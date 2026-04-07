วิเคราะห์คำขู่ "อิหร่าน" เล็งทำลายศูนย์ข้อมูล AI สตาร์เกต 30,000 ล้านดอลล์ใน UAE

วิเคราะห์กรณีอิหร่าน ปล่อยวิดีโอขู่ทำลายล้างทำลายศูนย์ข้อมูล AI สตาร์เกต มูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีการโชว์ภาพถ่ายดาวเทียมซูมจาก Google Maps ไปยังพื้นที่ว่างเปล่าในทะเลทรายอาบูดาบี พร้อมบอกว่าไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นจากสายตาของ IRGC แม้จะถูก Google ปิดบังไว้ ก่อนสลับมาแสดงภาพจำลองของศูนย์ข้อมูล Stargate แบบชัดเจนในโหมดกลางคืน
โครงการ Stargate นั้นเป็นคลัสเตอร์ AI ขนาดยักษ์มูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์ ที่จะมีกำลังประมวลผลสูงถึง 1 กิกะวัตต์ โดยมีบริษัทชั้นนำอย่าง OpenAI, Nvidia, Oracle, SoftBank และ G42 เข้าร่วม โดยข้อตกลงโครงการ Stargate เกิดขึ้นในช่วงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2025 และถูกยกย่องว่าเป็นก้าวสำคัญในการครองความเป็นผู้นำด้าน AI ของสหรัฐฯ
ที่ผ่านมา โดรนอิหร่านเคยโจมตีศูนย์ข้อมูล Amazon Web Services สองแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาห์เรนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2026 ถือเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ไฮเปอร์สเกลของบริษัทอเมริกันครั้งแรกที่ได้รับการยืนยัน ท่ามกลางความขัดแย้งครั้งนี้ที่ทำให้ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดกั้น ส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันและสินค้าทั่วโลก
ในวิดีโอ อิหร่านยังออกชื่อบริษัทเทคโนโลยีอเมริกันชั้นนำอีกมากมาย เช่น Apple, Google, Microsoft, Intel, Tesla และ Boeing ว่าเป็นเป้าหมายโจมตี โดยเรียกร้องให้พนักงานอพยพออกจากสำนักงานในภูมิภาคทันที
***ไทม์ไลน์อิหร่านขู่ทำลายศูนย์ข้อมูล AI
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) ได้เผยแพร่วิดีโอเตือนเมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา โดยระบุว่าอินฟราสตรักเจอร์ของสหรัฐฯ และอิสราเอลในตะวันออกกลางอาจเผชิญกับการทำลายล้างครั้งใหญ่ โดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์สตาร์เกต (Stargate) มูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์ที่กำลังจะสร้างในอาบูดาบี ซึ่งถูกระบุว่าเป็นเป้าหมายสำคัญ
วิดีโอนี้ถูกส่งมาหลังจากที่ IRGC เคยออกคำขู่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2026 ผ่านช่องทาง Telegram และสำนักข่าว Tasnim โดยประกาศว่าจะถือบริษัทเทคโนโลยีอเมริกัน 18 แห่งเป็น “เป้าหมายที่ชอบด้วยกฎหมาย” เพื่อตอบโต้การโจมตีและการลอบสังหารผู้นำอิหร่านโดยสหรัฐฯ และอิสราเอล
บริษัทที่ถูกระบุชื่อ ได้แก่ Apple, Google, Microsoft, Nvidia, Meta, Intel, IBM, Oracle, Cisco, HP, Dell, Palantir, Tesla, Boeing และอื่น ๆ ซึ่ง IRGC กล่าวหาว่าบริษัทเหล่านี้ โดยเฉพาะผู้ให้บริการ ICT, AI และคลาวด์ ช่วยเหลือในการวางแผนและติดตามเป้าหมายทางทหารผ่านเทคโนโลยีที่มีในมือ
Brigadier General Ebrahim Zolfaghari โฆษก IRGC กล่าวในวิดีโอว่า "หากสหรัฐฯ ดำเนินการตามคำขู่ต่อโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่าน เราจะตอบโต้ทันที” โดยระบุว่าทุกโรงไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ “ระบอบไซออนิสต์” รวมถึงบริษัทที่คล้ายกันในภูมิภาคที่มีผู้ถือหุ้นชาวอเมริกัน จะถูกทำลายสิ้นซาก
หลังจากคำพูดเตือนภัย วิดีโอได้ตัดภาพไปยังภาพถ่ายดาวเทียมที่เริ่มจากมุมมองโลกจากอวกาศ แล้วซูมเข้าสู่อาบูดาบีด้วย Google Maps โดยโฟกัสไปที่พื้นที่ทะเลทรายใกล้ชายฝั่งที่ดูว่างเปล่าในตอนแรก ตามด้วยข้อความบนหน้าจอว่า “ไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นจากสายตาของเรา แม้จะถูก Google ปิดบังไว้” จากนั้นภาพก็สลับไปเป็นโหมดมองเห็นกลางคืนจำลอง แสดงเค้าโครงเต็มรูปแบบของศูนย์ข้อมูล AI สตาร์เกตอย่างชัดเจน
โครงการสตาร์เกต เป็นคลัสเตอร์คอมพิวติ้ง AI ขนาดยักษ์ที่วางแผนจะขยายกำลังการประมวลผลถึง 1 กิกะวัตต์เมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ โดยจะพัฒนาเป็นขั้นตอน เริ่มจากเฟสแรกขนาด 200 เมกะวัตต์ในปี 2026 และขยายไปสู่ระดับเต็ม 1 กิกะวัตต์ มูลค่าการลงทุนโดยประมาณอยู่ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์
