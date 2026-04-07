ไทยคม คว้าสิทธิให้บริการ ‘Amazon Leo’ ในไทย

ไทยคม ประกาศความร่วมมือ "Amazon Leo" คว้าสิทธิ์ให้บริการรเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ พร้อมสิทธิการอนุญาตใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมในประเทศไทย ผ่านบริษัทย่อย ทีซี 142
นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทยคม กล่าวว่า เทคโนโลยีดาวเทียม LEO คือหนึ่งในโซลูชันด้านการสื่อสารที่ทันสมัยที่สุดในยุคปัจจุบัน และเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
“ไทยคม มีความพร้อมที่จะผสานโครงข่ายดาวเทียม LEO เข้ากับโครงสร้างบริการ เพื่อรองรับความต้องการด้านการสื่อสารที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ”
คริส เวเบอร์ รองประธานฝ่ายธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของ Amazon Leo กล่าวเสริมว่า กลุ่มดาวเทียม LEO ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูงในพื้นที่ที่โครงสร้างพื้นฐานเข้าไม่ถึง สร้างโอกาสใในการติดต่อสื่อสารให้กับชุมชนและภาคธุรกิจทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่การสื่อสารที่น่าเชื่อถือยังเข้าไม่ถึง
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ โดยไทยคมตั้งเป้าเจาะกลุ่มลูกค้าทั้งระดับบุคคล ชุมชน และภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลที่โครงข่ายอินเทอร์เน็ตภาคพื้นดินเดิมยังเข้าไม่ถึง เพื่อทลายข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และรองรับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เพิ่มมากขึ้น
เทคโนโลยีของ Amazon Leo อาศัยการทำงานของกลุ่มดาวเทียมหลายพันดวงในวงโคจร LEO เชื่อมต่อกับโครงข่ายภาคพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟเบอร์ หรือจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆ ผ่านอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ ที่ได้รับการออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงและขนาดกะทัดรัด
โดยมีแผนที่จะเปิดตัวด้วยกัน 3 รุ่น ทั้ง Leo Nano รุ่นเริ่มต้น ขนาดเล็กกะทัดรัด Leo Pro รุ่นมาตรฐานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและองค์กร และ Leo Ultra รุ่นท็อปสุด ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณระดับสูงสุด
สำหรับ โครงการ Amazon Leo เริ่มปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรครั้งแรกในเดือนเมษายน 2568 ต่อเนื่องไปแล้ว 9 ครั้ง ส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรไปแล้วกว่า 200 ดวง ปัจจุบัน Amazon ยังคงเร่งเดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิต การประมวลผล และอัตราการปล่อยดาวเทียมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