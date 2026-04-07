หัวเว่ย คลาวด์ พา "ฮิวแมนิก้า" ขึ้นคลาวด์เนทีฟ รับศึก HR โตทั่วภูมิภาค เพิ่มความเร็วขยายระบบไอที 5 เท่า

เจาะดีลย้ายระบบ HR และ ERP ขึ้นสู่หัวเว่ย คลาวด์ เสริมรากฐานดิจิทัลของฮิวแมนิก้าด้วยสถาปัตยกรรมคลาวด์เนทีฟ ชี้ทำให้เปิดให้บริการใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการลูกค้าองค์กรทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นางสาวเซลีน เฉา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวเว่ย คลาวด์ ประเทศไทย กล่าวว่าด้วย Availability Zones ถึง 3 แห่ง หัวเว่ย คลาวด์จึงกลายเป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายแรกในประเทศไทยที่ช่วยให้ฮิวแมนิก้ากระจายเวิร์กโหลดข้ามหลายโซน สร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมใช้งานระดับสูงสุด
“ความร่วมมือของเรากับฮิวแมนิก้าสะท้อนให้เห็นว่า นวัตกรรมคลาวด์สามารถช่วยให้องค์กรปรับโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเร่งการเติบโตทางธุรกิจได้”
หัวเว่ย คลาวด์ หรือ Huawei Cloud นั้นเดินหน้าสนับสนุนการทรานส์ฟอร์มดิจิทัลของฮิวแมนิก้า หรือ Humanica) ผู้ให้บริการโซลูชันด้านทรัพยากรบุคคล (HR) และระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) แบบครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย ด้วยการส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่มั่นคง เชื่อถือได้ และพร้อมรองรับการขยายตัวในระดับภูมิภาค ช่วยยกระดับประสิทธิภาพระบบ เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน และเสริมความน่าเชื่อถือของบริการให้กับองค์กรลูกค้าทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การย้ายระบบ HR และ ERP ขึ้นสู่แพลตฟอร์มหัวเว่ย คลาวด์ ช่วยเสริมรากฐานดิจิทัลของฮิวแมนิก้าด้วยสถาปัตยกรรมคลาวด์เนทีฟ (Cloud-native) ซึ่งทำให้สามารถเปิดให้บริการใหม่ได้รวดเร็วขึ้น และตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของลูกค้าองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฮิวแมนิก้า ซึ่งผสานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีบริหารจัดการทุนมนุษย์ระดับโลกที่พัฒนาขึ้นเอง กับบริการรับจ้างบริหารจัดการเงินเดือนแบบครบวงจร (Payroll Outsourcing) ช่วยให้องค์กรต่างๆ จัดการงานทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงต้องการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ยืดหยุ่นและทนทาน (more flexible and resilient) มากขึ้น เพื่อรองรับปริมาณงานที่พุ่งสูงและความผันผวนของตลาด
เดิมที ความสำเร็จในช่วงแรกของฮิวแมนิก้าอาศัยระบบ colocation แบบดั้งเดิมและสถาปัตยกรรมแบบ monolithic แต่การขยายธุรกิจสู่วงกว้างในระดับภูมิภาค ทำให้บริษัทต้องก้าวข้ามข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์เก่า ทั้งเรื่องระยะเวลาการติดตั้งและการตั้งค่าระบบแบบ manual การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้จึงสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของฮิวแมนิก้าในการสร้างความคล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพ และตอกย้ำตำแหน่งผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคล (HR Technology) ในภูมิภาค
ด้วยความร่วมมือกับหัวเว่ย คลาวด์ ฮิวแมนิก้าสามารถย้ายสู่สภาพแวดล้อมคลาวด์สมัยใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อความคล่องตัว เสถียรภาพ และ scalability โดยหัวเว่ย คลาวด์ ถือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายแรกในประเทศไทยที่มีโซนให้บริการหรือ Availability Zones (AZ) ถึง 3 แห่ง พร้อมกลไกการสำรองระบบขั้นสูงที่รับประกันความพร้อมใช้งานระดับสูงและการให้บริการต่อเนื่องไม่สะดุด ทีมงานของฮิวแมนิก้าสามารถกระจายเวิร์กโหลดข้ามหลายโซน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นสูงสุดและเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์
บนพื้นฐานนี้ ทีมวิศวกรรมของฮิวแมนิก้าได้นำเทคโนโลยีคลาวด์เนทีฟมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการจัดการคอนเทนเนอร์ การพัฒนาและปรับใช้ระบบอัตโนมัติด้วยการจัดการคอนเทนเนอร์และการปรับใช้แบบอัตโนมัติ (Container Orchestration and Automated Deployment) ตลอดจนแพลตฟอร์มการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์แบบบูรณาการ การมอนิเตอร์และสังเกตการณ์ระบบแบบครบวงจร (Integrated Monitoring and Observability Platform) ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการดำเนินงานและเร่งเวลาในการส่งมอบบริการได้อย่างมีนัยสำคัญ ทีมวิศวกรจึงสามารถโฟกัสทรัพยากรไปที่การพัฒนาฟีเจอร์ HR รุ่นใหม่และขยายบริการเชิงกลยุทธ์ในระดับภูมิภาคได้เต็มที่
ปัจจุบัน หัวเว่ย คลาวด์ นำเสนอโซลูชันคลาวด์ที่ครอบคลุมสำหรับเวิร์กโหลดระดับองค์กร ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานพื้นฐาน ความสามารถในการพัฒนาแบบคลาวด์เนทีฟ สถาปัตยกรรมไฮบริดคลาวด์ ไปจนถึงบริการความปลอดภัยขั้นสูง ด้วยการออกแบบแบบรวมศูนย์ องค์กรสามารถเชื่อมต่อระหว่าง public cloud และ private cloud ได้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกันก็บริหารจัดการข้อมูลภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมาพร้อมฐานข้อมูลที่แข็งแกร่ง เช่น RDS for SQL Server ซึ่งมีเครื่องมืออัจฉริยะสำหรับการสำรองข้อมูล การกู้คืน การเพิ่มประสิทธิภาพ และการติดตามทรัพยากร พร้อมบริการความปลอดภัยครบวงจร อาทิ Identity and Access Management (IAM), Network Address Translation (NAT) Gateway และ Security Groups โดยสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลมากกว่า 130 รายการ
นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฮิวแมนิก้า กล่าวว่า ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้หัวเว่ย คลาวด์ เป็นรากฐาน ฮิวแมนิก้าสามารถยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างเห็นผลชัดเจน โดยเพิ่มความเร็วในการขยายทรัพยากรด้านไอทีได้ถึง 5 เท่า และลดเวลาการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมระบบจากหลายสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่นาที ด้วยการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานแบบอัตโนมัติ บริษัทจึงสามารถเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น รองรับลูกค้าองค์กรรายใหม่ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และเสริมความสามารถในการแข่งขันในตลาดเทคโนโลยี HR อย่างแข็งแกร่ง
“ด้วยโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์เนทีฟของหัวเว่ย คลาวด์ (Huawei Cloud’s cloud-native infrastructure) ควบคู่กับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ เราสามารถเร่งพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้า และสนับสนุนองค์กรต่างๆ ในการทรานส์ฟอร์มดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง”.