บริษัทเทคโนโลยีและนักลงทุนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ OpenAI, Nvidia, Cisco, Oracle, SoftBank จากญี่ปุ่น และบริษัท AI ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่าง G42 โครงการนี้ถูกนำเสนอในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามขยายโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ออกไปนอกสหรัฐฯ โดยข้อตกลงโครงการได้รับการประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม 2025 ในระหว่างการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ตามข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ถือเป็นการติดตั้งศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดนอกสหรัฐฯ
คำขู่ระบุว่าจะเริ่มโจมตีสำนักงานและโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทเหล่านี้ในตะวันออกกลาง ตั้งแต่เวลา 20:00 น. ของวันที่ 1 เมษายน ตามเวลาเตหะราน โดย IRGC เรียกร้องให้พนักงานของบริษัทเหล่านี้อพยพออกจากสถานที่ทำงานทันทีเพื่อรักษาชีวิต และเตือนพลเรือนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ภายในรัศมี 1 กิโลเมตรจากสถานที่เหล่านั้น อย่างไรก็ตามจนถึงวันที่ 7 เมษายน 2026 ยังไม่มีรายงานการโจมตีทางกายภาพครั้งใหญ่ที่ยืนยันได้ต่อสำนักงานหรือศูนย์ข้อมูลของบริษัทเหล่านี้โดยตรง นอกจากการโจมตีศูนย์ข้อมูลของ AWS ก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนมีนาคม
***หากศูนย์ข้อมูลถูกทำลายจริงจะเกิดอะไรขึ้น?
หาก IRGC ลงมือโจมตี Stargate หรือศูนย์ข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเทคโนโลยีอเมริกันในภูมิภาค อาจจะส่งผลกระทบรุนแรงหลายระดับ เช่น ผลกระทบทางเทคนิคและบริการดิจิทัล โดยศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่อย่าง Stargate อาจเก็บฮาร์ดแวร์ AI จำนวนมหาศาล การถูกทำลายย่อมจะทำให้การฝึกฝนโมเดล AI การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ และบริการคลาวด์ของ OpenAI, Microsoft, Google, Nvidia มีโอกาสล่มหรือชะงักงันในระดับภูมิภาคและอาจลามไปทั่วโลก เนื่องจากหลายบริการใช้ระบบสำรองข้ามภูมิภาค
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตามมาอาจไม่ได้มีแค่ความเสียหายทางตรงตามมูลค่าศูนย์ข้อมูล แต่อาจอยู่ในรูปหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่าง Nvidia, Microsoft, OpenAI (ผ่าน Microsoft) และ Oracle ที่จะผันผวนหนัก ขณะเดียวกัน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ในตะวันออกกลางซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอาจหยุดชะงักหรือถูกยกเลิก บริษัทเทคโนโลยีอาจต้องย้ายหรือกระจายศูนย์ข้อมูลไปยังพื้นที่ปลอดภัยกว่า
ในส่วนผลกระทบต่อผู้ใช้และธุรกิจ ทั้งบริการธนาคารออนไลน์ การชำระเงิน ระบบธุรกิจคลาวด์ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ในภูมิภาคอ่าวและที่เชื่อมโยงกัน มีโอกาสที่จะล่มเป็นวงกว้าง คล้ายกับที่เกิดขึ้นหลังการโจมตี AWS ก่อนหน้า ซึ่งทำให้ระบบสำรองล้มเหลวและบริการดับขัดข้อง
หากศูนย์ข้อมูลถูกทำลาย ความขัดแย้งนี้อาจจะขยายจากสงครามทางทหารสู่ “สงครามโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล” เพิ่มเติมจากช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถูกปิดกั้นอยู่แล้ว แต่จะถึงคิวที่เส้นทางดิจิทัลโลกยิ่งตึงเครียดมากขึ้น ซึ่งอาจกระตุ้นให้สหรัฐฯ ส่งทหารเพิ่มหรือตอบโต้ด้วยการโจมตีทางไซเบอร์/ทางอากาศรุนแรงขึ้นก็ได้
ที่สุดแล้ว คำขู่ของ IRGC ถูกมองว่ายังอยู่ในขั้น “ขู่ตอบโต้” เพื่อกดดันสหรัฐฯ ไม่ให้โจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่าน แต่ด้วยประวัติการโจมตี AWS และการแสดงภาพดาวเทียม Stargate อย่างละเอียด ความเสี่ยงที่ศูนย์ข้อมูลจะถูกทำลายจึงมีอยู่จริงและอาจเกิดขึ้นได้หากความขัดแย้งบานปลาย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก แปลว่าทุกคนควรติดตามข่าวจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออย่างใกล้ชิด ว่าจะมีการโจมตีเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะการโจมตีเพียงครั้งเดียวอาจจุดชนวนผลกระทบลูกโซ่ที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจดิจิทัลและสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ได้.