Canva เปิดเสรีเรียนฟรีบน Thai MOOC จัดเนื้อหาการสอนให้ทุกคนไม่จำกัดเวลา-ไร้ค่าลิขสิทธิ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ก้าวสำคัญสู่การศึกษาดิจิทัลยุคใหม่ กระทรวง อว. จับมือ Canva เปิด “Canva for Campus” ยกระดับทักษะสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยไทย ปูทาง Canva เปิดเสรีเรียนฟรีตลอดชีพ จัดเนื้อหาการสอนบน Thai MOOC ให้ทุกคนแบบไม่จำกัดเวลา-ไม่มีค่าลิขสิทธิ์

ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี กล่าวถึงการที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับบริษัท Canva Pty Ltd. แพลตฟอร์มออกแบบกราฟิกระดับโลกจากออสเตรเลีย ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เปิดตัวโครงการ “Canva for Campus” อย่างเป็นทางการ ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

“ความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการผสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์ Canva จะช่วยยกระดับทักษะการออกแบบ การสื่อสาร และนวัตกรรมให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของกระทรวง อว. ทำให้การสร้างเนื้อหาและพัฒนาไอเดียเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

การลงนามครั้งนี้เกิดขึ้น ณ กระทรวง อว. โดยมี ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายภัคพล ตั้งตงฉิน ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ Canva เป็นผู้แทนลงนาม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ บริษัท Canva Pty Ltd. แพลตฟอร์มออกแบบกราฟิกระดับโลก ได้ร่วมลงนามใน บันทึกความเข้าใจ (MOU)  โครงการ Canva for Campus เพื่อผนึกกำลังส่งเสริมทักษะดิจิทัลและการสร้างสรรค์นวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยมี ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นายภัคพล ตั้งตงฉิน ผู้จัดการประจำประเทศไทย ของ Canva ร่วมลงนาม ณ กระทรวง อว. กรุงเทพฯ
ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งแก้ปัญหาช่องว่างการเข้าถึงเครื่องมือสร้างสรรค์ ในยุคที่ทักษะการออกแบบและการสื่อสารด้วยภาพกลายเป็น “อาวุธสำคัญ” ในการแข่งขันตลาดแรงงานโลก โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือมีทรัพยากรจำกัด ไม่ใช่เพียงการมอบสิทธิ์ใช้งาน แต่เป็นการสร้างระบบนิเวศที่ช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเท่าเทียมและต่อเนื่อง

โครงการนี้มีระยะเวลา 3 ปี โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันขับเคลื่อน 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. Canva Student Ambassador & Creator Program การพัฒนานักศึกษาให้เป็นตัวแทนสร้างสรรค์ระดับประเทศ สร้างเครือข่าย Creator รุ่นใหม่ที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน

2. กรอบนโยบายระดับชาติ โดยสำรวจความต้องการจริงจากสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจัดทำแนวทางการนำ Canva ไปใช้อย่างเป็นระบบทั่วประเทศ 3. สนับสนุนมหาวิทยาลัยที่ขาดโอกาส มอบการสนับสนุนพิเศษให้สถาบันในพื้นที่ห่างไกล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านเครื่องมือดิจิทัล


4. ฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเสริมศักยภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้สามารถบูรณาการ Canva เข้ากับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 5. เผยแพร่คอร์สเรียนรู้ Canva แบบ Royalty-free ไม่จำกัดระยะเวลา ผ่านแพลตฟอร์ม Thai MOOC ให้ผู้เรียนทั่วประเทศเข้าถึงได้ฟรี

ด้านนายภัคพล ตั้งตงฉิน กล่าวว่าโครงการนี้ต่อยอดจากความสำเร็จของ “Canva for Education” ที่ Canva ได้มอบสิทธิ์ใช้งานฟรีให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในระดับพื้นฐานกว่า 6 ล้านคน ผ่านความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

“โครงการ Canva for Campus สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Canva ในการทำงานร่วมกับภาคการศึกษาไทยในทุกระดับ เราไม่ใช่แค่ให้เครื่องมือ แต่ต้องการให้ทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังขาดโอกาส ได้เข้าถึงทรัพยากรที่ช่วยต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ได้จริง ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใน DNA ของ Canva ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง”

ด้วย “Canva for Campus” มหาวิทยาลัยไทยจะได้รับเครื่องมือระดับโลกที่ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาพ การออกแบบ และการใช้เทคโนโลยีสำหรับโลกการทำงานยุคใหม่ พร้อมลดช่องว่างดิจิทัลระหว่างสถาบันชั้นนำกับสถาบันในภูมิภาค ผลลัพธ์ที่คาดหวังคือกำลังคนคุณภาพสูง สถาบันอุดมศึกษาที่แข็งแกร่ง และประเทศไทยที่พร้อมแข่งขันบนเวทีโลกด้วยความสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน.

Canva เปิดเสรีเรียนฟรีบน Thai MOOC จัดเนื้อหาการสอนให้ทุกคนไม่จำกัดเวลา-ไร้ค่าลิขสิทธิ์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ บริษัท Canva Pty Ltd. แพลตฟอร์มออกแบบกราฟิกระดับโลก ได้ร่วมลงนามใน บันทึกความเข้าใจ (MOU) 
Canva เปิดเสรีเรียนฟรีบน Thai MOOC จัดเนื้อหาการสอนให้ทุกคนไม่จำกัดเวลา-ไร้ค่าลิขสิทธิ์