Canva เปิดเสรีเรียนฟรีบน Thai MOOC จัดเนื้อหาการสอนให้ทุกคนไม่จำกัดเวลา-ไร้ค่าลิขสิทธิ์

ก้าวสำคัญสู่การศึกษาดิจิทัลยุคใหม่ กระทรวง อว. จับมือ Canva เปิด “Canva for Campus” ยกระดับทักษะสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยไทย ปูทาง Canva เปิดเสรีเรียนฟรีตลอดชีพ จัดเนื้อหาการสอนบน Thai MOOC ให้ทุกคนแบบไม่จำกัดเวลา-ไม่มีค่าลิขสิทธิ์
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี กล่าวถึงการที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับบริษัท Canva Pty Ltd. แพลตฟอร์มออกแบบกราฟิกระดับโลกจากออสเตรเลีย ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เปิดตัวโครงการ “Canva for Campus” อย่างเป็นทางการ ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
“ความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการผสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์ Canva จะช่วยยกระดับทักษะการออกแบบ การสื่อสาร และนวัตกรรมให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของกระทรวง อว. ทำให้การสร้างเนื้อหาและพัฒนาไอเดียเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”
การลงนามครั้งนี้เกิดขึ้น ณ กระทรวง อว. โดยมี ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายภัคพล ตั้งตงฉิน ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ Canva เป็นผู้แทนลงนาม
ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งแก้ปัญหาช่องว่างการเข้าถึงเครื่องมือสร้างสรรค์ ในยุคที่ทักษะการออกแบบและการสื่อสารด้วยภาพกลายเป็น “อาวุธสำคัญ” ในการแข่งขันตลาดแรงงานโลก โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือมีทรัพยากรจำกัด ไม่ใช่เพียงการมอบสิทธิ์ใช้งาน แต่เป็นการสร้างระบบนิเวศที่ช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเท่าเทียมและต่อเนื่อง
โครงการนี้มีระยะเวลา 3 ปี โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันขับเคลื่อน 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. Canva Student Ambassador & Creator Program การพัฒนานักศึกษาให้เป็นตัวแทนสร้างสรรค์ระดับประเทศ สร้างเครือข่าย Creator รุ่นใหม่ที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน
2. กรอบนโยบายระดับชาติ โดยสำรวจความต้องการจริงจากสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจัดทำแนวทางการนำ Canva ไปใช้อย่างเป็นระบบทั่วประเทศ 3. สนับสนุนมหาวิทยาลัยที่ขาดโอกาส มอบการสนับสนุนพิเศษให้สถาบันในพื้นที่ห่างไกล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านเครื่องมือดิจิทัล
4. ฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเสริมศักยภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้สามารถบูรณาการ Canva เข้ากับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 5. เผยแพร่คอร์สเรียนรู้ Canva แบบ Royalty-free ไม่จำกัดระยะเวลา ผ่านแพลตฟอร์ม Thai MOOC ให้ผู้เรียนทั่วประเทศเข้าถึงได้ฟรี
ด้านนายภัคพล ตั้งตงฉิน กล่าวว่าโครงการนี้ต่อยอดจากความสำเร็จของ “Canva for Education” ที่ Canva ได้มอบสิทธิ์ใช้งานฟรีให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในระดับพื้นฐานกว่า 6 ล้านคน ผ่านความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
“โครงการ Canva for Campus สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Canva ในการทำงานร่วมกับภาคการศึกษาไทยในทุกระดับ เราไม่ใช่แค่ให้เครื่องมือ แต่ต้องการให้ทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังขาดโอกาส ได้เข้าถึงทรัพยากรที่ช่วยต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ได้จริง ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใน DNA ของ Canva ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง”
ด้วย “Canva for Campus” มหาวิทยาลัยไทยจะได้รับเครื่องมือระดับโลกที่ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาพ การออกแบบ และการใช้เทคโนโลยีสำหรับโลกการทำงานยุคใหม่ พร้อมลดช่องว่างดิจิทัลระหว่างสถาบันชั้นนำกับสถาบันในภูมิภาค ผลลัพธ์ที่คาดหวังคือกำลังคนคุณภาพสูง สถาบันอุดมศึกษาที่แข็งแกร่ง และประเทศไทยที่พร้อมแข่งขันบนเวทีโลกด้วยความสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน.