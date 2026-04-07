กสทช. - APT จัดประชุมเตรียมงาน PP-26 วันที่ 30 มี.ค. - 2 เม.ย.69

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Telecommunity : APT) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 3 สำหรับการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม ค.ศ. 2026 (The 3rd Meeting of the APT Preparatory Group for PP26 : APT PP26-3) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2569 ณ โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok
ในพิธีเปิดการประชุมฯ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก APT กว่า 290 คน จาก 26 ประเทศ เข้าร่วมทั้งในรูปแบบ On-site และ Online อาทิ สาธารณรัฐอัฟกานิสถาน เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ราชอาณาจักรภูฏาน บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฟิจิ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐคิริบาตี สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สหพันธรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประเทศนิวซีแลนด์ สาธารณรัฐปาเลา รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี รัฐเอกราชซามัว สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมศรีลังกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งนี้ Dr. Masanori Kondo เลขาธิการ APT พร้อมด้วย Ms. Zhu Keer ประธานการประชุม APT PP26-3 ได้ให้เกียรติกล่าวถึงความสำคัญของการประชุมฯ ในครั้งนี้
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมฯ โดยเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในภูมิทัศน์ด้านโทรคมนาคมและ ICT ซึ่งทำให้หน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องยกระดับความพร้อมในการรองรับพัฒนาการที่รวดเร็วของภาคดิจิทัล ทั้งยังชี้ให้เห็นว่าประเทศสมาชิกจำเป็นต้องร่วมกันกำหนดลำดับความสำคัญสำหรับวาระการดำเนินงานของ ITU ในช่วง 4 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะประเด็นสำคัญ อาทิ การเชื่อมต่อที่ทั่วถึง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และกิจการอวกาศ ถ้อยแถลงดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในการผลักดันการพัฒนาโทรคมนาคมและ ICT ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อประชาคมโลก ตลอดจนสนับสนุนบทบาทของ ITUในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
การประชุมเตรียมการระดับภูมิภาคในครั้งนี้ เป็นเวทีที่ประเทศไทยได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมอย่างกว้างขวางในหลายประเด็น ร่วมกับประเทศสมาชิก APT รวมถึงสมาชิกสมทบ และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ โดยการประชุมได้พิจารณาเอกสารข้อเสนอที่สืบเนื่องจากการประชุม APT PP26-2 ในประเด็นการจัดทำข้อมติใหม่ การปรับแก้ไขข้อมติเดิมด้านกฎระเบียบ และบทบาทหน้าที่ของ ITU ที่ประเทศสมาชิกประสงค์จะผลักดันและกำหนดเป็นท่าทีของภูมิภาคเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอร่วมของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (APT Common Proposals - ACPs) ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม PP-26 ระหว่างวันที่ 9 - 27 พฤศจิกายน 2569 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์
การประชุมฯ ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการพิจารณาเอกสารข้อเสนอร่วมกับประเทศสมาชิก APT ภายใต้ประเด็นข้อมติต่าง ๆ ด้านพัฒนาโทรคมนาคมของ ITU เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของประเทศไทยในยุคดิจิทัล รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมการประชุม PP-26 อย่างมีประสิทธิภาพของประเทศไทยต่อไป