่รวมสิทธิ์รับชม ReelShort แบบ VIP ดูได้ทุกเรื่อง ทุกตอน ไม่มีโฆษณาคั่น มาพร้อมเน็ต 5G ในราคาสุดคุ้มเพียง 39 บาท/เดือน จากปกติ 599 บาท/เดือน โดย ReelShort เป็นแพลตฟอร์มซีรีส์สั้นแนวตั้งที่ออกแบบมาเพื่อการรับชมผ่านมือถือโดยเฉพาะ โดดเด่นด้วยคลังคอนเทนต์มากกว่า 2,700 เรื่อง ครอบคลุมทั้งซีรีส์จีนยอดนิยม โรแมนติก ดราม่าเข้มข้น แนวประธานบริษัท และเรื่องราวหักมุมชวนติดตาม อาทิ Bound By Honor (373 ล้านวิว), True Heiress vs. Fake Queen Bee (435 ล้านวิว) และ Move Aside! I’m the Final Boss (311 ล้านวิว) พร้อมอัปเดตหนังใหม่ทุกวัน ซึ่งไม่เพียงช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงแบบ “สั้น เร็ว สนุก” ที่เหมาะกับการรับชมระหว่างเดินทาง ช่วงพัก หรือก่อนนอน แต่ยังตอกย้ำความแข็งแกร่งของ AIS ในฐานะผู้ให้บริการที่รวบรวมคอนเทนต์ซีรีส์สั้นแนวตั้งไว้ได้อย่างครบครันที่สุดในตลาดอีกด้วย
นายเลิศชัย กดทรัพย์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจโมบาย เอไอเอส กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ ReelShort ในครั้งนี้ สะท้อนแนวทางของ AIS ในการพัฒนา Digital Ecosystem ที่เชื่อมต่อทั้งโครงข่ายและคอนเทนต์เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ เราเชื่อว่าประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีในวันนี้ ไม่ใช่แค่การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพ แต่ต้องรวมถึงการเข้าถึงคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าด้วย โดย ReelShort ถือเป็นผู้นำระดับโลกในตลาดซีรีส์สั้นแนวตั้ง และมีจุดแข็งด้านคอนเทนต์สำหรับการรับชมบนมือถืออย่างชัดเจน ทั้งจากคลังซีรีส์แนวตั้งรวมกว่า 2,700 เรื่อง ที่รับชมได้ทั้งบรรยายไทยและพากย์ไทย พร้อมเพิ่มซีรีส์ใหม่ต่อเนื่องและอัปเดตหนังใหม่ทุกวัน ความร่วมมือนี้จึงช่วยให้ลูกค้า AIS เข้าถึงคอนเทนต์คุณภาพระดับโลกได้สะดวก ครบครัน ในราคาที่คุ้มค่า และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความบันเทิงแบบรวดเร็ว ดูง่าย และรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา ตอกย้ำความเป็นผู้นำดิจิทัลคอนเทนท์อย่างแท้จริง”
นาย Joey Jia ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Crazy Maple Studio หรือ ReelShort กล่าวว่า “ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในตลาดความบันเทิงบนมือถือที่โดดเด่นและมีศักยภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งการได้ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรแกร่งอย่าง AIS ช่วยให้เราสามารถนำเสนอคอนเทนต์พรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อการรับชมบนมือถือแก่ผู้บริโภคชาวไทยนับล้านคนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และประเทศไทยยังนับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของกลยุทธ์การขยายธุรกิจของ ReelShort ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย”
ความร่วมมือระหว่าง AIS และ ReelShort จึงไม่ใช่เพียงการเปิดตัวแพ็กเกจใหม่ แต่เป็นการตอกย้ำกลยุทธ์การสร้าง Ecosystem ด้านดิจิทัลคอนเทนต์ของ AIS ที่เชื่อมโยงโครงข่ายอัจฉริยะเข้ากับแพลตฟอร์มความบันเทิงระดับโลก เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งต้องการความบันเทิงที่เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวก และตอบโจทย์ทุกช่วงเวลาของชีวิต
สามารถสมัครแพ็กเกจ “5G ReelShort” เพื่อรับสิทธิ์ชม ReelShort แบบ VIP ดูได้ทุกเรื่อง ทุกตอน ไม่มีโฆษณาคั่น พร้อมเน็ต 5G ในราคาเพียง 39 บาท/เดือน ได้แล้ววันนี้! โดยเปิดให้สมัครได้ทั้งลูกค้าระบบรายเดือนและเติมเงิน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment/streaming-app/reelshort เพื่อเริ่มต้นประสบการณ์ซีรีส์สั้นแนวตั้งคุณภาพระดับโลกได้อย่างคุ้มค่าในแพ็กเดียว