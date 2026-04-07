AIS เชื่อมความสุขรับสงกรานต์ เสริมแกร่งโครงข่ายเน็ตบ้าน - มือถือ และจุดเล่นน้ำสำคัญทั่วประเทศ

AIS เดินหน้ายกระดับโครงข่ายพื้นฐานดิจิทัลอัจฉริยะ เตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 เสริมศักยภาพทั้งเครือข่ายมือถือและเน็ตบ้าน เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างราบรื่นตลอดวันหยุดยาว พร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นโครงข่ายที่พร้อม เชื่อมความสุขทุกเทศกาล ให้คนไทยไม่ว่าจะใช้เวลาอยู่บ้าน เดินทางท่องเที่ยว หรือร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
โดยคาดว่าปีนี้คนไทยจำนวนมากยังคงใช้เวลาอยู่บ้านกับครอบครัวมากขึ้น ส่งผลให้การใช้งานเน็ตบ้านเพื่อความบันเทิงและการติดต่อสื่อสารเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันยังมีการเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว และร่วมกิจกรรมเล่นน้ำในหลายพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ ทำให้ความต้องการใช้งานเครือข่ายมือถือเพิ่มขึ้นเช่นกัน
AIS จึงวางแผนเสริมความพร้อมโครงข่ายอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งการใช้งานในบ้านและนอกบ้าน ตั้งแต่พื้นที่อยู่อาศัย แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางเดินทาง ไปจนถึงจุดจัดกิจกรรมสงกรานต์สำคัญทั่วประเทศ โดยนำ AI และ Autonomous Network Monitoring มาช่วยวิเคราะห์และดูแลประสิทธิภาพการใช้งานแบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะเดียวกันยังเสริมความพร้อมเครือข่ายมือถือในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการใช้งานหนาแน่นเป็นพิเศษ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ งานสงกรานต์สยาม 2569 สยามสแควร์, งาน S2O Songkran Music Festival, งานสงกรานต์ข้าวสาร, งานสงกรานต์สีลม, งานสงกรานต์สนามหลวง, เชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, ชลบุรี, พระนครศรีอยุธยา, นครปฐม, สมุทรสาคร, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต และ สงขลา เป็นต้น
นายกิตติ งามเจตนรมย์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี เอไอเอส กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีทั้งการเดินทาง การท่องเที่ยว และการร่วมกิจกรรมขนาดใหญ่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ AIS ได้เตรียมความพร้อมเครือข่ายมือถืออย่างเต็มที่ เพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งการสื่อสาร การแชร์ภาพและวิดีโอแบบเรียลไทม์ รวมถึงการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ
"เราได้นำ AI และระบบ Autonomous Network Monitoring เข้ามาช่วยวิเคราะห์และบริหารจัดการโครงข่ายอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้าใช้งานเครือข่ายมือถือได้อย่างมั่นใจ ราบรื่น และมีคุณภาพในทุกพื้นที่สำคัญตลอดช่วงเทศกาล”
ขณะที่ในส่วนของเน็ตบ้าน AIS 3BB FIBRE3 ได้เตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานที่บ้านซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะจากกลุ่มครอบครัวที่เลือกพักผ่อนอยู่บ้าน รับชมสตรีมมิงผ่าน AIS PLAY เล่นเกม ทำงาน หรือพูดคุยกับคนในครอบครัวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วงวันหยุดยาว
นายยอดชาย อัศวธงชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจบรอดแบนด์ เอไอเอส กล่าวว่า สงกรานต์ปีนี้ AIS มองว่าเน็ตบ้านยังคงมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่หลายครอบครัวเลือกใช้เวลาอยู่บ้านร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการรับชมความบันเทิงออนไลน์ การติดต่อสื่อสาร หรือการใช้งานดิจิทัลภายในครัวเรือน เราจึงได้เตรียมความพร้อมโครงข่ายบรอดแบนด์อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ลูกค้า AIS 3BB FIBRE3 ใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านได้อย่างเสถียร รวดเร็ว และต่อเนื่อง สร้างความอุ่นใจตลอดช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้
AIS ยังคงมุ่งมั่นดูแลคุณภาพโครงข่ายอย่างครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนสามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะใช้เวลาอยู่บ้าน เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือออกไปร่วมสนุกกับเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมทุกความสุขของคนไทยให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องตลอดเทศกาล